El Cartel de Cali se apodera de Narcos

Tras sus dos primeras y exitosas temporadas, vuelve a Netflix la serie Narcos, cuyo primer capítulo de la 3ra temporada “tiene una escena fuerte y muy cruda”, dijo el actor Miguel Ángel Silvestre, a People en Español. “Parece que no [haya sido] real pero lo fue. Cuando leí [el libreto] me llevé una gran sorpresa”.

“La escena final del primer episodio es una de las mejores que he visto”, dijo por su parte el actor guatemalteco Arturo Castro, quien interpreta a David Rodríguez en la serie, un hombre cruel y sanguinario. “Con tal de proteger a su papá no le importa matar”.

La nueva temporada de Narcos, tras la muerte de Pablo Escobar en la segunda temporada, se centra en el implacable Cartel de Cali – encabezado por Gilberto Rodríguez Orejuela.

“El cuento de Cali es muy interesante porque yo sabía menos de lo que pasó. [Ellos] eran los reyes de la industria de la cocaína, tenían más plata y más poder que Escobar”, aseguró el actor Pedro Pascal, que da vida a Javier Peña, el agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La tercera temporada de la aclamada serie estrena se estrenó el pasado 1ro de septiembre.