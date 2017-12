Televisa: “¿Para qué estamos pagando tanto dinero a estos bobos?”

Tras el anuncio de la cancelación de los restrictivos contratos de exclusividad en Televisa, muchos actores comenzaron a buscar oportunidades en otras empresas para ampliar sus fuentes ingresos y porque dejaron de recibir la cantidad mensual que la empresa les abonada sin importar que estuvieran trabajando en un proyecto.

Entre quienes aplauden la decisión se encuentra Carmen Salinas. Y aclaró que “No es que haya perdido mi exclusividad”, advirtió en rueda de prensa. “Es que yo creo que, razonablemente, dijeron los jefes: ‘¿Para qué estamos pagando tanto dinero a estos bobos si a veces ni vienen a filmar, ni vienen a trabajar?’”.

Para la productora de Aventurera, el cambio en la relación de los actores con la empresa es un acierto que pone fin a la falta de compromiso de algunos profesionales que se daban el lujo de rechazar proyectos si no les gustaban, pese a los elevados salarios que cobraban.

“Había unas exclusividades donde les pagaban 1 millón al mes o más, y a veces no les gustaban las telenovelas a algunos compañeros”, confesó.

“Qué bueno que se las quitaron. El señor [Emilio] Azcárraga Jean qué bueno que le metió cabeza y dijo ‘ya vamos a quitarnos de tanta exclusividad. El que trabaje hay que pagarle y el que no que se rasque con sus uñas’”, dijo la productora de Aventurera.

Para la actriz, cada celebridad debe buscar generar sus propios recursos para no depender de lo que una empresa pueda ofrecerle como sueldo.