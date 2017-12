La verdadera historia detrás de la nueva deuda de 20 trillones de dólares

Por Simon Black

En las horas de la tarde del pasado 11 de septiembre, aunque resulte irónica la fecha, el gobierno federal de Estados Unidos anunció que la deuda nacional finalmente había pasado la inevitable marca de los 20 millones de millones de dólares.

Esto se veía venir hace tiempo. Debería haber ocurrido en marzo, pero como se estableció un nuevo techo de deuda, la deuda nacional se congeló. Y durante los últimos seis meses, créalo o no, el gobierno actuó ilegalmente para aumentar la deuda.

Esto ha sido bastante brutal para el Tío Sam. El gobierno de EE.UU. no ha logrado un superávit presupuestario en dos décadas; ha dependido de la deuda para mantener todo funcionando.

Y sin la capacidad de pedir dinero prestado “oficialmente”, el gobierno se ha pasado los últimos seis meses prestándose dinero “extraoficialmente”, a través del saqueo de los fondos de pensiones federales y recurriendo a lo que el propio Departamento del Tesoro llama “medidas extraordinarias”, para mantener el funcionamiento del gobierno.

A finales de la semana pasada, la crisis del techo de la deuda llegó a un armisticio temporal, luego de que Trump y los demócratas del Congreso acordaran suspender temporalmente el límite de la deuda.

De la noche a la mañana, la deuda nacional se disparó en cientos de miles de millones de dólares, luego que meses de empréstitos “no oficiales” fueron registrados en los libros oficiales.

No es noticia en la prensa nacional

La deuda nacional es ahora de $20.1 trillones. Eso es más grande que el tamaño de toda la economía estadounidense.

Uno podría pensar que esto debió haber estado en las páginas frontales de los grandes diarios, con las advertencias del caso. Sin embargo, curiosamente, la noticia apenas fue cubierta.

La página frontal del The New York Times de hoy día (12 de septiembre) tiene reportes sobre el huracán Irma, Corea del Norte y el alcoholismo en Irán.

Incluso la primera página del Wall Street Journal no menciona esta historia.

Pero para ser justos, el número en sí es irrelevante. $20 trillones es simplemente un número grande, redondo, psicológicamente significativo… pero en realidad no es más importante que $19.999 trillones.

Gastando más de lo que recibe

La verdadera historia no es el número, ni el tamaño de la deuda misma. Es la tendencia. Y no es buena. Año tras año, el gobierno de Estados Unidos gasta mucho más dinero del que recauda en ingresos fiscales.

Según las propias cifras del Departamento del Tesoro, el déficit presupuestario del gobierno para los primeros 10 meses de este año fiscal (es decir, de octubre del 2016 a julio del 2017) fue de $566 mil millones.

Eso es más grande que el PIB total de Argentina.

Dado que el gobierno tiene que tomar prestado la diferencia, todo este gasto excesivo se traduce en una deuda nacional más alta.

Y no se equivoquen, la deuda es un asesino de nuestro futuro.

Prestándose de los chinos

La historia está llena de ejemplos de civilizaciones antes dominantes, que se desmoronaron bajo el peso de su deuda cuando se expandía rápidamente, desde el Imperio Otomano hasta la monarquía francesa en el siglo XVIII.

O como dijo el ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers: “¿Cuánto tiempo puede el mayor prestatario del mundo seguir siendo la primer superpotencia del mundo?”.

Es difícil proyectar un poderío mundial cuando constantemente tienes que pedir prestado dinero a los chinos… o que tu banco central sea como un mago que saque dinero de papel de la nada.

Sin embargo, la lucha contra la deuda se ha convertido en casi imposible.

Basta con echar un vistazo a los cuatro principales ítems del presupuesto del gobierno de EE.UU.: Seguridad Social, Medicare, Militar y, lamentablemente, los intereses sobre la deuda.

Esas cuatro partidas individuales representan casi el NOVENTA PORCIENTO de todo el gasto del gobierno de EE.UU.

Las Vacas Sagradas e intocables

Cortar los gastos del Seguro Social o Medicare es un suicidio político. Por no mencionar que ambos programas se siguen ampliando, ahora que 10,000 Baby Boomers se están uniendo a las filas de los beneficiarios de la Seguridad Social cada día.

Luego está el gasto militar, que aumenta significativamente año tras año en una era de constantes amenazas y guerras —inventadas y fabricadas para, precisamente, mantener los “gastos-ganancias” del complejo de la industria militar / seguridad. La propuesta actual de la Casa Blanca, de hecho, es un aumento del 10% en el gasto militar, con respecto al previo año fiscal.

Y por último está el interés sobre la deuda, que no se puede cortar en lo absoluto sin arriesgarse a causar la crisis financiera mundial más severa jamás vista en la historia moderna.

Así que, básicamente, eso es el 90% del presupuesto federal que está aquí para quedarse… lo que significa que casi no existe la posibilidad de que puedan reducir la deuda cortando el gasto.

La deuda nacional crece más que la economía

Pero ¿es posible que puedan recortar la deuda nacional aumentando los ingresos fiscales? Posible. Pero poco probable.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los ingresos fiscales de los gobiernos de los EE.UU. fueron MUY estables en aproximadamente el 17% del PIB.

Uno podría pensar que esto es el “trozo” del gobierno federal del pastel económico.

Las tasas de impuestos suben y bajan. Los presidentes van y vienen. Pero la porción del gobierno del pastel casi siempre sigue siendo el mismo 17% del PIB, con variaciones muy pequeñas.

Con estos datos, parece bastante obvio que la solución es permitir que la economía crezca sin restricciones. Si la economía crece rápidamente, los ingresos fiscales aumentarán. Y la deuda nacional, al menos como un porcentaje del PIB, comenzará a caer.

La deuda crece más rápido

Pero aquí está el problema: la deuda nacional está creciendo MUCHO más rápidamente que la economía de los EEUU. En el año fiscal 2016, por ejemplo, la deuda creció un 7.84%.

Sin embargo, incluso al incluir los “beneficios” de la inflación, la economía estadounidense sólo creció un 2.4% en el mismo período.

En otras palabras, la deuda está creciendo TRES VECES MÁS RÁPIDO que la economía. Esto es lo contrario de lo que debería estar sucediendo.

Y lo que es aún más inquietante es que este lento crecimiento económico está ocurriendo en un momento de bajas tasas de interés récord. La ironía es que lo economistas nos dicen que las tasas de interés bajas ayudan a impulsar el crecimiento del PIB. Pero eso no está sucediendo.

Si el crecimiento del PIB es tan bajo ahora, ¿qué pasará si siguen aumentando las tasas?

(Y por cierto, elevar las tasas de interés también tiene el efecto secundario de aumentar los gastos de interés del gobierno, acelerando esencialmente el problema de la deuda).

Es genial ser optimista y esperar lo mejor. Pero este problema no va a desaparecer, y sería absurdo seguir creyendo que esta enorme deuda no tiene consecuencias.

Sin embargo, no hay razón para entrar en pánico o ser alarmista.

Es un momento para que la gente racional considere estos datos obvios… y empiece a pensar en un Plan B.