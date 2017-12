La burocracia del gobierno sigue matando a las pequeñas empresas

El número de trabajadores autónomos, pequeños y medianos empresarios, en Estados Unidos es más bajo de lo que era en 1990, debidos a las pesadas cargas regulatorias del gobierno federal en particular.

Por Michael Snyder

Después de ocho largos y amargos años bajo Obama, ¿las cosas van mejor para los empresarios y las pequeñas empresas ahora que Donald Trump está en la Casa Blanca?

Había una vez en que Estados Unidos era el mejor lugar del mundo para quienes querían trabajar independientemente. Nuestro sistema capitalista de libre mercado creó un ambiente en el que los empresarios y las pequeñas empresas prosperaran en gran medida, pero hoy siguen siendo eviscerados por el control de los burócratas que dominan nuestro sistema político.

Año tras año se siguen acumulando más normas, más regulaciones, más burocracia y más impuestos. Como resultado, el número de estadounidenses que trabajan por cuenta propia es ahora menor que en 1990. En abril de 1990, 8.7 millones de estadounidenses eran trabajadores autónomos, pero hoy en día son sólo 8.4 millones. No parece una diferencia mayor, pero sí lo es respecto a nuestro crecimiento demográfico.

Una proporción muy baja

Por supuesto nuestra población ha crecido mucho, somos muchos millones más desde entonces. En 1990, había 249 millones de personas viviendo en los Estados Unidos, pero hoy en día hay 321 millones de personas que viven en este país.

Esto significa que el porcentaje de la población que trabaja por cuenta propia es muy baja —el 2.6% hoy en día, el 3.4% en 1990.

De hecho, un estudio encontró que el porcentaje de estadounidenses que trabajan por cuenta propia se redujo en más del 20 por ciento entre 1991 y el 2010.

Y si se retrocede más en el tiempo, los números son aún más deprimentes. Puede ser difícil de creer, pero el porcentaje de “nuevos empresarios y dueños de negocios” disminuyó en un sorprendente 53 por ciento entre 1977 y el 2010.

La fantasía de la TV o Matrix

A veces me gusta ver un programa de televisión llamado Shark Tank, y en esa serie hacen parecer que los pequeños y medianos empresarios en Estados Unidos están prosperando.

Pero la realidad es exactamente lo contrario. En un artículo anterior, comenté cómo el número de nuevos negocios que se están creando en los Estados Unidos ha ido disminuyendo constantemente a lo largo de los años. Según el economista Tim Kane, el número de trabajos iniciados por cuenta propia por cada mil estadounidenses ha estado disminuyendo durante varias administraciones presidenciales consecutivamente…

Bush Sr.: 11.3

Clinton: 11.2

Bush Jr.: 10.8

Obama: 7.8

¿Por qué está sucediendo esto?

Como mencioné al principio de este artículo, los estadounidenses autónomos están siendo estrangulados totalmente por normas opresivas, regulaciones e impuestos.

Para ilustrar este punto, me gustaría compartir con ustedes algunas citas de una carta abierta escrita por el propietario de una pequeña empresa llamado Don Chernoff…

1) Trabajo por mí mismo y tengo que pagar mis propios gastos médicos. Antes del “Obamacare” estaba pagando alrededor de $200 mensuales por una póliza deducible. Estaba lejos de ser perfecto, pero empeoró bajo el “Obamacare”.

Ahora pago más de $400 al mes, mi deducible pasó de $5,000 a más de $ 6,000 y mis costos de salud que pago de mi bolsillo se han disparado.

2) Tengo que pasar docenas de horas y gastar miles de dólares en un contador de impuestos cada primavera, para preparar mis impuestos, porque —el código tributario del IRS es tan complicadas que— no puedo entender cómo hacerlo yo mismo, y tengo un título de maestría en ingeniería.

3) Hace muchos años, cuando dejé un trabajo perfectamente bueno para iniciar mi propio pequeño negocio, me sorprendió saber que tenía que pagar tanto mi parte —como “empleado”— como la parte de mi empleador —o sea yo mismo— al Seguro Social.

4) Entre los impuestos estatales, federales y locales usted probablemente paga el 50% o más de sus ingresos en impuestos, pero eso no es suficiente para los políticos.

Y si ha tenido la suerte de haber creado un negocio que usted pueda vender, ahora tendrá que pagar otro impuesto sobre la ganancia de capital sobre la venta. Esta es otra razón por la que necesitamos una revolución conservadora en Washington.

Debemos exigir que nuestros miembros del Congreso bajen las tasas impositivas de manera dramática, eliminen por completo el impuesto sobre el empleo por cuenta propia, simplifiquen en gran medida el código tributario y eliminen la mayor cantidad posible de regulaciones sobre los propietarios de pequeñas empresas.

Texto original: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/they-are-killing-small-business-the-number-of-self-employed-americans-is-lower-than-it-was-in-1990

Traducción: A. Mondragón