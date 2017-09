Horóscopo del 27 de Septiembre al 3 de Octubre

ARIES

Tu pareja ahora, o mejor dicho ex pareja, no quiere saber mucho de ti y eso es porque ya no confía en ti, tras engañarle de esa manera. Ahora sólo te queda esperar a ver si te perdona, pero de momento lo tienes bastante difícil.

TAURO

Fíjate bien cuando camines por la calle porque es posible que te encuentres con alguien de tu pasado al que echabas de menos. La sorpresa del reencuentro será mutua así que, no cierres ninguna puerta al amor porque, nunca se sabe.

GEMINIS

No te fíes de todas las personas que te rodean pero, no tardarás en darte cuenta de quién es, empieza a atar cabos. De todas maneras, que esto no influya en tu relación de pareja, estás muy a gusto con él/ella y eso es lo que importa.

CANCER

Debes de empezar a decirle a tu jefe algunas cosas sobre el trabajo, porque está claro que, ahora mismo, trabajas más horas de las que tiene el día. A veces el dinero extra no siempre es suficiente o no te lo pagan como es debido.

LEO

Ahora mismo cada vez que alguien te habla de tener pareja, o un compromiso, parece como si te salieran sarpullidos. Te gusta mucho tu independencia y el tipo de vida que tienes ahora mismo, el que no lo entienda que se aguante.

VIRGO

Siempre pensabas que te daría igual el ambiente que hubiera en tu trabajo, si te gustaba lo que hacías, pero desde hace un tiempo no soportas lo que pasa. Si realmente te gusta el trabajo pasa del resto, si no busca el cambio.

LIBRA

Dicen que donde hubo fuego quedan cenizas. Pues bien, entre vosotros quedó un bosque ardiendo. Quién os iba a decir a vosotros que después de tanto tiempo volverían a estar junto. Ya ves, son cosas del destino caprichoso.

ESCORPIO

El que todas, o casi todas, tus amistades lleven tiempo con sus parejas, a veces te hace pensar en tener una relación. Pero te costó bastante conseguir la independencia que tienes ahora y de momento no crees en ese tipo de compromisos.

SAGITARIO

En el amor sé persistente y no te rindas a la primera, eso no va contigo. En el trabajo estáis en una época de cambios, estate bien despierto/a para no dejar pasar esa oportunidad tan importante. Podrá cambiar tu futuro laboral.

CAPRICORNIO

Sí estás pasando por unos de los peores días de tu vida, a consecuencia de tu ruptura con tu pareja y lo único que te apetece es estar con tus padres. No dudes en pedirles ayuda porque sabes que en ningún momento te dejarán solo/a.

ACUARIO

La búsqueda de trabajo no es tarea fácil, pero con un poco de ilusión y mucho de empeño verás como algo aparece. Si estás estudiando, estos días te van bien. Tendrás buena semana para las cosas que requieran un esfuerzo mental.

PISCIS

Ha llegado el momento de bajar las orejas, tragarse el orgullo y pedir perdón a tu chico/a, aparte de reconocer tus errores. Si quieres que esta relación funcione, ya sabes lo que tienes que hacer, no ser sumamente pesado/a ni orgulloso/a.