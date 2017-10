¿Es verdad que los graduados universitarios ganan más?

La verdad no es propiedad de nadie. La verdad es el todo, tanto lo que calificamos bueno, como malo, ambas son parte de la realidad. Un ejemplo es la relatividad del mantra de que los graduados universitarios siempre ganarán más que aquellos que apenas se gradúan de la escuela secundaria. Pero no siempre es así, como lo muestra el siguiente artículo sobre las opciones de los jóvenes en la neo-economía estadounidense del Siglo XXI.

Por Tyler Durden

Los estadounidenses que están esperando evitar los grilletes de la deuda estudiantil y pasan directamente de la escuela secundaria a la fuerza laboral, tienen más opciones de encontrar un trabajo bien remunerado de lo que podría esperar. Así lo demuestran los empleadores de ciertas industrias de cuello azul que, incluso, se les hace difícil llenar empleos de administración que pagan tanto, o más, que los trabajos que requieren un título universitario.

Uno de esos empleadores, 84 Lumber Co, está gastando millones en publicidad para difundir su mensaje de que un trabajo de administración en una de sus tiendas, puede ser más valioso que un título universitario. La compañía paga a los aprendices 40,000 dólares al año, pero los empleados a cargo de las tiendas de mayor recaudación pueden ganar hasta 200,000 dólares al año. Y en algunas de esas tiendas los gerentes ganan más de $1 millón. Todo ello sin pagar $60,000 al año en matrícula y pensiones para obtener un título universitario en historia del arte y estudios sobre mujeres, según Bloomberg.

Y 84 Lumber no está sólo en la búsqueda de trabajadores calificados: Associated General Contractors de Colorado está gastando $ 2 millones en reclutamiento y entrenamiento. Carpentry Contractors Co., en Minnesota, contrató a un comediante para protagonizar vídeos de reclutamiento que han acumulado un cuarto de millón de visitas en YouTube.

Dejó los libros por la construcción

Un aprendiz citado por Bloomberg, que sería la primera persona de su familia en graduarse de la universidad, abandonó la Kent State University y aceptó un trabajo en 84 Lumber. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, él dijo creer que la experiencia de su trabajo de capacitación en administración, con 84 Lumber, es más valiosa que la conferida por un título universitario.

“Sabastian Kleis, el hijo de una camarera del Rust Belt, en Ohio, se suponía que era la primera persona en su familia que iba a graduarse en una universidad. En cambio, se retiró de la Universidad Estatal de Kent después de dos años. Sin un título universitario, se suponía que Kleis, de 24 años, debería estar friendo hamburguesas. Pero ahora, una compañía de madera para la construcción lo está preparando para un trabajo de gerencia.

“Puedes ir a la universidad y aprender la teología del Imperio Romano”, dice Kleis, quien acaba de completar un programa de entrenamiento de tres días en la sede rural de 84 Lumber en Pensilvania. “Aprendes todo este absurdo ridículo, y cuando sales, ¿en qué aplicas eso? Ahora sé cómo encuadrar una casa”.

Sin títulos universitarios

Casi la mitad de los aprendices de 84 Lumber no tienen títulos universitarios, informa Bloomberg. Kleis fue uno de los 15 que asistieron a los últimos tres días del “Lumber Camp”, que se celebra en Eighty Four, un poblado de Pensilvania (con una población de 700 habitantes), cerca de Pittsburgh, donde se basa la empresa. Los asistentes aprendieron los conceptos básicos de la construcción, tales como la forma de tomar las medidas adecuadas y cómo hacer un proyecto de diseño comience a “despegar”, haciendo la lista de todos los materiales y las cantidades necesarias.

Graduados pero endeudados

Mientras tanto, los estudiantes que asisten a colegios convencionales de cuatro años se están encontrando, cada vez más, con deudas financieras insostenibles.

Como informa el WSJ, el costo de la asistencia a la universidad está aumentando, mientras que los beneficios financieros de un título están disminuyendo, lo que agrava la carga de la deuda que los estudiantes se ven obligados a pagar. Los costos de la matrícula han aumentado en un 74.5% en el período comprendido entre el 2000 y 2016.

“Del 2000 al 2016, el componente de la matrícula y pensiones del Índice de Precios al Consumidor subió 3.54% anualmente (74,5% en todo el período), ajustándose a la inflación en general. Con la lentitud de la inversión empresarial, una desaceleración en el crecimiento de los ingresos ha agravado la creciente carga de pagar por la educación superior. Las familias estadounidenses han asumido más de 1.3 de millones de millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles, más de lo que pidieron prestados con sus tarjetas de crédito o para la compra de autos”.

“La ventaja de los ingresos asociados con un título de licenciatura en comparación con un diploma de escuela secundaria ya no está creciendo como en el pasado. Los datos del censo muestran que el promedio de los ingresos anuales entre los graduados de la escuela secundaria y los de cuatro años aumentó considerablemente, de $19,776 en 1975 a $32,900 en 2000 (expresado en dólares del 2015), hasta caer a $29,867 en 2015. A fines del siglo XX, los costos de la educación superior eran compensados ​​por el aumento de los beneficios financieros asociados con una licenciatura. Desde el 2000, esos beneficios han disminuido, mientras que los costos han seguido aumentando”.

La morosidad de los graduados

El aumento de los costos también ha impulsado el aumento de las tasas de incumplimiento de pago de los estudiantes deudores. Según la Reserva Federal (Fed), las tasas de morosidad de los préstamos estudiantiles –que no pueden ser eliminados a través de una bancarrota– han sobrepasado a las de los préstamos para automóviles e hipotecarios.

Más graduados de secundaria también están eligiendo escuelas de carreras cortas, que requieren menos tiempo y dinero para los estudios, terminando con un conjunto específico de habilidades. Los graduados de estas escuelas se gradúan listos para para trabajar en industria que han elegido, donde pueden ganar salarios más altos que muchos graduados de cuatro años, según Bloomberg.

El surgimiento de la política de identidad y la izquierda intolerante están transformando los campus universitarios en ambientes hostiles, especialmente para los jóvenes, cuyas tasas de deserción han aumentado. Eso no es sorprendente, considerando que muchos de ellos son cada vez más prejuzgados como prospectos de violadores por sus pares femeninas –e incluso en algunos casos por miembros de la facultad. Durante la última década, el 30% de los estudiantes varones de primer año de la universidad abandonaron la escuela antes de comenzar un segundo año.

Con todo este enfoque sobre las microagresiones y activismo político liberal, no sorprende que las universidades estén haciendo un trabajo cada vez más pobre para educar a sus estudiantes.

Con un pobre pensamiento crítico

Datos recientes muestran que, mientras que el costo de los títulos universitarios aumenta, la calidad de estos títulos en términos de su impacto en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes está disminuyendo, especialmente en las universidades públicas más importantes, según la prueba del College Learning Assessment Plus.

“En más de la mitad de las escuelas, por lo menos un tercio de las personas mayores no pudieron hacer un argumento coherente, evaluar la calidad de la evidencia en un documento o interpretar los datos en una tabla”. Los resultados fueron los peores en grandes universidades emblemáticas: “En algunas de las universidades más prestigiosas, los resultados de las pruebas indican que el graduado promedio muestra poca o ninguna mejora en el pensamiento crítico durante cuatro años”.

Incluso el presidente Donald Trump, que asistió a la famosa Universidad de Pennsylvania, está tratando de ayudar a los estudiantes a encontrar un empleo remunerado sin obtener un título.

Este mes, el presidente Donald Trump emitió una orden duplicando el dinero para las escuelas de aprendizaje, diciendo que ello permitirá a los estudiantes asegurar “grandes trabajos” sin ir la universidad. “Los aprendices ganan mientras aprenden”, dijo.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-06-27/manufacturing-companies-struggle-recruit-workers-high-paying-management-jobs

Traducción: A. Mondragón