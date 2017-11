Qué estudiantes son más propensos a no pagar su deuda estudiantil

Por Tyler Durden

Desde principios de la década de los 2000, la cantidad de deuda estudiantil pendiente ha crecido exponencialmente, junto con el costo las matrículas anuales, y ahora se sitúa en casi $1.5 trillones. Además, y no es sorpresa, los incumplimientos en esa montaña creciente de deuda estudiantil también han aumentado a medida que los estudiantes graduados descubren rápidamente que acaban de perder $200,000 en una inversión ROIC casi nula.

Pero a pesar de que se presta mucha atención a las crecientes tasas de incumplimiento en este desastre económico futuro en particular, se dedica menos tiempo tratando de entender qué estudiantes son más susceptibles de incumplir con sus pagos. Dicho esto, una serie de gráficos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York ayuda a arrojar algo de luz sobre ese tema en particular.

Aumento del 170% en 6 años

Para nuestro “gran conmoción”, los estudiantes que asisten a las universidades predatorias con fines de lucro, con sus agresivos programas de préstamos, tienen casi el doble de probabilidades de incumplir sus préstamos estudiantiles, que aquellos que asisten a universidades sin fines de lucro.

El endeudamiento de los estudiantes ha crecido sustancialmente, aumentando en un 170 por ciento entre el 2006 y 2016. Además, la fracción de estudiantes que no paga esos préstamos ha crecido considerablemente. De los estudiantes que abandonaron la universidad entre el 2010 y 2011, el 28% incumplió sus préstamos estudiantiles en cinco años, en comparación con el 19% de los que abandonaron la escuela en el 2005 y 2006. Dado que incumplir los préstamos estudiantiles puede tener consecuencias graves para los puntajes crediticios y, la extensión del crédito, la capacidad de comprar una casa y sacar otros préstamos, es fundamental entender cómo las características de la universidad y la familia corresponden a las tasas de incumplimiento.

Gran diferencia entre 2 y 4 años

Curiosamente, aunque la diferencia en las tasas de incumplimiento entre estudiantes de universidades privadas de dos y cuatro años no es grande (menos de 5 puntos porcentuales a los treinta y tres años), este no es el caso para los estudiantes de universidades públicas. Las tasas de incumplimiento para los estudiantes de los colegios comunitarios (universidad pública de dos años) son casi 25 puntos porcentuales más altas que las de sus contrapartes en las universidades públicas de cuatro años. Otro cuadro también muestra que mientras los estudiantes en universidades con fines de lucro tienen las tasas de incumplimiento más altas, las tasas de incumplimiento de estudiantes en universidades públicas no son muy diferentes de las de sus pares en universidades con fines de lucro (36% contra 42% por dos años y 39 por ciento por cuatro años en universidades privadas, respectivamente, a la edad de treinta y tres años).

“Artes / Humanidades” más endeudados

Mientras tanto, en otra sorpresa total, los graduados de “Artes / Humanidades” eran mucho más propensos al incumplir su pagos que los estudiantes de ingeniería…

En un análisis no reportado aquí, encontramos que, general, las especialidades de Artes tienen las tasas de incumplimiento más altas, mientras que los titulados de las especializaciones de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tienen tasas más bajas. Tanto las especializaciones comerciales como las vocacionales tienen tasas mayores de impago que las carreras de STEM, pero a tasas más cercanas en magnitud a las carreras de las STEM que a las carreras de artes. A continuación, separamos a los estudiantes no solo por especialidad, sino también por selectividad escolar; el cuadro a continuación presenta patrones a los treinta y tres años. Encontramos que los estudiantes que asisten a universidades no selectivas tienen tasas de incumplimiento más altas, sin importar lo que estudian. Las carreras de arte tienen las tasas de incumplimiento más altas independientemente de la selectividad universitaria, pero los títulos importan mucho más entre los estudiantes de las universidades no selectivas: la brecha en las tasas de incumplimiento entre los titulados de mejor y peor rendimiento es mucho menor (3 puntos porcentuales a la edad treinta y tres) entre los estudiantes en universidades selectivas que entre estudiantes en universidades no selectivas (8 puntos porcentuales por la edad treinta y tres).

… y los que dejan la universidad son casi 3 veces más propensos a incumplir que los estudiantes que terminan sus estudios.

La dependencia del entorno familiar

Por último, los estudiantes que pueden depender de mamá y papá para hacerse cargo de los pagos de préstamos estudiantiles cuando son “activados” por su jefe y deciden renunciar, son menos propensos a retrasarse en los pagos que los estudiantes que carecen de esa red de seguridad.

En el cuadro a continuación, agrupamos a los titulares de las deudas según nuestra medida de antecedentes familiares, así como por tipo de universidad. Encontramos que dentro de cada tipo de universidad, los estudiantes de entornos menos favorecidos tienen tasas de incumplimiento más altas que sus pares de un entorno más favorecido. Hay una diferencia de casi 30 puntos porcentuales en las tasas de incumplimiento entre el grupo con las tasas de incumplimiento más altas (estudiantes en escuelas con fines de lucro privados con antecedentes menos favorecidos) y el grupo con las tasas de incumplimiento más bajas (estudiantes privados sin ánimo de lucro de entornos más favorecidos ). Sin embargo, los estudiantes universitarios de escuelas públicas y de entornos más favorecidos tienen un promedio de casi el mismo porcentaje de impago que los estudiantes privados sin ánimo de lucro de entornos menos favorecidos (alrededor del 20% por la edad treinta y tres). Como antes, en todas las edades, los estudiantes con fines de lucro tienen las tasas de incumplimiento más elevadas, y los estudiantes de entornos menos favorecidos que asisten a colegios con fines de lucro tienen un incumplimiento de pago aún mayor.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-11-20/look-which-students-are-most-likely-default-their-student-debt

Traducción: A. Mondragón