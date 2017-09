Sebastián Rulli: “No necesitas mostrarle a nadie que estás ayudando”

Redacción LTH

Como es usual tras los desastres naturales, varios artistas de la farándula suelen ganar vitrina anunciando con bombos y platillos las donaciones que hacen a los damnificados, que no es otra cosa que ganarse propaganda gratis. Pero no a todos los artistas les cae bien este figuretismo de las “celebridades”

Tras los terremotos que han afectado a México, innumerables celebridades han salido a la calle a ayudar a las personas afectadas por el seísmo, ya sea organizando centros de acopio o recopilando víveres. Algunas, además de colaborar, no han dudado en trasmitir esos momentos de solidaridad con el pueblo mexicano a través de las redes sociales, algo que al actor argentino Sebastián Rulli, radicado en México, ha criticado y con certeza.

“Por favor, si eres persona pública o no, ten la sensibilidad suficiente para no hacerte promoción con la tragedia. Utiliza tus redes solo para lo necesario, transmite lo indispensable, lo útil. No necesitas mostrarle a nadie que estás ayudando. Ayuda y punto. Eso es lo único importante”, reza el mensaje que difundió Rulli en Instagram, en el que se pide a las personas que están aportando su granito de arena no hacerse promoción con la tragedia.

Una de las que hizo un show con su ayuda fue Belinda, quien salió a las calles a remover escombros, a recabar víveres, repartirlos de mano en mano, y esto está bien. La cuestión es que no perdió tiempo en usar las redes sociales y colocar las fotos de lo que hacía.

En Estados Unidos la historia no ha sido diferente, las celebridades, como Jennifer López, su ahora novio Alex Rodríguez, y Marc Antohny, hicieron anuncios públicos de haber donado dinero propio, para los damnificados de los huracanes que han azotado Puerto Rico.

Y Rulli no fue la única celebridad que se quejó de que los famosos presuman de su labor humanitaria en las redes sociales. Irina Baeva, la protagonista de la telenovela Vino el amor, también suscribió las palabras del galán argentino.

“No muestres que ayudas, ayuda”, compartió la actriz de origen ruso.

Y en todo esto hay algo más que decir. Las “donaciones” no son tal. Es decir no es algo que, como lo hace la gente común, sale de sus propios bolsillos. Los artistas suelen hacer donaciones que son descontados de los impuestos que deben pagar de sus ingresos. Es decir, es un dinero que por angas o por mangas tiene que entregar al gobierno, pero al hacerlo a través de “donaciones”, o fundaciones que ellos mismos crean, se ganan la publicidad gratuita de ser generosos.