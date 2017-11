¿Por qué la elección en Venezuela alzaría precios de la gasolina en Nueva Jersey y Nueva York?

NJ Advanced Media / Redacción LTH

Los conductores en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, que tienen en mente el precio de la gasolina, deberían estar atentos a las consecuencias de las elecciones en Venezuela, porque podrían afectar los precios de la gasolina aquí, dijeron los expertos.

Los conductores locales podrían estar preguntándose cómo una elección en otro país, a 2,400 millas de distancia, podrían afectar los precios de la gasolina.

Las elecciones venezolanas son uno de los tres factores que podrían desencadenar un mercado alcista del petróleo crudo y, en consecuencia, arrastrar el precio de la gasolina en el verano, dijo Tom Kloza, analista global de petróleo del Servicio de Información de Precios del Petróleo.

El primer factor fue una reducción de siete millones de barriles de petróleo crudo en almacenamiento la semana pasada, que era el doble de la cantidad habitual, dijo el experto a NJ Advanced Media. El segundo fue la reducción regular del verano de Arabia Saudita en sus exportaciones de crudo, por 600,000 barriles de petróleo al día, dijo Kloza.

Protestas, huelgas y precios

“El pivot más grande, y por el cual hemos visto subir los precios, es porque Venezuela [tenía] una elección el domingo”, dijo.

Ocho millones de votantes participaron en una elección el domingo 30 de julio, para nombrar a 364 miembros de un panel que redactará la nueva constitución venezolana, que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas de oposición, que controlan el poder legislativo, amenazaron con boicotear la votación y llamaron a una huelga general, que podría afectar a los trabajadores de la industria petrolera, dijo Kloza.

Los Estados Unidos importan 700,000 barriles de petróleo diarios de Venezuela.

“Es posible que haya menos petróleo venezolano en los últimos cinco meses (del 2017)”, dijo Kloza.

Las amenazas de sanciones

Las acciones de Maduro provocaron amenazas de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. La última acción del Departamento del Tesoro fue imponer sanciones financieras a 13 funcionarios venezolanos, pero no tocó a la industria petrolera que genera el 95 por ciento de los ingresos de esa nación. El Wall Street Journal informó el lunes (31 de julio) que el gobierno de Trump no reconocería los resultados de las elecciones.

“Hay temores de huelgas”, dijo Kloza. “También existe la noción de que Trump podría prohibir las importaciones de petróleo crudo en los EE.UU., o presionar a través de los bancos, por lo que Venezuela no podría vender petróleo en dólares”.

“Veremos un alza” de precios

En el corto plazo, eso podría hacer subir los precios del petróleo crudo, dijo Kloza. Los precios del crudo subieron la semana pasada de $45.50 a casi $50 por barril el viernes (28 de julio) en la Bolsa Mercantil de Nueva York, informó NASDAQ. Los precios al por mayor de la gasolina fueron 16 centavos más altos de lo que eran hace varias semanas, dijo.

“Veremos un alza”, dijo Kloza. “Es posible que los precios suban, tal vez esta semana, acercándose a los máximos del año.

La buena noticia es que los precios de la gasolina no se acercarán a los máximos observados en el 2011 o 2014, dijo.