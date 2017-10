Bajo Trump los EE.UU. recibe menos refugiados, latinos son los menos

Fuente: NJ Advance Media

Y a nivel nacional, el número de personas que reciben un refugio legal en los Estados Unidos, después de huir de la violencia, la guerra y la persecución en sus países de origen, se está reduciendo rápidamente, según un nuevo estudio del Pew Research Center.

El informe, publicado el jueves 12 de octubre, dice que desde enero de este año, alrededor de 28,000 refugiados han sido recibidos en EE.UU., mucho menos que en el 2016, de acuerdo con los datos del Departamento de Estado de EE.UU.

Si bien los números son más altos para el año fiscal, esas cifras incluyen varios meses antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

“Si el número de refugiados en el mundo sigue siendo el mismo que en el 2016, y si pocos refugiados ingresan a EE.UU. por el resto del 2017, Estados Unidos está en camino de aceptar solo el 0.2 por ciento de la población mundial de refugiados —mucho menos que el promedio histórico de 0.6 por ciento”, dice el informe Pew.

Cada vez, menos son aceptados

En una orden ejecutiva, la administración Trump recortó recientemente a 50,000, el número de admisiones de refugiados para el año fiscal 2017, menos de la mitad del objetivo inicial establecido por el presidente Obama antes de dejar el cargo. Para el próximo año, el gobierno de Trump ha propuesto un tope límite de 45,000 refugiados.

El estudio de Pew, basado en un análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y datos del Departamento de Estado de EE.UU., dice que Estados Unidos ha reasentado más refugiados que cualquier otro país desde 1980, aproximadamente 3 millones de personas.

“Pero en los últimos años, el número de refugiados reasentados anualmente por Estados Unidos, no ha crecido al mismo ritmo que la población mundial de refugiados, que se ha expandido en cerca del 50 por ciento”, dijeron los autores del estudio.

¿A dónde fueron los refugiados?

El informe Pew dijo que mientras que los refugiados que llegan a EE.UU. han sido reasentados en casi todos los estados, solo un puñado de estados han aceptado a la mayoría de ellos.

Desde el 2002 al 2017, California, Texas y Nueva York han absorbido más de la cuarta parte de todos los refugiados que ingresan a EE.UU. Los investigadores dijeron que otros estados principales para el reasentamiento de refugiados, incluyen a Florida, Washington y Minnesota. De hecho, más de la mitad de los refugiados que ingresaron a los EE.UU. desde el 2002, se establecieron sólo en 10 estados.

¿De dónde vienen los refugiados?

Hace unos 15 años, el 17 por ciento de los refugiados que ingresaban a EE.UU. llegaban de países de Oriente Medio y África.

Esos números han escalado. En el año fiscal actual, los refugiados de esas partes del mundo han aumentado en más de dos tercios de los refugiados que llegan a Estados Unidos.

En cuanto a los refugiados del Hemisferio Americano, en el 2,002 eran alrededor de 2,000. Quince años después, en el 2017, la cifra sigue siendo la misma, según Pew.

Entre los países latinoamericanos, la gran mayoría de los refugiados han sido de Cuba. Del 2002 al 2017, fueron más de 47,000. Con el fin de la Ley de Ajuste Cubano, por el gobierno de Trump, es probable que la cifra se reduzca a su mínima expresión.

Y aunque en los últimos cuatro años hubo una ola de decenas de miles de menores y familias centroamericanas que han llegado a EE.UU. buscando refugio, tras cruzar ilegalmente la frontera, ellos no han sido contabilizados como refugiados porque solo se les ha permitido quedarse temporalmente en EE.UU. mientras sus casos son procesados en los tribunales de inmigración. Y bajo Trump se espera que la gran mayoría no sea aceptada como refugiados —aunque podrían pasar varios años antes de que sus casos sean negados.

¿Qué edad tienen?

Desde el 2002, la mitad de todos los refugiados que ingresaron a los Estados Unidos tenían 20 años o menos.

“Dado este perfil de edad, las escuelas locales pueden desempeñar un papel importante en la forma en que los refugiados más jóvenes aprenden inglés y se aclimatan a la sociedad estadounidense”, señaló Pew.

Alrededor de un tercio de los refugiados que ingresaron a los Estados Unidos durante ese tiempo fueron clasificados como jóvenes adultos, entre 21 y 40 años.

Otro 20 por ciento de los refugiados admitidos cada año tenían 41 años o más.

Una mezcla religiosa cambiante

En los últimos cinco años, ha habido un número creciente de refugiados musulmanes.

Los cristianos aún constituyen una gran parte de los refugiados admitidos aquí, lo que representa el 47 por ciento de todas los llegados de este año fiscal.

Pero los musulmanes fueron el segundo grupo religioso más grande, representando el 43 por ciento de los refugiados en el año fiscal 2017.

“Desde el 2002, aproximadamente 169,000 refugiados pertenecientes a otras religiones ingresaron a los Estados Unidos. Incluyendo a 55,000 hindúes, en su mayoría de Bután, y 50,000 refugiados adicionales que reclaman la identidad religiosa budista, principalmente de Birmania y Bután”, dijeron los investigadores de Pew.

¿Qué hablan?

Árabe, en su mayoría.

Pew dijo que casi una cuarta parte de los refugiados que ingresan a los Estados Unidos o más de 12,000 personas, hablaban en árabe. La mayoría de ellos provenían de Siria e Irak devastados por la guerra.

Los Refugiados en Nueva Jersey

Nueva Jersey, a pesar de su rica historia de inmigrantes, no ha sido un estado importante para el reasentamiento de refugiados. Desde el año fiscal 2002, 8,816 refugiados, o alrededor del 1 por ciento de los admitidos a nivel nacional, han llegado al estado.

En el presente año calendario hasta octubre, 241 refugiados han sido recibidos en el Estado Jardín, de acuerdo con los datos del Departamento de Estado de EE.UU. Más de un tercio provino de Siria, muchos de ellos estableciéndose en Elizabeth. El siguiente grupo más grande vino de El Salvador, con 41 personas también en Elizabeth. Más de 30 refugiados de Ucrania representaron el tercer grupo más grande. La mayoría llegó a Vineland.

Las cifras mínimas no sorprenden a Kevin Hickey, director ejecutivo de Catholic Charities of Camden, cuya agencia supervisa un programa de reasentamiento activo para refugiados.

El notó el pequeño tamaño de Nueva Jersey y la falta de oportunidades económicas para los refugiados, son factores en contra del reasentamiento aquí.

Al mismo tiempo, el plan del gobierno federal para reducir el número de refugiados en EE.UU., ya está reduciendo los números de reasentamiento. La Diócesis de Camden ayudó a reasentar a unas 100 personas en el último año fiscal. Este año, dijo que ya han sido informados de que ese número se reducirá a la mitad.

“Esa es una disminución significativa”, dijo. “Muchos programas como nosotros tendremos que volver a ser evaluados” para saber si van a continuar, dijo.

El año pasado el gobierno de Christie le dijo al gobierno federal que Nueva Jersey ya no participaría en los programas de reasentamiento de refugiados, dejándolo en manos de grupos e iglesias sin fines de lucro.