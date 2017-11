Donde fueron los trabajos de octubre: camareros y camareros en cifras récord

Redacción LTH

Luego de que los magos del Buró de Estadísticas Laborales (BSL) del Departamento de Trabajo de EE.UU. “revisaran” la cifra negativa del mes de septiembre —reportada inicialmente en -33,000 y la ajustaran un positivo de +18,000—, era evidente que —para congraciarse con el Sr. Presidente— octubre sería otro mes donde hubo un festín de empleos.

Así, según el reporte del BSL, en octubre hubo un fuerte salto que, si bien no lograron un consenso sobre el estimado de + 310,000, fue sólido + 261,000. Pero, ¿qué trabajos contribuyeron más a la causa? La respuesta, no es de extrañar, es que el mayor contribuyente fue la misma categoría de trabajo que fue devastada en el mes anterior —y que ha sido el puntal de la “recuperación económica” en los último años.

Sí los lectores recordarán, el mes los trabajadores en la industria de “servicio de alimentos y lugares para beber”, también conocidos como camareros y camareros, sufrieron su mayor caída récord de los últimos años, cayendo en un enorme -111,000. Bueno, un mes después fue un tiempo de una amortización, y según el BLS, 88,500 camareros y cantineros encontraron trabajo en octubre, con un aumento mensual récord, según Zero Hedge.

Meseros/as 1/3 de todos los empleos

Poniendo este número en contexto, el aumento récord en los empleos de “servicios de comidas y lugares para beber”, fue un gran tercio (34%) de todos los 261,000 puestos de trabajo agregados en octubre. Es decir que la economía de la Superpotencia Planetaria Indispensable solo tiene la capacidad de crear, en grandes números, trabajos tercermundistas.

Pero hay otra observación divertida de Zero Hedge. El mes pasado, resultó “deliciosamente irónico que en el mes en que los camareros perdieron la mayoría de los trabajos… fue cuando los salarios promedio (supuestamente) se dispararon”. Esto significa que como de baja miles de empleos de bajos salarios, el promedio aumentó mágicamente. Pero esto solo fue una ocurrencia pasajera.

Un mes después, por supuesto, la otra implicación fue que con el retorno de decenas de miles de empleos de salario mínimo, las ganancias promedio por hora se derrumbaron.

Trabajos que aumentaron en octubre

– Empleos de Producción de Mercancías: + 33,000, levemente mejor que lo esperado, con el mes pasado revisado al alza de + 9,000 a + 18,000. Gran parte de esto se debe a las reparaciones de daños por los huracanes, que han fortalecido el sector de la fabricación, que agregó 24,000 empleos.

– Servicios profesionales: + 50,000, mejor de lo esperado, e impulsado en gran medida por un salto de 18,300 en los trabajadores temporales, que tradicionalmente se considera el precursor de una fuerte demanda laboral, sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un componente clave de la fuerza de trabajo, cada vez más más empleadores se conforman con trabajadores temporales en lugar de trabajadores a tiempo completo.

– Cuidado de la salud: + 21,500, un poco más débil de lo esperado ya que solo se agregaron 12,000 empleos de asistencia social

– Gobierno: + 9,000. Sin ser impactado por los huracanes y en línea con las expectativas.

