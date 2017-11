“Bullying” Presidencial: Beneficiarios del TPS en Jaque

De cal y de arena, extienden por 6 meses el TPS para los hondureños, pero lo cancelan para los nicaragüenses. En este contexto, el mensaje que el gobierno de Trump está enviando a los inmigrantes con TPS, es el mismo que está enviando a todos los demás inmigrantes: No se sienta demasiado cómodos, pueden ser deportados.

Redacción LTH

Cómo si a los funcionarios del gobierno de Trump les gustara aplicar una tortura sicológica a los inmigrantes que quieren deportar del país, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado lunes 6 de noviembre que no ha tomado una decisión definitiva sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 56,790 hondureños, pero lo extendió por un período de seis meses, hasta que puedan tomar una decisión final.

Para los nicaragüenses amparados por el TPS, más de 5,000, el anunció fue como una sentencia capital. Elaine Duke, la Secretaria interina de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que el gobierno concluyó que el beneficio del TPS ya no es necesario en Nicaragua, según el reporte del diario The Washington Post.

Así, tras la cancelación definitiva, los nicaragüenses con TPS tendrán un plazo de 12 meses para abandonar territorio estadounidense, es decir hasta enero del 2019.

Decisión final el 5 de julio

En el caso de los hondureños con TPS, Duke postergó una decisión definitiva para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extenderá automáticamente seis meses, hasta julio del 2018.

La nueva extensión del TPS para los hondureños comienza el 5 de enero y concluye el 5 de julio del 2018, en esa fecha se sabrá si Estados Unidos considera ampliar nuevamente el permiso en favor de los hondureños con TPS.

Pero también plantearon la posibilidad de que, con la información que posee Duke, se pueda anunciar el fin del TPS al final de la extensión automática de seis meses y con un retraso apropiado.

Deben renovar el permiso de trabajo

Tras los plazos anunciados por el DHS sobre el TPS para los hondureños y nicaragüenses, la primera pregunta que ellos están haciendo es sí ¿habrá un proceso de reinscripción para?

No se sabe. Hay que esperar a que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publique el reglamento del TPS de Honduras y Nicaragua teniendo en cuenta el anuncio del DHS.

Sin embargo, lo que el DHS sí ha dejado en claro es que los nicaragüenses y hondureños con TPS deben volver a solicitar la autorización de empleo, para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos hasta el final de los períodos de rescisión o extensión respectivos.

El trámite deberá hacerse por medio del formulario I-765 a partir del momento que lo indique la USCIS.

Las cifras de los afectados

Según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) solicitados por Univision Noticias, el programa beneficia a 86,163 inmigrantes hondureños y 5,349 nicaragüenses. La Cancillería de Honduras, en cambio, habla de unos 57,000 beneficiarios, mientras que la Cancillería de Nicaragua cita a unos 2,500.

Datos del Centro de Estudios de Migración de Nueva York establecen que en los casi 20 años esta comunidad de hondureños conformaron unos 43,000 hogares o uniones familiares, de las cuales nacieron unos 53,500 niños que poseen la nacionalidad estadounidense y que quedarían en una situación de desamparo y vulnerabilidad en el eventual caso que sus padres sean expulsados.

Como se sabe, el TPS para los hondureños y nicaragüenses fue otorgado a raíz del huracán Mitch, en 1998, es decir hace casi 20 años.

Ensañándose con los vulnerables

Como era de esperarse, al anuncio del gobierno sobre el TPS para los hondureños y nicaragüenses, causó una fuerte reacción de los defensores de los inmigrantes.

En un comunicado de prensa, America’s Voice, una organización nacional que defiende los derechos de los inmigrantes, dijo que “Con un presidente como Donald J. Trump, que se comporta como un bravucón de barrio, que se crece amedrentando e intimidando, no es de sorprender que las políticas de su administración reflejen su naturaleza, particularmente en materia migratoria”.

Y agregó que: “Tampoco es de extrañar que tal y como hacen los bravucones, estas políticas se ensañen con aquellos que consideren vulnerables u objetivos fáciles de atacar. O, como en este caso, de deportar”.

Por su parte, Héctor Figueroa, Presidente del sindicato 32BJ SEIU, dijo que si bien el DHS debe desempeñar un papel en la extensión de TPS en la mayor medida posible, “el Congreso debe actuar sobre una solución más permanente para TPS para que las familias puedan permanecer juntas y nuestra nación pueda vivir de verdad a sus valores”.