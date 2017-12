Horóscopo del 21 al 27 de Junio

ARIES

A la vista está que las cosas no te funcionan igual de bien que hace un tiempo, pero todo tiene solución. De momento te estás adaptando a la nueva situación económica y, aunque te está costando, consigues ahorrar un poquillo.

TAURO

Eres una persona a la que le cuesta muchísimo expresar lo que siente. Deberías dejar de ser tan hermético/a y abrir un poquito tu corazón. No te cierres en ti mismo/a, dedícate esta semana a regalar besos a quienes quieres.

GEMINIS

Últimamente no tienes muchas atenciones con tu pareja y hace un tiempo no está muy animado/a, así que dale más mimos y, sobre todo, dedícale todo lo que puedas de tu tiempo. Sino cuidas tu relación puede que acabe.

CANCER

Familia y trastos viejos, pocos y lejos. Tú y tus hermanos/a no tenéis nada en común pero, lo peor de todo no es eso, si no que la única afición que comparten es buscar discusiones con todo el mundo. Cuidado con las consecuencias.

LEO

En el amor estás en una etapa de diversión no de ataduras pero procura no hacer daño a nadie. En el trabajo no desesperes, llegarán muy buenas noticias, dejarás la profesión de parado por otra mejor. Tienta suerte en la lotería.

VIRGO

Aunque hace poco dejaste escapar una buena oportunidad en el amor por tu poco olfato, parece que la suerte te brinda una segunda oportunidad, eso sí, estate alerta a las señales de la otra persona, de lo contrario, te quedarás solo/a.

LIBRA

A veces pensamos que por llevar ya un tiempo con nuestra pareja todo está bien, pero eso es un error. Las relaciones hay que cuidarlas todos los días. Los detalles cuentan, no dejes que esa chispa que tenéis se apague poco a poco.

ESCORPIO

Hace tiempo sufriste una ruptura bastante dolorosa y es tiempo de empezar a olvidarlo. No dejes que te marque para siempre, en algún momento aparecerá otra persona que realmente te haga olvidar y redescubras la felicidad de la vida.

SAGITARIO

Sabes que debes dar un paso importante en tu vida sentimental y parece que no te decides a ello. Esta semana ármate de valor. No consultes con nadie sobre lo que te ronda por la cabeza, hazlo sin más y que opinen a posteriori.

CAPRICORNIO

No deberías fiarte de los desconocidos que lleguen a tu vida durante esta semana, cíñete exclusivamente a tu círculo de familia y amistades habitual y no incorpores a nadie nuevo a tu vida, podrían darte más de un disgusto amargo.

ACUARIO

Ahora mismo estás bastante indiferente con tu pareja y eso no es bueno. Piensa detenidamente si es con quien realmente quieres estar. Si no es así, lo mejor es que seas sincero/a, primero contigo y después con tu pareja.

PISCIS

En el ámbito afectivo, cuidado con las amistades que con mentiras intentan estropear tu relación de pareja. En lo laboral, encontrarás el equilibrio entre tus compañeros y te ayudarán con pequeños problemas que pueden surgir.