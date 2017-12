Javier Simán: “Nos quejamos, pero nos quedamos con los brazos cruzados”

Por: Francisco Manrique/LTH

El empresario e industrial salvadoreño Javier Simán, creador de la plataforma ciudadana “Mi Gente”, llegó a Nueva York como parte de su campaña para dar a conocer sus ideales a la inmensa comunidad de salvadoreños que viven en el exterior.

Aunque Simán pertenece a las filas de ARENA, él ha explicado que el lanzamiento de esta iniciativa aspira a crear un espacio, en donde todos los que no se sienten representados por los actuales partidos políticos, puedan hacerse escuchar con el objetivo de pedir un real cambio que se necesita en El Salvador.

Simán también ha dicho que no está preparando una futura candidatura presidencial, aunque señaló que de ser necesario y si existiera consenso ciudadano, podría contemplar la posibilidad de entrar a la pelea por una candidatura, pero a la vez criticó la forma como ARENA, su partido, está llevando los procesos de elecciones internas.

Abogado de profesión, Simán hizo sus estudios en Loyola University de Nueva Orleans, donde obtuvo sus títulos de administración y derecho. Luego obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown en Washington D.C.

Previo a una reunión programada para el pasado lunes 28 en Westbury, con miembros de la comunidad salvadoreña, La Tribuna Hispana entrevistó a Simán para conocer más acerca de esta iniciativa.

La Tribuna Hispana: ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma ciudadana Mi gente, qué es lo que pretende y qué espera de esta visita que hace a Nueva York?

Javier Simán: La iniciativa ciudadana Mi Gente nació con dos propósitos. El primero llamar a los salvadoreños a involucrarse en los temas que está pasando en nuestro país, ya que todos nos quejamos de la situación, pero nos quedamos de brazos cruzados. Si queremos que nuestro país salga adelante, nos tenemos que remangar las mangas todos, cada quien desde su trinchera, movimientos gremiales, sindicatos, o desde su respectivo trabajo, así como ustedes también –los generadores de opinión que tienen una gran responsabilidad. Es decir estamos motivando a los salvadoreños a dejar de quejarse y decidirse a trabajar para sacar adelante al país. El segundo propósito es escuchar a nuestra gente, porque estamos convencidos que nuestros políticos se han olvidado de ellos, porque están más preocupados por sus problemas, por sus partidos, cómo perpetuarse en el poder y sacar ventaja de estar en el poder, mientras tanto miles de salvadoreños están pasando situaciones muy difíciles como la inseguridad y la falta de empleo.

LTH: ¿Cuál ha sido la respuesta que ha encontrado hasta ahora de su contacto con los salvadoreños que viven fuera de su país?

JS: Nos han recibido con mucho entusiasmo, ya que no hemos venido a dar discursos, ni a subirnos a tarimas. Han sido verdaderos conservatorios donde nuestros compatriotas tienen la libertad de preguntar y nosotros darles una opinión, lo que nos da una pauta de lo que realmente quieren. Aunque hay que recalcar que la cordialidad y la calidez con que nos han recibido han superado nuestras expectativas de lo que realmente esperábamos.

LTH: La denominada plataforma Mi gente que usted preside, ¿pretende convertirse en un partido político y ser usted un candidato presidencial con miras a las elecciones del 2019?

JS: Tengo que decir que Mi Gente no es un partido político, es solo una iniciativa que pretende ser una voz de los ciudadanos. De todas las giras que tenemos guardamos un registro de las intervenciones, de los miembros de las comunidades que conforman un clamor para todos los políticos y gobernantes, para que escuchen a nuestra gente, ese es nuestro mayor cometido. Y para ser candidato presidencial, en nuestro país tiene que necesariamente pertenecer a un partido político…

LTH: Entiendo que usted pertenece al partido ARENA, con quien ha dicho se identifica políticamente, pero en la declaración que da nacimiento a Mi Gente critica a los partidos políticos que no han respondido a las expectativas del pueblo.

JS: Efectivamente y ARENA es uno de ellos. Yo siempre me identificado con lo que representa ARENA y hasta hace poco recién me afilié al partido. Y aunque creo que nuestra sociedad civil tiene que dar la batalla desde afuera, también desde adentro de un partido como afiliado, porque somos muchos quienes nos identificamos con los principios, pero a la misma vez estamos decepcionados cuando los dirigentes se alejan de los principios.

LTH: ¿Una de las mayores críticas que se hace a ARENA, como partido político, es no haber aclarado el destino de una parte de los millones que recibió el extinto ex-presidente Francisco Flores de una donación que hizo Taiwán para los damnificados de los terremotos del 2001?

JS: Nosotros hemos sido críticos de todas esas situaciones, así como cuando ARENA ha dejado de actuar en algunos temas legislativos. Pero tengo que aclarar que los que cometen los delitos de corrupción no son las organizaciones, sino son las personas, por eso pienso que quienes hayan cometido delitos de corrupción deben ser separados del partido y juzgados como tales. Como empresario, nunca he ocupado un cargo público y tampoco quiero vivir de la política, lo que quiero es que mi país salga adelante, porque como yo hay miles que piensan que ya estamos cansados de la forma cómo se hace política y que la corrupción sea un tema concurrente en todos los gobiernos.

LTH: ¿Cómo combatir la violencia generada por las pandillas que ha puesto a El Salvador en uno de los países más inseguros del mundo?

JS: Una de las cosas que más hemos escuchado a la gente que está aquí es que tuvieron que salir de nuestro país a causa de la falta de oportunidad y empleo, pero también de la inseguridad. Las maras tienen un control territorial del país, con homicidios, robos y extorsiones, lo que demuestra un estado fallido, ya que no ha podido mantener el orden en el país. Creo que hace falta una verdadera voluntad política para acabar con la inseguridad ciudadana, ya que contrariamente los partidos políticos se aprovechan de las maras para mantener réditos políticos con miras electorales.

LTH: ¿Cuál es la principal crítica que puede hacer al gobierno del Lic. Sánchez Cerén del FMLN?

JS: Yo creo que el FMLN como partido de gobierno se ha alejado de su gente, no habido ningún cambio, porque todas las decisiones y políticas apuntan solo a mantenerse en el poder. Y peor aun cuando señalan que su modelo es Venezuela y todo lo que está ocurriendo en ese país actualmente, no es lo que queremos para nuestro pueblo. Nosotros queremos un país próspero y en paz. Nuestra responsabilidad como políticos debiera ser que El Salvador llegue a ser un país de oportunidades para todos, para que nadie quiera emigrar, como está ocurriendo ahora.

LTH: ¿Le preocupa que el gobierno de Trump no renueve el TPS a los salvadoreños?

JS: Claro que sí y no solo por parte de los Estados Unidos, sino porque el propio gobierno de El Salvador está poniendo en riesgo esa renovación, por su apoyo al gobierno de Venezuela, ser parte de los países agrupados en ALBA y también la falta de voluntad de combatir los actos de corrupción en el país, está poniendo la relación con el gobierno del señor Trump muy tensa y la suerte de más de 200 mil compatriotas que están amparados por el TPS. No tienen en cuenta que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, más del 50 por ciento de nuestras exportaciones vienen a este país a través de CAFTA.

Además hay una serie de ayudas y convenios que Estados Unidos tiene aprobados con El Salvador y que el gobierno de Sánchez Cerén está poniendo en riesgo, al no deslindar con un gobierno represivo como el de Maduro en Venezuela, con el que los salvadoreños no nos identificamos.