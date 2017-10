Los “Millenials” trabajan menos y juegan más a los videojuegos

Si pudieras quedarte en casa y jugar videojuegos todo el día, ¿lo harías? Según un nuevo informe publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, los hombres estadounidenses entre las edades de 21 a 30, están trabajando mucho menos en estos días. De hecho, en promedio, los hombres de este grupo de edad trabajaron 203 horas menos en el año en 2015 que en el año 2000. Entonces, ¿qué hicieron con todo ese tiempo extra? Según el estudio, una gran parte del tiempo “libre” se la pasan jugando videojuegos.

Por Michael Snyder

Ciertamente no es ningún secreto que a los jóvenes les gusta los videojuegos. Pero el estudio encontró que, en los últimos años, la cantidad de tiempo que los hombres jóvenes dedican al juego se ha disparado dramáticamente…

Comparando los datos de la Encuesta Americana sobre el Uso del Tiempo (ATUS) para los últimos años (2012-2015), respecto a los ocho años anteriores (2004-2007), vemos que: a) La caída en las horas laborales para los hombres jóvenes se reflejó en un equivalente aumento de las horas de ocio, y b) El aumento del tiempo dedicado al juego y el ocio informático para los hombres más jóvenes, 99 horas al año, comprende las tres cuartas partes de ese aumento en el ocio.

Los hombres más jóvenes aumentaron su uso recreativo de computadoras y videojuegos en casi un 50 por ciento durante este corto período. Y los hombre no empleados que ahora tienen un promedio de 520 horas al año en tiempo recreacional en una computadora, el sesenta por ciento se lo que pasaron jugando videojuegos. Esto excede su tiempo gastado en la producción casera o la socialización en persona con los amigos.

Son números absolutamente asombrosos.

Viviendo con papá y mamá

Pero, ¿cómo pueden estos jóvenes pasar el tiempo jugando videojuegos? Después de todo, ¿no tienen facturas que pagar?

Bueno, algunos de ellos lo hacen, pero muchos de ellos siguen viviendo en casa con mamá y papá. Según este nuevo informe, un enorme 35% de los hombres jóvenes “están viviendo en casa con sus padres o un pariente cercano”…

Los hombres de 21 a 30 años de edad trabajaron 12 por ciento menos horas en 2015 que en el 2000, según los economistas. Alrededor del 15 por ciento de ellos trabajó cero semanas en 2015, una tasa casi el doble que el año 2000.

Desde 2004, los jóvenes han asignado cada vez más tiempo libre a videojuegos y otras actividades relacionadas con la informática, según el estudio. Treinta y cinco por ciento de los hombres jóvenes viven en casa con sus padres o un pariente cercano, de un 12% desde el año 2000.

La “adolescencia extendida”

Este fenómeno se conoce como “adolescencia extendida”, y se está convirtiendo en un importante problema social.

En los viejos tiempos, la mayoría de los jóvenes de veintitantos años trabajaban duro, comenzaban familias y se convertían en miembros sólidos de sus comunidades.

Pero en estos días, demasiados hombres jóvenes están viviendo en el sótano con mamá y papá y pasar horas interminables jugando videojuegos.

Entonces, ¿qué va a pasar cuando las generaciones mayores de estadounidenses comienzan a morir y estos tipos se ven obligados a convertirse en “los líderes de mañana”?

Me encanta el béisbol, y una de las cosas que se aprende cuando se sigue el béisbol es que los bateadores tienden a llegar a su pico alrededor de los 27 años. Por supuesto hay un montón de excepciones a esta regla, pero en promedio hay algo muy especial sobre la edad de 27.

No es bueno para la sociedad

La razón por la que menciono esto es para demostrar que, en muchos sentidos, los hombres entre las edades de 21 a 30 están en su mejor época. Si están perdiendo esos años jugando videojuegos, eso no es algo bueno para nuestra sociedad.

Y, por supuesto, esta no es la primera encuesta que encuentra que muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres. No hace mucho tiempo, un informe de la Oficina del Censo descubrió que uno de cada tres estadounidenses de 18 a 34 años de edad sigue viviendo en casa de sus padres…

Según el informe Changing Economics and Demographics of Young Adulthood del 2016, uno de cada tres estadounidenses de 18 a 34 años vive en casa con sus padres.

El segundo lugar es vivir con un cónyuge (27 por ciento), seguido por otro (es decir, vivir con un compañero de cuarto u otros parientes, 21 por ciento), vivir con un novio o novia (12 por ciento) y vivir solo (8 por ciento).

Hace 40 años era el doble

El hecho de que sólo el 27 por ciento de ellos están “viviendo con un cónyuge” es particularmente notable. Como noté en un artículo anterior, ese número ha caído en más de la mitad desde 1975…

¿Sabía usted que el porcentaje de estadounidenses de 18 a 34 años que están casados ​​y viven con un cónyuge ha disminuido en más de la mitad desde 1975? En ese entonces, el 57 por ciento de todos en ese grupo de edad “vivía con un cónyuge”, pero hoy ese número ha caído a sólo el 27 por ciento.

La cultura que glamuriza el “estilo de vida único”

Tengo un nuevo libro que saldrá a finales de este mes, y en ese libro voy a hablar sobre algunas de las razones por las que tan pocos de nuestros jóvenes se están casando en estos días. Nuestra cultura tiende a glamurizar el “estilo de vida único”, y también tiende a retratar el matrimonio como una “bola encadenada” que necesita ser pospuesto por el mayor tiempo posible. Pero los estudios han demostrado que los hombres casados ​​tienden a ser más felices, tienden a ganar más dinero, y tienden a vivir más tiempo.

Sin embargo, es indudablemente cierto que puede ser muy difícil iniciar una familia en el entorno económico actual. La clase media se está encogiendo cada vez más, y millones de jóvenes están en trabajos que pagan cerca del salario mínimo. Así que cuando usted está ganando con las justas, puede ser bastante intimidante pensar en asumir todos los gastos que vienen con la crianza de un niño.

Pero como muchos de nosotros hemos aprendido, nunca hay un “tiempo perfecto” para tener un hijo. Muchos de nuestros padres realmente tuvieron que luchar para sobrevivir cuando éramos jóvenes, y no hay nada malo en eso.

No hay nada que pueda reemplazar la alegría que la familia puede traer, y tenemos que animar a nuestros jóvenes a abrazar el matrimonio y la paternidad. La familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, y sin familias fuertes no hay manera de que nuestro país vaya a tener algún tipo de futuro positivo.

Texto original: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/these-days-young-men-in-america-are-working-a-lot-less-and-playing-video-games-a-lot-more

Traducción: A. Mondragón