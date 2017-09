Ponen en duda continuidad de “Narcos”

Pedro Pascal, uno de los protagonistas principales de la serie “Narcos”, de Netflix, dijo que la producción internacional no puede continuar sin protección para el personal, luego del asesinato de un asistente de producción en México.

En declaraciones a TMZ, Pascal, quien interpreta a un agente de la DEA en la ficción, dejó en claro la prioridad de la seguridad, antes de empezar la esperada cuarta temporada. “No podemos hacerlo si no es seguro”, remarcó el actor de 42 años.

“Lo que está en juego son vidas”, dijo Pascal, que interpreta al agente Peña en la serie. “Ha sido una tragedia”, explicó el actor sobre la muerte del miembro de producción.

Como se sabe, el cuerpo sin vida de Carlos Muñoz Portal, de 37 años, presentaba varios impactos de bala cuando fue encontrado hace más de una semana en el municipio de Temascalapa, en el Estado de México. “Dado lo despoblado, no tenemos testigos”, refirió en aquel momento un portavoz de la Fiscalía.