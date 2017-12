Walmart y Amazon saben la terrible verdad: La clase media está desapareciendo

En la mitología del “Sueño Americano” la clase media es el principal actor. Ellos componen el sector más vasto del espectro socio-económico de Estados Unidos, tal vez el 70% de la población. Pero desde hace décadas y en particular desde la Gran Recesión del 2008, la clase media está en proceso de extinción, con millones de ellos descendiendo a la clase de bajos ingresos. Por esta razón, Walmart y Amazon están cambiando sus estrategias para atender mejor a los más ricos y a los más pobres.

Probablemente muchas personas se han emocionado por el último anuncio de Amazon. El gigante minorista en línea reveló que reducirá el costo de la membresía Prime, que ofrece envío gratuito por más pedidos y vídeo streaming ilimitado para muchos programas y películas. Pero la rebaja no es para todos. La oferta sólo estará disponible para las familias de bajos ingresos.

Normalmente, los clientes pagan $10.99 por mes o $99 por año por una suscripción a Prime, que ofrece envío gratuito de dos días en muchos productos, así como acceso a servicios de streaming de video y música.

Ahora cualquier familia con una tarjeta de débito emitida por el estado para los beneficios del gobierno, como los cupones de alimentos, puede obtener Prime por $5.99 al mes.

El objetivo es hacer que “los ahorros sean más accesibles para todos”, según la portavoz Julie Law. Ella añade que la entrega puede hacer la vida más fácil para los clientes que no tienen acceso al transporte, y que Prime ofrece a sus miembros descuentos en artículos esenciales como pañales.

Amazon ya tiene una buena base de clientes, según los analistas. Con este programa, espera atraer a más compradores de bajos ingresos.

¿Qué oculta la “buena noticia”?

Esto suena como una buena noticia, pero –viéndolo desde fuera de The Matrix– en realidad no lo es. Considere el hecho de que las suscripciones a Amazon Prime fueron dirigidas originalmente a las familias de altos ingresos. De hecho, el 70% de los familias que ganan más de $112,000 por año tienen membresías de Amazon Prime, en comparación con poco más del 40% de las familias de la clase media. Y es menos del 25% entre los hogares que ganan menos de $25,000 al año.

Si usted no ha comprendido lo que estoy diciendo, considere lo que Walmart está haciendo. El gigante minorista y principal rival de Amazon, ha sido considerado desde hace mucho tiempo como el centro de compras preferido de las familias de bajos ingresos. Pero recientemente, Walmart compró otro rival de Amazon conocido como Jet.com, cuya clientela son las familias de altos ingresos.

Una clase que está desapareciendo

Entonces, ¿qué pasó con la clase media? ¿Por qué estas empresas no se centran en atraer a la gente de ingresos medios? ¿No es la clase media la clientela demográfica perfecta para estas megaempresas? Aunque no son ricos, uno podría suponer que la clase media aún tienen una cantidad decente de ingresos disponibles, y hay tanta gente en la clase media que, seguramente, sus ingresos disponibles sumados colectivamente superan a la de los ricos y los pobres ¿cierto?

Por desgracia, no es el caso. Es por eso que los recientes movimientos de Amazon y Walmart no son, de hecho, buenas noticias. Es una señal de que la clase media no es lo que solía ser. Ha estado desapareciendo a causa de décadas de malestar económico.

Apuntando a los dos extremos del espectro económico

Las estrategias de los dos minoristas de apuntar a los extremos más alejados del espectro de ingresos, ponen de relieve la brecha cada vez mayor entre los estadounidenses ricos y pobres y la desaparición de lo que una vez fue la clase más buscada por los negocios de todo el país.

“Esto es, absolutamente, un síntoma de que la clase media está en franco deterioro, o al menos lo que solíamos considerar como la clase media en Estados Unidos”, dijo Stephens a Business Insider.

Cuando Walmart fue fundada en 1962, la clase media en EE.UU. estaba prosperando –en verdad estaba en el apogeo de su era dorada.

“Desde la posguerra hasta finales de la década de 1970, la panacea de las ventas al por menor era venderle a la clase media. Es ahí donde todo el mundo estaba haciendo una fortuna, incluyendo Walmart”, dijo Stephens. “Entonces a partir de 1980 en adelante, los negocios comenzaron a elegir un lado del espectro, porque empezó a quedar claro que la clase media se evaporaba”.

Atendiendo a ricos y pobres

Walmart y Amazon conocen la terrible verdad sobre nuestra economía y nuestro nivel de vida. La clase media se está muriendo. Para las grandes empresas tiene más sentido atender a los ricos y los pobres, porque no hay tanta gente en la clase media como solía haber. Es más rentable ganar unos cuantos dólares de cada persona pobre, porque hay decenas de millones de gente pobre, sino centenares de millones, y es más rentable ganar millones de dólares de un puñado de gente rica.

¿Pero la gente que está en el medio? Claro, tienen algún ingreso disponible, pero es una clase en extinción.

