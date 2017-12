¿Una Moneda Global en el 2018?

Redacción LTH

En 1988, The Economist publicó un artículo titulado “Prepárense para el Fénix”, donde escribieron: “En treinta años a partir de ahora, los estadounidenses, japoneses, europeos, y la gente en muchos otros países ricos o relativamente pobres, probablemente pagarán sus de transacciones con la misma moneda. Los precios no se cotizan en dólares, yenes o marcos alemanes, sino que lo harán en Fénix. La moneda será favorecida por las empresas y los compradores, ya que será más conveniente que las monedas nacionales de hoy”.

El artículo afirmaba que, “La caída del mercado (de 1987) enseñó a los gobiernos que la pretensión política de cooperación puede ser peor que nada, y que mientras no sea posible la verdadera cooperación (es decir, hasta que los gobiernos entreguen parte de su soberanía económica) los nuevos intentos de atar las divisas fracasarán”.

Sorprendentemente el artículo afirmaba que: “Varias alteraciones en las tasas de cambio, unos pocos accidentes más en el mercado de valores y, probablemente, una caída o dos serán necesarias antes de que los políticos estén dispuestos a hacer frente a esa elección”.

Lo anterior, entonces, apunta a una confusa secuencia de emergencia seguida por medidas parche de emergencia, que se extenderían mucho más allá del 2018. Con el paso del tiempo, los daños causados por la inestabilidad monetaria la va a generar, y las mismas tendencias permitirían que se posicione la utopía de la unión monetaria como posible.

Un nuevo banco central

Además, el artículo afirmaba que, “La zona fénix podría imponer serias restricciones a los gobiernos nacionales. No existirían cosas tales como, por ejemplo, una política monetaria nacional. El suministro de fénix sería fijado por un nuevo banco central, probablemente derivado del FMI. La tasa de inflación mundial y, por tanto, dentro de márgenes estrechos, cada tasa de inflación nacional estaría a su cargo. Cada país podría utilizar impuestos y gasto público para compensar las caídas temporales de la demanda, pero habría que pedir prestado en lugar de imprimir dinero para financiar su déficit presupuestario”.

Y el autor del texto admite que: “Esto significa una gran pérdida de soberanía económica, pero las tendencias que hacen tan atractivo al fénix están tomando distancia de la soberanía, en cualquier caso. Incluso en un mundo con tasas de interés más o menos flotantes, los distintos gobiernos han visto cómo su independencia política es escrutada por un mundo exterior hostil”.

El artículo concluía declarando que, “El fénix probablemente se gestará como un cóctel de monedas nacionales, así como los Derechos Especiales de Giro lo son hoy. Con el tiempo, sin embargo, su valor frente a las monedas nacionales dejará de importar, ya que la gente lo escogerá para comodidad y estabilidad de su poder adquisitivo”.

Y la última frase sentenciaba: “Escribirán sobre el fénix alrededor del 2018, y le darán la bienvenida cuando llegue”.

¿Qué hay de cierto para el 2018?

Hoy en día y desde hace unos años, los inversores han acudido en masa al Bitcoin, la moneda digital cuyo valor se ha disparado alrededor del 2,000 por ciento en el último año. Y mientras muchos economistas se muestran cautelosos respecto a la euforia que rodea al bitcoin, que podría ser una de las mayores burbujas especulativas de la historia, lo que no deja de ser cierto tras su espectacular caída antes de la Navidad del 2017, es importante notar cuán revolucionaria puede ser la tecnología.

En este contexto, el explosivo valor del bitcoin tiene a muchos analistas pronosticando el lanzamiento de una criptomoneda digital respaldada por los Estados Unidos, coloquialmente conocida como el Fedcoin. “Y hay muchas razones más allá de combatir la falsificación para cambiar a un dólar digital”, escribió Campbell R. Harvey en The Washington Post.

Y a diferencia del Bitcoin y otras criptodivisas, que se basan en una tecnología complicada conocida como blockchain, el Fedcoin, por el contrario, estaría descentralizado a varios bancos de la Reserva Federal. “Habría un control central sobre la oferta de dinero, tal como lo tenemos hoy, pero mientras tanto, la tecnología ofrecería grandes mejoras en la eficiencia de las transacciones. Las transacciones digitales son rápidas, económicas y potencialmente mucho más seguras que el sistema que tenemos hoy”, escribe Harvey.

Un crédito en una pantalla

Entonces, “a medida que nos movemos cada vez más hacia una sociedad sin efectivo –¿cuándo fue la última vez que pagó algo con un billete de 100 dólares?–, la idea de que los bancos centrales aprovechen la criptodivisa se vuelve mucho más plausible”, finaliza Harvey.

Pero cuidado, las monedas virtuales se basan en lo que el dólar ha sido desde hace décadas: Un crédito asignado en una pantalla de computadora y gastado a través de un crédito. Y lo más importante: Solo está basado en la “confianza” en el gobierno de EE.UU. Es decir no tiene un respaldo real (como lo era el oro hasta 1973).

Nuestra previsión es que cuando el “petroyuan” esté a punto de destronar al “petrodólar”, la Reserva Federal aparecerá con el “Fedcoin” o el “Bitdollar”. Y cualquiera que sea el nombre del nuevo invento, solo tendrá como respaldo la fe del consumidor. La cuestión estará en ¿qué es lo que podrán comprar con eso y para que les servirá?

