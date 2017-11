Beneficiarios del TPS en 8 estados podrán solicitar la Residencia en EE.UU.

Redacción LTH

Los inmigrantes que son beneficiarios de un Estatus de Protección Temporal (TPS, por siglas en inglés) y viven en los estados Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington, acaban de recibir una gran noticia: los que puedan ajustar su estatus a través de un familiar, podrán solicitar la Residencia Permanente en los Estados Unidos sin la necesidad de salir del país.

La razón de esta buena noticia es porque el Gobierno federal no apeló un fallo judicial de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, que permite a ciertas personas con TPS, incluyendo a salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, solicitar su residencia permanente dentro del país, a pesar de haber entrado ilegalmente.

La Corte llegó a esa decisión a fines de marzo de este año, tras analizar una demanda entablada por el salvadoreño Jesús Ramírez, en la que se argumenta que el Gobierno federal legitimó su entrada a los Estados Unidos cuando le aprobó y otorgó el TPS en el 2001.

El gobierno no reclamó

Tras pedir dos extensiones para apelar el dictamen, el Gobierno federal no presentó ninguna moción. Eso significa que los inmigrantes con TPS que viven en la jurisdicción del Noveno Circuito, en los estados citados anteriormente, y son elegibles para hacer un ajuste de estatus, pueden solicitar la residencia permanente por medio de un cónyuge o un hijo ciudadano que sean estadounidenses, dentro de los Estados Unidos, sin tener que salir del país.

Antes del fallo, ellos no podían hacerlo dentro del país porque la ley prohíbe hacerlo a los entraron al país como indocumentados. Sólo podían ajustar sus estatus si regresaban a su país de origen, pero en ese caso se les aplicaba el castigo de no poder volver al país de 6 a 10 años, de acuerdo al tiempo que vivió ilegalmente en EE.UU.

Matt Adams, Director Legal de la organización Northwest Immigrant Rights Project, que representó a Ramírez recalcó que como el Gobierno no presentó una moción de apelación, la decisión es final.

Deben actuar inmediatamente

Debido a que existe la posibilidad que se cancele el TPS para los diferentes países amparados por el programa —en junio pasado el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, advirtió que los privilegios del TPS podrían ser cancelados porque “cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese evento ha concluido y ya pueden regresar”—, los beneficiarios que tienen la opción de hacerlo, deben hacerlo lo más pronto posible advirtieron los especialistas de inmigración.

En el caso de los salvadoreños, por ejemplo, la próxima prórroga deberá ser en enero del 2018, y hasta ahora no hay ninguna señal de que pueda extenderse o no.

La cancillería salvadoreña sostuvo recientemente reuniones en Washington para cabildear por el TPS de unos 190,000 salvadoreños. El canciller Hugo Martínez asegura que El Salvador prepara una petición formal de prórroga para presentársela a la administración Trump.

Qué deben hacer para pedir residencia

“El dictamen de la Corte podría ayudar a muchos de los aproximadamente 254,000 centroamericanos que actualmente tienen TPS. Es importante informar quiénes son elegibles y cómo evitar ser víctima de fraude migratorio”, dijo al respecto el abogado Nelson Castillo, quien ofreció las siguientes recomendaciones.

1. Visitar a un abogado de inmigración para que evalúen sus opciones migratorias y determinar si el fallo judicial le puede ayudar a obtener la residencia permanente.

2. Presentar las solicitudes correspondientes con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

3. Seguir renovando su TPS hasta que le den la residencia permanente.

Advertencia sobre admisibilidad

Para obtener la residencia, la persona debe ser admisible a los Estados Unidos. Esto significa que no puede tener ciertos antecedentes criminales o migratorios, incluyendo previas órdenes de deportación,

Si esto aplica a usted, no presenten una solicitud sin antes hablar con un abogado de inmigración.

Si desean viajar fuera del país, tienen que pedir un permiso de ingreso anticipado (advance parole, en inglés) antes de viajar.