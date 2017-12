ARENA quiere volver al poder, dice presidente del COENA, de visita en Long Island

Por: Francisco Manrique / LTH

Mauricio Interiano, Presidente Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del partido ARENA, de El Salvador, estuvo el fin de semana pasado en Long Island, reuniéndose con comités locales y juramentando a la directiva del Octavo Sector Nueva York, que preside Ana Valle. En su agenda también estaba reunirse con sus pares en Washington D.C. y Houston, Texas.

Interiano, quien es un empresario, fue elegido en septiembre del año pasado para dirigir ARENA y es una de las nuevas caras del partido que gobernó El Salvador entre 1989 y el 2009. Ahora, tras dos elecciones y triunfos del FMLN, ARENA intenta regresar al poder en el 2019. La Tribuna Hispana lo abordó para conocer su visión de lo que se viene.

La Tribuna HIspana: Su visita a Nueva York, que también tocará Nueva Jersey y el área de Washington, D.C., ¿está enfocada en una reorganización de su partido de cara a las próximas elecciones del 2018?

Mauricio Interiano: En principio por la necesidad de tomar contacto como presidente de ARENA con todos los salvadoreños que viven en el exterior. Y por otro lado para expresar la preocupación que se está viviendo en El Salvador y en los Estados Unidos, sabiendo la situación especial por la que atraviesan muchos de nuestros compatriotas actualmente.

LTH: ¿Qué respuesta ha dado la comunidad frente a las reuniones que ha convocado su partido en Long Island y Nueva Jersey?

MI: El recibimiento ha sido muy bueno y he podido comprobar el tremendo potencial que podemos tener si empezamos a trabajar juntos, no solo “Areneros”, sino todos los salvadoreños para empezar a forjar un cambio en El Salvador. Lo que me sorprende es comprobar el amor que los salvadoreños que viven aquí tienen hacia nuestro país, aunque tengan muchísimos años fuera y el deseo ferviente de que la situación pueda cambiar en El Salvador y puedan volver.

LTH: ¿Cómo cambiar esa mala imagen de un partido que gobernó El Salvador por casi 20 años y dos de sus ex-presidentes, Francisco Flores y Tony Saca, acusados de corrupción, y la reciente noticia de una planilla secreta de la que gozaron funcionarios de los gobiernos de ARENA?

MI: El tema de la corrupción es un tema que nos afecta muchísimo y debo decir que aún existe en el país altos niveles de corrupción, con los altos recursos que se manejan no ha habido un cambio en la calidad de vida de los salvadoreños. En el pasado, como usted menciona, algunos individuos han cometido abusos como el señalado a mi partido y es algo que tenemos que cambiar y eso comienza primero reconociendo errores del pasado y lo más importante tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Si queremos cambiar esa imagen y la situación de El Salvador, tenemos que asegurarnos que las instituciones tutelares funcionen, que se trabaje con total transparencia, se identifique a quienes se beneficiaron de esta mala práctica y se les castigue con todo el peso de la ley, porque es un daño enorme que se le ha hecho a nuestro país y nuestra población. Es un compromiso que todos quienes estamos al frente del partido ARENA estamos asumiendo.

LTH: Usted ha manifestado que están trabajando para las elecciones del 2018 y actualmente hay un proceso de elecciones internas para definir a los candidatos. ¿Qué tan representativos serán los candidatos electos y que tan democrática será la forma de su designación?

MI: ARENA tiene un compromiso con la democracia, lo reconocemos como un principio, por ello digo que nuestras elecciones internas la vamos a desarrollar con total apertura y transparencia. Las personas que aspiren a una candidatura tienen que pasar por un proceso de selección y tenemos que estar seguros que cumplan con los requisitos, que no tengan ningún problema con alguna institución del estado o de nuestro partido. Por otro lado, está también nuestra decisión de abrir el padrón interno para que se inscriban más partidarios que participen en este proceso político.

LTH: ¿La apertura será también para algunos líderes de los salvadoreños que viven en el exterior, que quieran participar?

MI: Lo que he visto complacido es que ya hay algunos salvadoreños que viven en el exterior y que están participando en el proceso de selección, lo que aplaudimos y venimos buscando. Nuestro deseo es que los salvadoreños que viven en el exterior también se involucren en el trabajo político, necesario para su integración.

LTH: ¿Y qué hay de la posibilidad de aprobar un representante de los salvadoreños en el exterior a la Asamblea Legislativa?

MI: Es un trabajo que hay que apoyar y que se merece una gran población de salvadoreños que viven en el exterior. Sí, estamos dispuestos a estudiar esta posibilidad y trabajar para ello.

LTH: ¿Quién será el candidato de ARENA a la Alcaldía de San Salvador para el 2018?

MI: No tenemos todavía un candidato, estamos en el proceso de selección de los aspirantes y en los próximo días conoceremos quiénes serán los precandidatos. Pero así como para San Salvador, hay muchas alcaldías que son importantes para nosotros, como las cabeceras departamentales por ejemplo, y en todo estos procesos pretendemos hacer un trabajo positivo.

LTH: ¿Cuál es su principal crítica al actual gobierno del presidente Sánchez Cercén?

MI: Creo que todos los salvadoreños sufrimos día a día, viendo lo que está sucediendo en nuestro país. Pienso que ha habido un claro retroceso en los últimos años, el nivel de delincuencia que a todos nos agobia y sobre todo a los salvadoreños que viven en el exterior que quieren regresar y no pueden hacerlo debido a este flagelo. Por otro lado, tampoco vemos mayor generación de empleo, no hay fomento a la inversión, hay un gran abandono en la educación, cada vez más niños y jóvenes están dejando de estudiar, y lo que más nos preocupa es que este gobierno no asuma la responsabilidad que tiene. Por ello, queremos que los salvadoreños tomen conciencia que se viene una oportunidad histórica, en las elecciones de marzo del 2018, así como en marzo del 2019, para cambiar el rumbo de nuestro país.