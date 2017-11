Hay oportunidad para Nayib…pero sin olvidar a Funes

“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”.

William Shakespeare

Por Fredis Pereira

El optimista dirá que Nayib tiene el gane seguro para las elecciones presidenciales del 2019. El pesimista señalará que es imposible revertir la polarización en El Salvador. Los aduladores dirán cualquier cosa que queramos oír; los aduladores son peligrosos consejeros porque hacen que desconectemos de la realidad. Entonces, ¿Hay oportunidad de ganar las elecciones de 2019?

Cada momento de la vida está cargado de oportunidades, aun en la adversidad existen oportunidades. Los profetas se atreven a decir lo que sucederá en el futuro, yo prefiero decir que el futuro tiene misterios, que es incierto, que esto lo hace más interesante; pero que las oportunidades están siempre para quienes están preparados y luchan por aprovecharlas.

El gane será matemáticamente para quien tenga más votos. Las simpatías que valen en las elecciones, son las que se traducen en votos; las que no, son como las promesas que se lleva el viento, que si se recuerdan despiertan dolor, y si basamos nuestro futuro en estas, tenemos el fracaso asegurado.

El interés de un militante

Lo que me gusta de una elección, es que previo al evento electoral, todos son ganadores. Las simpatías llevan a vaticinar el gane o el fracaso de un candidato. Es comprensible que Fabio Castillo, como militante del FMLN, vaticine que Nayib perderá las elecciones, que quedará en tercer lugar. El interés de un militante será siempre que su partido gane, que los demás pierdan, lo que le lleva a tener una percepción selectiva de la realidad. No obstante, lo que dice Fabio Castillo, es una posibilidad tanto para Nayib como para cualquier candidato que lleve el FMLN u otro partido.

Las oportunidades que existen en la política salvadoreña serán para quienes luchen por aprovecharlas. Hay que decir, que repetidas encuestas evalúen favorablemente a Nayib son una ventaja. Tener resultados positivos en la gestión municipal también es ventaja. Estas ventajas que tienen fundamento en el desempeño como gobernante son más sólidas, que la buena reputación de la que gozaba el Ex Presidente Funes cuando lanzó candidatura; pues Funes se había agenciado la simpatía por ser un periodista critico a los gobiernos de ARENA, a pesar que, como dice Fabio Castillo, el Sr. Funes ha demostrado ser pésimo gestor financiero, tanto así que tienen saldo pendiente de pago, que el Sr. Castillo da por perdido.

Entre la voluntad y la decisión

La valoración positiva en los sondeos de opinión son buenos indicios de la voluntad del votante, pero no debe confundirse con la decisión del votante. El ciudadano consultado tiene varias opciones entre las que se encuentra no salir a votar. La mayor proporción de ciudadanos optan por no votar, lo que facilita a políticos repudiados por la mayoría de ciudadanos mantener el poder. La oportunidad de Nayib está en lograr que estos ciudadanos rompan con el tradicional abstencionismo, que ha facilitado a los políticos mantenerse en el poder pese al bajo nivel de aceptación ciudadana del que gozan. El verdadero apoyo hacía Nayib se verá en donaciones, movilizaciones y votos; las opiniones no son suficiente apoyo.

Las oportunidades no son gratis. La oportunidad de ganar una elección se logra con trabajo duro, con acción colectiva, con la colaboración de los simpatizantes; los aduladores no contribuyen al propósito de convencer a la ciudadanía para que salga a votar [se suben al carro a ver que pueden ganar, incluyendo dinero]. Las oportunidad de Nayib pasa por saber manejar todas esta fuerzas que estarán siempre a su alrededor, sin la posibilidad de encontrar simpatizantes perfectos o asesores intachables, cada quien carga sus pecados.

Debe tener un proyecto político

La oportunidad de ganar es la joya que todos quieren. Nayib debe recordar que no está solo en este propósito de ganar las presidenciales de 2019. La diferencia entre ganar o perder, radica en saber enfocar las energías, tanto a nivel personal y a nivel de todo el movimiento que le apoye. Desenfocarse es dar oportunidad al adversario, facilitarle el triunfo al contrincante.

Sin proyecto político es imposible tener enfoque. Las oportunidades se ganan con lucha inteligente, que este orientada por un proyecto, un proyecto que recoja el sentir de la ciudadanía de El Salvador. Nayib no sigas los pasos de Funes, no te conviene, despotricar en todo momento, rodearse de gente que te reste, pelear con todos, distraerte con joyas y mujeres, para finalmente terminar exiliado y en descredito, porque eso es ganar para perder.

Fredis Pereira, master in Administración y Gerencia Pública de la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España.