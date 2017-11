¿Viste esta increíble noticia de primera plana? El Seguro Social está en camino a la quiebra

Por Simon Black

Hace unas semanas la Junta de Fideicomisarios de la Seguridad Social envió una carta formal al Senado de Estados Unidos y a la Cámara de Representantes para que publicara una advertencia: el Seguro Social se está quedando sin dinero.

Teniendo en cuenta que decenas de millones de estadounidenses dependen de este programa de pensiones públicas, como su única fuente de ingresos de jubilación, se podría pensar que esto habría sido una noticia de primera página… y que todos los periódicos del país habrían reimpreso esta ominosa proyección, siendo un deber periodístico básico el mantener al público informado sobre un tema que afectará a casi todo el mundo.

Pero eso no sucedió. La historia apenas fue recogida.

Los números son patéticos

Es asombrosa la poca atención que ha recibido este tema, considerando que terminará siendo una de las mayores crisis financieras en la historia de Estados Unidos. Y esto no es hipérbola retórica, los números son muy claros.

El propio gobierno de los Estados Unidos calcula que el déficit a largo plazo del Seguro Social excede los $46 MILLONES DE MILLONES.

En otras palabras, para poder pagar los beneficios que han prometido, el Seguro Social necesita un rescate de 46 trillones de dólares.

Esa cantidad es más de dos veces la deuda nacional, y casi tres veces el tamaño de toda la economía de EE.UU. Además, es casi SESENTA veces el tamaño del rescate que el sistema bancario recibió en el 2008.

Así que esto es una catástrofe total.

Falsamente optimistas

Más importante aún, a pesar de que los fideicomisarios del Seguro Social (SS) reconocen que el fondo se está quedando sin dinero, sus proyecciones siguen siendo tremendamente optimistas.

Con el fin de construir sus modelos financieros a largo plazo, los administradores del Seguro Social tienen que hacer ciertas suposiciones sobre el futuro. Como: ¿Cuáles serán las tasas de interés en el futuro? ¿Cuál será la tasa de crecimiento de la población? y ¿Qué tan alta (o baja) será la inflación?

Estas variables pueden afectar dramáticamente el resultado para el SS. Por ejemplo, el SS supone que el crecimiento de la productividad en la economía de los Estados Unidos oscilará entre el 1,7% y el 2% anual.

Esta es una suposición importante: cuanto más rápidamente crece la productividad de Estados Unidos, más rápido crecerá la economía. Y esto, en última instancia, significa más ingresos fiscales (y más ingresos) para el programa.

Números en negativo

Pero el crecimiento –actual– de la productividad de Estados Unidos está por debajo de esta suposición. En los últimos diez años, el crecimiento de la productividad ha estado cerca del 25% por debajo de sus expectativas. Y en el 2016 el crecimiento de la productividad en Estados Unidos fue NEGATIVO.

Y aquí hay otra cosa más: la SS espera una tasa de fertilidad en los Estados Unidos de 2.2 hijos por mujer. Esto es importante, porque un mayor crecimiento de la población significa más gente ingresando a la fuerza de trabajo y pagando al sistema de la Seguridad Social. Pero la tasa de fecundidad real es casi un 20% inferior a lo que proyectan.

Ganancias cero en intereses

Y por supuesto, la hipótesis más importante para el Seguro Social son los tipos de interés.

El 100% de los ingresos de inversión del Seguro Social proviene de su propiedad de bonos del gobierno de los Estados Unidos. Así que si las tasas de interés son altas, el programa gana más dinero. Si las tasas de interés son bajas, el programa no gana dinero.

¿Dónde están las tasas de interés ahora? Muy bajas –casi cero.

De hecho, las tasas de interés están todavía cerca de los niveles más bajos que han estado en toda la historia de EE.UU.

El Seguro Social espera que los tipos de interés “reales”, es decir, los tipos de interés ajustados por la inflación, sean al menos del 3.2%.

Esto significa que necesitan tasas de interés de 3.2% POR ENCIMA de la tasa de inflación.

Aquí es donde sus proyecciones están lejos de la realidad… porque las tasas de interés reales en EE.UU. son en realidad negativas.

Los intereses del bono del gobierno estadounidense a 12 meses es actualmente un 1.2%. Sin embargo, la tasa de inflación oficial en el país de la libertad es del 1.7%.

En otras palabras, la tasa de interés es INFERIOR a la inflación, es decir, la tasa de interés “real” es MENOS 0.5%. La Seguridad Social depende del + 3,2%. Así que sus suposiciones son totalmente erróneas.

Y no es sólo el Seguro Social.

Pensiones subfinanciadas

De acuerdo con el Center for Retirement Research del Boston Collage, los fondos de pensiones públicos estadounidenses a nivel estatal y local también están subfinanciadas por un promedio de 67.9%.

Además, la mayoría de los fondos de pensiones tienen como objetivo un rendimiento de la inversión de entre el 7.5% y el 8% para mantenerse solvente.

Sin embargo, en el 2015 la rentabilidad promedio de la inversión del fondo de pensiones fue de sólo el 3.2%. Y el año pasado un lamentable 0.6%.

Este es un problema nacional. El Seguro Social se está quedando sin dinero. Los fondos de pensiones estatales y locales se están quedando sin dinero.

E incluso aún sus suposiciones son tremendamente optimistas. Así que el problema es mucho peor que sus previsiones ya sombrías.

Es comprensible que todo el mundo está preocupado ahora con si la III Guerra Mundial estalla o no en Guam.

(Yo respetuosamente admito que esta es una de esas veces que estoy agradecido de estar viviendo en una granja en el Hemisferio sur.)

Pero a largo plazo, estos déficits de pensiones van a crear una crisis financiera y social épica.

Es una bomba de tiempo, y una con tanta certeza de que podemos prácticamente marcar una fecha en un calendario para cuando llegue.

Pero hay soluciones

Esperar que los políticos soluciones el problema, sin embargo, no es uno de ellos.

El gobierno no tiene un repuesto de $45 trillones de dólares para recaudar fondos del Seguro Social.

Así que cualquier persona que espera retirarse con comodidad y dignidad va a tener que tomar las cosas con sus propias manos y empezar a ahorrar ahora.

Considere opciones como SEP IRAs y planes 401 (k) que tienen mucho más altos límites de contribución, así como estructuras autodirigidas que le dan mayor influencia sobre cómo se invierten sus ahorros de jubilación.

Estas estructuras flexibles también permiten inversiones en clases de activos alternativos, como capital privado, regalías de efectivo, préstamos garantizados, criptoconversión, etc.

La educación también es crítica

Aprender a ser un mejor inversor puede aumentar el rendimiento de su inversión y (lo que es más importante) reducir las pérdidas.

Y el aumento de la rentabilidad media a largo plazo de su IRA o 401 (k) en sólo un 1% al año puede tener un impacto PROFUNDO (seis cifras) en su jubilación.

Estas soluciones tienen sentido: hay un inconveniente CERO en ahorrar más dinero para la jubilación.

Pero es crítico comenzar ahora. Un poco de esfuerzo y planificación ahora pagará enormes dividendos en el futuro.

Traducción: A. Mondragón