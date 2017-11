Walmart prueba “en secreto” a limpiadores de piso autómatas

Por Tyler Durden

Tiempos oscuros y difíciles están por venir para aquellos empleados que sueñan con ganar $15 por hora laborando en las grandes tiendas minoristas. Pronto se darán cuenta de que Walmart, el mayor empleador del país, está probando en silencio un ejército de robots que, muy pronto, los reemplazarán. La última entrega es un lavador de piso autónomo, que se está probando en cinco tiendas, cerca de la sede central de la compañía en Bentonville, Arkansas.

El robot de limpieza autónomo, apodado Emma, es un sistema de Inteligencia Artificial, capaz de operar equipos de cuidado de pisos en turnos de noche, y puede limpiar todo el frente de la tienda sin interacción humana. La empresa Brain Corp., con sede en San Diego, trabaja con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) para desarrollar nuevos algoritmos de aprendizaje automático, que se enfocan en tomar los empleos de los estadounidenses de clase media y baja.

Una “prueba de concepto”

BrainOS es el producto estrella de la compañía que permite a los robots “percibir sus entornos, controlar el movimiento y navegar usando señales visuales y puntos de referencia, mientras ven y evitan personas y obstáculos”.

Un vocero de Walmart, Kory Lundberg, confirmó a Chip Cutter, editor administrativo de LinkedIn, que Walmart estaba probando los limpiadores robóticos, pero dijo que todavía está en una fase de “prueba de concepto”.

“Siempre estamos probando nuevas ideas y nuevas tecnologías”, dijo Lundberg. “Todavía tenemos mucho más por aprender sobre cómo esta tecnología funcionará mejor, para nuestras diferentes tiendas minoristas”.

“Precaución, limpieza en curso”

Según LinkedIn, aquí hay más detalles que documentan las “pruebas secretas” de los limpiadores robóticos en varios Supercenters.

Múltiples empleados que trabajan en el Supercenter de 24 horas en Pineville, Missouri, a unos 20 minutos al norte de la oficina central de Walmart, confirmaron el uso del dispositivo esta semana, diciendo que había sido probado en su tienda durante aproximadamente un mes, este otoño.

En un grupo privado de Facebook a principios de este mes, alguien que dice ser un trabajador en la tienda de Pineville compartió una foto del vehículo grisáceo dando una vuelta cerca de una pantalla de comederos de venado de $78. Nadie está sentado en el asiento del conductor, y dos pancartas de “precaución, limpieza en curso” se muestran en ambos lados del dispositivo. Un logotipo de ICE también está adherido, es del International Cleaning Equipment, con sede en Holland, Michigan, socio de Brain Corp., fabrica el equipo de lavado en sí.

Robots para salvar a los minoristas

En octubre, Walmart dijo que lanzará robots de autoescaneado en más de 50 tiendas de EE.UU., para reponer el inventario en los estantes. La compañía está decidida a automatizar las tareas diarias de sus trabajadores, pero dijo que los (ro)bots no conducirían a una disminución en el personal. Pero ¿quién les puede creer?

Con el apocalipsis de las grandes cadenas de minoristas en pleno apogeo, “los minoristas buscan oportunidades para automatizar los procesos y dejar de pagar a las personas”, dijo Richard A. Feinberg, un profesor de ciencias del consumidor y venta minorista en la Purdue University, quien pronostica que la automatización podría salvar a los minoristas como Walmart.

También señaló que, “esto cambia la naturaleza de los trabajos; puede no significar menos trabajos, puede significar que pueden capacitar a la gente para hacer cosas que son más útiles para ellos, en términos comerciales”, dijo. “No me sorprendería si reduce el personal, pero no sé”.

Más importante aún, un vocero de Walmart dijo que “el equipo de mantenimiento en realidad está bastante ‘entusiasmado’ de trabajar con nueva tecnología”. Lo que no saben es que sus trabajos quedarán obsoletos en unos pocos años, después de que comience el despliegue de 50 estados. Toda la diversión en los juegos de hoy terminará hasta que alguien reciba un aviso de despido.

Grandes minoristas interesados

Como informa Fox News, Walmart no es la única compañía que prueba esta tecnología.

Según Phil Duffy, vicepresidente de Innovación y Mercadotecnia de Brain Corporation, la compañía actualmente trabaja con aproximadamente 50 centros comerciales y grandes minoristas de venta al por menor en todo EE.UU.

“También estamos en aeropuertos, campus educativos, campus corporativos y sitios industriales. Además, estaremos lanzando (nuestros productos) en Japón, a través de nuestro socio, SoftBank Robotics, para el verano de 2018”, dijo Duffy.

En una vista previa de lo que está por venir, Brain Corp., financiado por DARPA, está liderando los cambios a través de Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos, para automatizar los trabajos de baja calificación. La clase media o lo que queda de ellos tienen muchos días oscuros y difíciles por delante, ya que esperamos que esta tendencia gane impulso en los próximos años.

Texto original: http://www.zerohedge.com/news/2017-11-24/automation-nation-americas-largest-employer-secretly-tests-self-driving-floor-scrubb

Traducción: A. Mondragón