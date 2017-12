El número real del desempleo: 102 millones no tienen trabajo

¿Sabía usted que el número de estadounidenses en edad de trabajar que no tienen un trabajo ahora mismo, es mucho mayor de lo que era en los peores momentos de la última recesión?

Por Michael Snyder

En enero del 2009, 92.6 millones en edad de trabajar no tenían empleo, pero acabamos de enterarnos de que en mayo del 2017 el número aumentó a un sombrío 102 millones. Vamos a repasar esos números con más detalle en un momento, pero primero quiero hablar un poco sobre la diferencia entre la percepción y la realidad.

Según los burócratas del gobierno federal, la “tasa de desempleo” en mayo fue la más baja que hemos visto en 16 años. Fue de sólo “4.3 por ciento”, así que, según los estadísticos del gobierno, estamos esencialmente en “pleno empleo”, y por lo tanto, según ellos, cualquier persona que realmente quiera trabajar debe ser capaz de encontrar un empleo muy fácilmente.

Por supuesto, lo que dice el gobierno es una sarta de tonterías. John Williams, de shadowstats.com, dice que los números reales serían otros sí él gobierno fuera más honesto y, según sus cálculos, la verdadera tasa de desempleo actual es del 22%.

Entonces, ¿cómo explicar la gran disparidad entre esos números?

La manipulación de los cálculos

Pues bien, la verdad es que la “tasa de desempleo” oficial que los grandes medios de comunicación y sus clones repican sin cesar, están tan manipulados que, en este punto, ha perdido todo significado. O mejor dicho, son una vulgar y obscena mentira.

En mayo, nos dijeron que la economía de Estados Unidos sumó 138,000 puestos de trabajo, pero eso no fue suficiente para mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico.

Sin embargo, cuando se mira los números más profundamente, inmediatamente emergen algunas banderas rojas. Usted no lo oirá en las noticias, pero en mayo la economía de EE.UU. perdió 367,000 trabajos a tiempo completo. Esa es una cifra absolutamente pesimista, y confirma el hecho de que la actividad económica está empezando a disminuir drásticamente.

Pero de alguna manera la “tasa de desempleo” en mayo se redujo de “4.4 por ciento” a “4.3 por ciento”.

¿Cómo el mundo se puede tragar esta mentira?

Los desempleados “desparecidos”

Bueno, durante años el gobierno ha estado moviendo a un gran número de personas de la canasta conocida como “oficialmente desempleados” y arrojándolas a otra canasta conocida como “no están en la fuerza laboral”. Y como los últimos NO cuentan para la tasa oficial de desempleo, pueden hacer que las cosas se vean mejor de lo que realmente es.

En mayo, el gobierno movió a 608,000 personas a la categoría de “no están la fuerza de trabajo”. Así que ahora el número de estadounidenses en edad de trabajar que “no están en la fuerza laboral” ha alcanzado un total de 94.98 millones. Cuando se agrega ese total al número de estadounidenses que están “oficialmente” desempleados (6.86 millones), se obtiene un gran total de 101.84 millones.

En otras palabras, cuando usted redondea hasta el millón más cercano usted consigue un asombroso total de 102 millones de americanos que no tienen un trabajo ahora.

Peor que en la Gran Recesión

Si se remonta a enero del 2009, durante la Gran Recesión, había 81.02 millones que “no estaban en la fuerza laboral” y 11.61 millones que se consideraban como “oficialmente desempleados”. Eso significa que, según el gobierno federal, había 92.63 millones desempleados en ese momento.

Así que si el número de estadounidenses sin un empleo ha aumentado en 9.21 millones, desde enero del 2009. Entonces ¿estamos mejor que cuando estábamos en las profundidades de la última recesión? Usted ya sabe cuál es la respuesta.

Otra manera de ver esto es examinando la proporción de la población civil empleada. Justo antes de la última recesión, alrededor del 63 por ciento de la población en edad de trabajar tenía un empleo, pero durante la recesión ese número cayó entre 58 y 59 por ciento durante bastante tiempo. Finalmente hemos vuelto al 60 por ciento, pero todavía estamos lejos, muy por debajo del nivel que teníamos antes de la última recesión.

Un modelo muy cuestionable

Y por supuesto todo lo anterior es altamente cuestionable.

Por ejemplo, según un reciente análisis, el “modelo de nacimiento y muerte de empresas” es el causante del 93 por ciento de todos los “nuevos empleos” reportados por el gobierno desde el 2008…

Como lo calculan nuestros amigos en Morningside Hill, un 93% de los nuevos empleos reportados desde el 2008 –6.3 millones de los 6.7 millones reportados– y el 40% de los empleos del 2016 fueron agregados a través del modelo de nacimiento y muerte de las empresas –un modelo altamente controversial que no es compatible con los datos. Por el contrario, todos los datos sobre el nacimiento y muerte del establishment indican una disminución continua del espíritu empresarial.

Números inventados y especulativos

En esencia, los burócratas del gobierno se inventan números y agregan empleos al informe, basándose en una estimación de cuántas nuevas empresas piensan que se están creando en Estados Unidos en un mes en particular.

¿Es posible que sean demasiado optimistas cuando hacen esta estimación?

La mayoría de la gente no tiene idea de que los “números oficiales” que obtenemos del gobierno son altamente especulativos, y siempre hay una tentación de hacer que las cosas se vean mejor de lo que realmente son.

No hay forma de creer que estemos cerca del “pleno empleo”. Tengo noticias de personas de todo el país que dicen que es extremadamente difícil encontrar buenos trabajos donde viven. Y de acuerdo con un nuevo informe que acaba de salir, el número de recortes de empleos en mayo del 2017 fue un 71 por ciento mayor que en mayo del 2016.

La percepción vs. la realidad

También sabemos que en los últimos diez años la tasa promedio de crecimiento económico en los Estados Unidos coincide exactamente con la tasa promedio de crecimiento económico que experimentaron los Estados Unidos durante los 1930’s.

No veo cómo alguien puede afirmar que la economía de Estados Unidos lo está haciendo bien. Justo antes de la última recesión había 26 millones de estadounidenses en el programa de los cupones de alimentos, y ahora tenemos 44 millones. Estamos a un ritmo de romper el récord de todos los tiempos sobre el cierre de tiendas en un solo año, y el número de personas desamparadas que viven en el condado de Los Ángeles ha aumentado en un 23 por ciento en los últimos 12 meses.

Pero una vez más, es una batalla de la percepción frente a la realidad. Sus televisores están alimentándoles sin cesar el mensaje de que todo está bien, y la mayoría de los estadounidenses parecen estar creyéndolo como un acto de fe, al menos por ahora.

Texto original: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-real-unemployment-number-102-million-working-age-americans-do-not-have-a-job

Traducción: A. Mondragón