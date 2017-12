Anulan el juicio a Bill Cosby

El actor Bill Cosby aún respira aliviado. El juicio en su contra, por abuso sexual, fue anulado el pasado sábado 17 de junio, luego de que el jurado, tras más de 50 horas de deliberaciones, no pudo acordar un veredicto por unanimidad sobre ninguno de los cargos de los que se le acusa.

Esto es una victoria para el comediante de 79 años, acusado de agresión sexual contra Andrea Constand en 2004, aunque la fiscalía tendrá la posibilidad de exigir que se efectúe un nuevo juicio.

Kevin Steele, el Fiscal del Condado de Montgomery, en Pensilvania, quien había acusado al actor, indicó inmediatamente que demandaría la realización de un nuevo proceso, tal como autoriza la ley. La anulación del juicio es un desaire terrible para él, pues sus argumentos no llegaron a convencer a la totalidad del jurado.

Tras el anuncio de la anulación de este primer proceso, Cosby no hizo ningún comentario. Convertido en una celebridad por la serie de televisión “The Cosby Show” (1984-1992), el artista corría el riesgo de ser condenado a 30 años de cárcel.

Sigue, no obstante, inculpado pero en libertad condicional, precisó el juez Steven O’Neill.

La justicia estadounidense exige la unanimidad del jurado para que se pueda pronunciar un veredicto.