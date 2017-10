El efecto Trump genera aumento de las remesas-ahorros hacia El Salvador

Fuente: ContraPunto

En lo que parece ser una ironía, el “Efecto Donald Trump” a través de sus políticas antimigrantes, ha generado un aumento el envío de remesas, lejos de disminuir como temían algunos, según lo anunció Tharsis Salomón López, el Ministro de Economía de El Salvador. No obstante, las remesas no parecen tener el mismo objetivo usual, ayudar a las familias que se quedaron, sino parece ser una movilización de ahorros desde EE.UU. hacia El Salvador.

Las remesas aumentaron en el primer trimestre del 2017, y el ministro recomendó al sistema bancario salvadoreño que incentive la producción en la población ante este incremento.

Y la razón por la cual las remesas han aumentado es porque los inmigrantes amenazados con la deportación de Estados Unidos han comenzado, al parecer, a mover sus ahorros hacia sus países de origen ante la eventualidad de tener que regresar y no irse con las manos vacías.

“El efecto de crecimiento en remesas se ha visto en toda Latinoamérica, posiblemente por el efecto Donald Trump, pero lejos de verse como un riesgo, lo vemos como una gran oportunidad ya que la gente está trasladando sus ahorros a sus lugares de origen”, dijo López en la presentación de la situación trimestral de la economía salvadoreña.

Un aumento de casi el 11%

Lo dicho por el ministro es respaldado por los números. Según un informe del Banco Central de Reserva (BCR), las remesas han aumentado hasta en un 10.8 % durante el primer trimestre de 2017, en comparación al mismo período de 2016 cuando reportaron solo 6.8% de crecimiento.

Los ingresos por remesas familiares sumaron $2,041.1 millones al quinto mes de 2017, superando en $199.6 millones a las remesas recibidas en el mismo período del año anterior.

“Cualquiera que tenga su dinero afuera, preferirá invertirlo en una casa aunque sea para alquilar, empezar a poner un negocio o ayudarle a un familiar”, expresó López.

Pasa lo mismo en otros países

Aseguró que el mismo fenómeno se registra según informes de los bancos centrales de países como Guatemala, Honduras y México, países en los que también el flujo de remesas ha crecido considerablemente.

El titular de Economía recomendó a la Banca nacional, provechar esta “liquidez que va a tener” para que se encamine más a créditos productivos que de consumo, para que la población pueda adquirir vivienda, maquinara, etc., y así activar más la economía interna.

Estados Unidos es el país de donde más remesas provienen al concentrar el 97.4% del total de flujos bajo este concepto. Los datos del BCR indican que los cinco departamentos con mayor recepción de remesas al mes de mayo de 2017 fueron: San Salvador (21.9%), San Miguel (12.6%), La Unión (8.6%), Santa Ana (8.0%) y Usulután (7.8%).