Cuántos estadounidenses viven en casas que no pueden pagar

Redacción LTH

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos le sugiere a usted que no gaste más del 30% de su presupuesto anual en pagar una vivienda, ya que podría ponerlo, junto con su familia, en mayor riesgo de no poder pagar otras necesidades. Dicho esto, muchos estadounidenses pensarán que este consejo es una burla, o que están hablando de otro país.

Según la siguiente tabla de Howmuch.net, la familia estadounidense promedio gasta aproximadamente $57,000 por año y ha desestimado la precaución del HUD, calculando que los costos de vivienda se comen casi el 33% de los presupuestos anuales. En total, unos 40 millones de casas (o alrededor de 1/3 de las que existen en el país) están ocupadas por personas que no pueden pagarlas.

Gastando hasta más del 50%

Pero incluso los cálculos de Howmuch.net son bastante benévolos si se comparan con los datos de un estudio de Harvard, el cual dice que más de 18 millones de hogares están gastando actualmente más del 50% de sus ingresos anuales en vivienda, lo que representa un aumento del 35% en comparación con los niveles del 2001. Del estudio de Harvard:

En promedio, el 45 por ciento de los inquilinos en las áreas metropolitanas de la nación pueden pagar el costo de vivir en una casa con precio promedio en su área de mercado, pero el porcentaje oscila radicalmente diferente entre menos de uno de cada diez en los mercados de viviendas de alto costo, concentrados en la Costa del Pacífico como en Florida y el Noreste —Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts—, a dos tercios o más en las áreas metropolitanas de bajo costo en el Medio Oeste y el Sur rural. Y en las áreas donde la compra de vivienda está fuera del alcance de una gran mayoría de los inquilinos, el potencial para aumentar la propiedad de vivienda es mínimo.

Los inquilinos son más afectados

Y aunque el número total de hogares con cargas severas en el pago de una vivienda (más del 50% de sus ingresos) decayó levemente de 19.3 millones en el 2014 a 18.8 millones en el 2015, la mejora fue mayormente favorable a los propietarios de casas. En este enfoque, mientras que 11.1 millones de familias de inquilinos sufrieron graves cargas en el 2015, con un aumento de 3.7 millones de familias con respecto a 2001, cuando eran poco más de 7 millones. En comparación solo 7.6 millones de propietarios sufrieron graves cargas en el 2015, un aumento de 1.1 millones con respecto a los 6.5 millones en el 2001.

Asimismo, la proporción de inquilinos con cargas severas varía ampliamente entre las 100 áreas metropolitanas más grandes de la nación, que van desde un máximo de 35.4 por ciento en Miami, en Florida, a un mínimo de 18.4 por ciento en El Paso, Texas. Si bien es más común en los mercados de alto costo, las cargas de los costos del inquilino también se generalizan en áreas con rentas moderadas pero con ingresos relativamente bajos. Augusta, en Georgia, es un caso ejemplar, donde los inquilinos con cargas severas era el 30.3 por ciento en el 2015.

Por supuesto, con la burbuja inmobiliaria re-inflándose a una velocidad vertiginosa y los ingresos estancados, sólo es probable que esta crisis empeore con el tiempo.

Los alquileres y el estancamiento de los salarios

Un ensayo provocativo, “No culpa a los robots por lo mal que le va a los trabajadores”, de la revista Foreign Affairs, hace la valiente afirmación de que “los precios de la vivienda y el poder de mercado explican el estancamiento de los salarios”. En otras palabras, el estancamiento de los salarios del 95% de los asalariados, no es causado por la robotización o la deslocalización de empleos, sino por el costo aplastante de la vivienda.

Según el ensayo, un reciente trabajo académico sobre macroeconomía, sugiere que el actual estancamiento de los salarios es causado más por el mercado inmobiliario y el poder de mercado.

El argumento del alto costo de la vivienda —manejado por el mercado inmobiliario y asociado al poder del mercado— significa que gran parte del stock de capital disponible de la nación se invierte en vivienda, más que en inversiones de capital que pueden aumentar la productividad. Así, “esta desviación de capital de la productividad a la vivienda reduce las ganancias de productividad que permiten mayores salarios”.

Acaparamiento monopólico de viviendas

Y es precisamente la acumulación de viviendas de los cuasimonopolios bancarios y financieros, que hacen elevar los costos de las viviendas para la compra, dejando a millones de familias con la única opción de alquilar una vivienda, también de altos costos, en ciudades de alta productividad como Nueva York y San Francisco, lo que “bloquea efectivamente a los trabajadores de baja productividad / salarios, empujándolos a áreas de baja productividad que luego tienen un exceso de oferta trabajo, presionando aún más los salarios”, dice el estudio.

Y aunque el costo más alto de la vivienda puede muy bien reducir el ingreso disponible, ese no es el único problema. El problema también radica en el estancamiento de los salarios reales pagados por los empleadores a los empleados —y las ganancias de los trabajadores autónomos— que siguen en picada.

Fuentes:

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-06/heres-how-many-americans-live-houses-they-cant-afford

http://charleshughsmith.blogspot.pe/2017/09/is-high-cost-of-housing-crushing-wages.html