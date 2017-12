Tras los huracanes devastadores, EE.UU. no tiene como pagar la reconstrucción

Raúl Ilargi Meijer / The Automatic Earth

Varias personas han argumentado en los últimos días que el huracán Harvey no impulsará el mercado de la vivienda en EE.UU. Un argumento que, en verdad, no es necesario enfatizarlo. El huracán Irma tampoco proporcionará un impulso. Como un antecedente, las noticias sobre la “resurrección” de Nueva Orleáns después de Katrina nunca se materializaron, es más muchas personas nunca regresaron, en la mayoría de los casos porque no podían darse el lujo de hacerlo.

Y Katrina tuvo lugar hace 12 años, mucho antes de la crisis financiera. ¿Cómo creen que esto ocurra hoy? Houston es una ciudad rica, pero eso no significa que solo esté llena de gente rica. La mayoría de los dueños de casas en la ciudad y sus alrededores no tienen seguro contra inundaciones; no tenían como pagarlo. Y ahora lo han perdido todo. Entonces, ¿cómo podrán reconstruir sus casas?

Un seguro nacional sin fondos

Claro, los EE.UU. tiene un Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, pero ¿quién lo cubrirá? Además, el Programa ya tenía una deuda de $24 mil millones al 2014, en gran parte por los huracanes Katrina y Sandy. Con los costos totales de Harvey estimados en $200 mil millones o más, e Irma que será mucho más que eso, ¿de dónde vendrá el dinero?

Incluso, hubo una gran disputa en el Congreso sólo para aprobar los primeros miles de millones de dólares en ayuda de emergencia para Houston, con cuatro senadores texanos votando en contra de los damnificados. ¿Quién votará entonces por 500 millones de millones o más de ayuda? E incluso si lo hacen, ¿de dónde saldrá ese dinero?

Los planes de Trump para un fondo de infraestructura nunca fueron fáciles de vender en Washington, y cada centavo que pudiera haber obtenido ahora tendrá que ir para reparar las carreteras y puentes existentes, no para actualizarlos —mucho menos para hacer nuevas construcciones.

El techo de la deuda de Washington

Ciudades, municipios, estados, todos están llenos de deudas, con obligaciones de pensiones insuficientemente financiadas y un infraestructura que se está desmoronando. Ellos están pidiendo ayuda al gobierno federal, pero Washington está alcanzando el techo de su deuda. Todos los números se apilan en contra de cualquier esfuerzo serio para la reconstrucción de lo que Harvey e Irma —y esperemos que no haya más— han hecho pedazos a través de sus mortales recorridos.

En cuanto a los estadounidenses en forma individual, dos tercios de ellos no tienen suficiente dinero para pagar una emergencia de $500, y mucho menos para reconstruir una casa.

Endeudados hasta el cuello

La mayoría tendrá un tiempo muy difícil para negociar préstamos de los bancos, porque A) Ya están endeudados hasta el cuello, y B) Porque los bancos también serán afectados por el Harvey e Irma. De otro lado, la gente no pagará la hipoteca en una casa que no puede permitirse el lujo de reparar. Así que las compañías hipotecarias y bancarias se irán abajo. Se dan cuenta del panorama.

Hay miles de gráficos que cuentan la historia de cómo la deuda estadounidense, la del gobierno, las entidades financieras y no financieros, y de las familias, han eviscerado el país. Veamos algunos de los datos más recientes proporcionados por Lance Roberts. Así es como los estadounidenses han mantenido la ilusión de su nivel de vida, según Lance:

Esto es porque durante los años 80 y 90, la facilidad del crédito los hizo ascender a través de una falsa escalera del “progreso”, con un nivel de vida aparentemente alto, mientras que la tasa de crecimiento económico se desaceleraba junto con la de sus ingresos.

Por lo tanto, a medida que la brecha entre el nivel de vida “deseado” y el ingreso disponible se expandió, eso condujo a una disminución de las tasas de ahorro personal y al aumento del apalancamiento. Es un simple cálculo de matemáticas.

Pero el siguiente gráfico muestra por qué este auge haya llegado a su inevitable fin, y por qué es improbable que los recortes y las reformas fiscales estimulen mayores tasas de crecimiento económico.

Ya no queda ni el hueso

Ya no queda carne en ese hueso. Ni siquiera hay hueso. Sólo hay el espejismo de un hueso. Si usted está buscando cómo definir el país en términos de un eslogan para una calcomanía de parachoques, es el siguiente. Un espejismo endeudado.

Un segundo gráfico (La lucha por mantener el “Estándar de Vida”) muestra las implacables e inmisericordes consecuencias de construir su sociedad, sus vidas, su nación, sobre la deuda.

No puede parecer tan dramático, pero mírelo de nuevo. Esas son líneas de tendencia a largo plazo, y simplemente no pueden revertirse. Y a medida que crece la deuda, la economía se deteriora. Es una doble línea de tendencia, y se sigue auto-reforzando como lo hace un huracán.

Volviendo al Harvey e Irma

Incluso con tantas personas sin seguro, la industria de seguros puede enfrentar un gran impacto. El campo de los reaseguradores, Múnich RE, Swiss RE y otros, también están en problemas. Espere que las primas suban como espuma y la gente no podrá pagarlos.

Podemos seguir agregando más razones del por qué, pero es un hecho que Estados Unidos no está en condiciones de pagar una reconstrucción. Lo cual es una consecuencia directa del hecho de que la nación entera, por décadas, ha sido construida sobre el crédito. Lo que a su vez lo hace extremadamente vulnerable y frágil.

Por favor, entiendan lo siguiente. Cada pulgada del país está endeudada. El país ha sido capaz de construirse en base a la deuda, pero no puede reconstruirse sobre la misma, precisamente por eso.

Los fondos no existen

No hay manera de transferir los fondos suficientes de un lugar a otro para pagar una reconstrucción (los fondos no existen). Y el experimento del gran crédito está agotándose, incluso con tasas muy bajas. Washington tampoco puede o no —dependiendo de la afiliación de sus congresistas— agregar un trillón de dólares más a su cuenta, los estados están tambaleándose sobre sus niveles de deuda, y los individuos, desde que no tiene acceso a la misma contabilidad creativa de los políticos, simplemente no podrán hacer nada.

No es que todo esto sea necesariamente malo: En primer lugar ¿por qué la gente se animaría a construir o comprar viviendas en zonas propensas a inundaciones y huracanes? ¿Por qué eso es la política del gobierno? ¿Por qué la aceptamos? Sí, a los inversionistas de bienes raíces y los bancos les encantan, porque les hace ganar dinero rápido —y a la Reserva Federal le encanta porque sigue siendo el mayor prestamista del gobierno de EE.UU., un país convertido en una colonia de facto de la deuda.

Si quieres saber qué pasará con Houston y las áreas de Florida que sean más afectadas, piense en Nueva Orleans después del Katrina, pero al cuadrado o al cubo, gracias a la crisis del 2007/8.

