Ley de impuestos a favor de los robots, ejecutivos de Wall Street se jactan

Lee Fang / The Intercept

La reforma tributaria se vende como una reforma diseñada para crear empleos. Está incluso en el nombre: “Ley de Reducción de Impuestos y Empleos 2017”.

Pero los ejecutivos de negocios dicen que la ley los impulsará a invertir en la automatización robótica, del tipo que les permitirá recortar empleos en el futuro.

El problema en cuestión es una provisión del proyecto de ley que permite la depreciación total e inmediata de los gastos de capital. Este cambio permitirá que la mayoría de los gastos de capital, como las inversiones en máquinas y mejoras de edificios, se amorticen contra las ganancias en el primer año.

El cambio, establecido para que dure cinco años, es mucho más generoso para las empresas que la ley actual, que permite a las empresas amortizar los costos de los equipos nuevos gradualmente a lo largo de los años.

Inversión de automatización

Si bien se espera que la disposición proporcione un beneficio sustancial a la industria del petróleo y bienes raíces comerciales, la disposición también podría impulsar una ola de inversión de automatización en la industria manufacturera.

Las empresas que suministran máquinas autómatas y otros robots de línea de ensamblaje, incluidas Rockwell Automation Inc. y Emerson Electric Co., celebraron en las últimas semanas la disposición de la reforma tributaria, esperando mayores ingresos a medida que los clientes pidan más productos.

John Stroup, el director ejecutivo de Belden, discutió la provisión de gastos de capital con Ashwin Kesireddy, Vicepresidente de J.P. Morgan, a principios de este mes durante una reunión de inversores.

Aceleración de la inversión

“Esperaría que haya una aceleración de la inversión de capital en ciertas categorías si, de hecho, el plan fiscal se aprueba con las disposiciones que acaba de mencionar”, dijo Stroup. “Ya hay una serie de factores por los que las personas invierten en la automatización como ejemplo. Esto sería otro en el que podrían gastar la inversión y obtener el beneficio adicional del escudo fiscal, que es sustancial”, agregó.

Se produjo un intercambio similar en la última convocatoria con los inversores, auspiciado por Emerson Electric, que produce robots y partes utilizadas en la fábrica, incluidas las máquinas utilizadas para la fabricación de automóviles. David Farr, el director ejecutivo de la compañía, dijo que espera mayores pedidos del departamento de automatización de su compañía si la ley de impuestos se aprueba con disposiciones beneficiosas sobre los gastos de capital.

Moldeando el futuro de la fabricación

La provisión de gasto de capital instantánea ha sido largamente buscada y defendida por la industria manufacturera.

Rick Schreiber, director de BDO USA, una empresa de contabilidad y consultoría, y miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes, explicó recientemente cómo la reforma fiscal moldeará el futuro de la fabricación.

“Esto no es la tristeza y la ruina de los trabajos que se van”, dijo Schreiber a U.S. News and World Report. “Se está deshaciendo de todos esos trabajos no calificados, que causan lesiones al túnel carpiano y de levantamiento pesado”. Ahora puede tener un co-bot, un robot que colabora con un ser humano para realizar todas esas tareas mundanas, o todo ese trabajo pesado, o reducir los reclamos y los costos como la compensación laboral.

“Perjudicial, pero… positivo”

Muchos otros en Wall Street esperan movimientos similares.

Eric Marshall, gerente de cartera de Hodges Capital, le dijo a Fox Business que uno de los primeros movimientos de los ejecutivos corporativos será invertir en tecnología y automatización a expensas de contratar nuevos trabajadores. “Va a ser perjudicial, pero puede ser positivo y negativo”, dijo Marshall.

Las acciones para las empresas que se especializan en la venta de sistemas de automatización y otras tecnologías de línea de montaje, se han disparado en respuesta a las perspectivas crecientes de la ley tributaria.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, vendió la reforma tributaria como un plan para la creación de trabajos. “Nuestro plan se puede simplificar en tres simples palabras: trabajos, trabajos, trabajos”, dijo el presidente mientras reunía apoyo para la legislación en la Casa Blanca.

Texto original: https://theintercept.com/2017/12/14/tax-bill-provision-will-lead-to-more-automation-executives-boast-to-wall-street-investors/

Traducción: A. Mondragón