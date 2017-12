Comienza la Lucha: Conforman en Long Island Comités Pro Residencia a Beneficiarios del TPS

Por: Francisco Manrique/LTH

Después de conocerse el peligro que existe de que los centroamericanos, beneficiarios del TPS, podrían perder tal estatus, muchas voces han señalado la necesidad de organizarse para hacer frente tal posibilidad que afectaría a casi 300 mil inmigrantes y sus familias.

Por ello un grupo de salvadoreños con TPS han venido llevando a cabo reuniones y coordinaciones con organizaciones locales y similares, así como a nivel nacional, para conformar en Long Island el Comité Pro residencia TPS de Nueva York, con el objetivo de liderar una campaña que conlleve a conseguir la ansiada residencia permanente, según señala su coordinadora Rosa Cecilia Martínez.

“Va a ser una lucha larga, pero estamos preparados. Aquí en Long Island también hay otros dos comités formados, en Glen Cove y Huntington, con el ánimo de crear una fuerza para hacer frente al peligro, no solo de perder el TPS, sino que volvamos a estar en la sombra y eso no es lo que queremos”.

Jornada en Washington, D.C.

Martínez señaló que el trabajo que vienen llevando a cabo está en coordinación con organizaciones similares a nivel nacional, para participar en una gran jornada en Washington, D.C., los próximos días 22, 23 y 24 de junio.

“Queremos que todos los interesados participen en nuestra Primera Conferencia Nacional de Beneficiarios del TPS, al que llegarán representantes de Los Angeles, Georgia, Illinois y otros estados”, dijo Martínez, en un llamado a la comunidad.

Esta primera Conferencia de Beneficiarios del TPS, se iniciará el jueves 22 de junio con un entrenamiento a los participantes sobre cómo hacer un cabildeo político, al día siguiente habrá una manifestación frente al Capitolio, y el sábado 24 se entregará a los Congresistas y Senadores un estudio, encargado por CARECEN a una universidad de Los Angeles, sobre los beneficiarios del TPS que aborda diferentes tópicos como dónde están, a qué se dedican, ingresos, aportes a la economía, situación laboral, social y económica, “como una prueba de que constituyen una comunidad no solo económicamente activa, sino también bien cimentada en los Estados Unidos”.

Un esfuerzo que se va a perder

“Si perdemos el TPS va a ser muy malo para nosotros. Aquí hemos hecho una vida, tenemos hijos nacidos aquí, somos propietarios de casas, autos, muchos de negocios, y todo ese esfuerzo se va a perder”, dijo Martínez, agregando que sus hijos, “que solo conocen esta realidad y no la de nuestros países que le son ajenas”, también serán afectados.

Martínez, quien es originaria de El Congo, departamento de Santa Ana, tiene dos hijas de 16 y 11 años, la primera asiste a la escuela secundaria y la segunda iniciará pronto la escuela intermedia.

Ejecutivos con TPS

Mauricio Espinal, quien es un beneficiario del TPS, trabaja en Primerica, una empresa americana que se dedica a inversiones y venta de seguros. Tiene a su cargo un grupo de ejecutivos de ventas y están orientados y trabajan sobre todo el mercado hispano.

“De los veinte ejecutivos a mi cargo, por lo menos 15 tienen TPS y están con permisos de trabajo. A ellos les ha costado mucho llegar a donde están, porque hay que estudiar mucho para obtener las licencias para vender seguros e inversiones, no es fácil. Y estamos hablando de que son cabezas de familia. La mayoría tenemos casa propia, estamos pagando la hipoteca de nuestras casas, y si nos quitan el TPS ¿qué va a pasar con nuestras familias?”, se pregunta.

Espinal es también parte del Comité Pro residencia TPS y dice que es una tarea que hay que asumirla desde ya, porque no va a ser nada fácil.

“Tengo 17 años viviendo aquí con mi familia, mi hija mayor se graduó de maestra bilingüe en el Hunter College y ahora enseña español a estudiantes angloamericanos; mi segundo hijo es ingeniero mecánico y trabaja en la ciudad; tengo otro que estudia ingeniería ambiental; y el último que todavía está en la escuela secundaria; es decir así como muchos otros salvadoreños, que son residentes y ciudadanos, hemos venido a sumar a este país, no le estorbamos a nadie, tenemos un trabajo, contribuimos a la economía del país”, señala.

Próxima reunión de “TPSianos” en Long Island

La próxima reunión de los comités del TPS en Long Island, será el próximo sábado 17 de junio, a partir de las 4 de la tarde, en el Consulado de El Salvador, en Brentwood, según lo dio a conocer Omar Henríquez, integrante de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), quien ha venido asesorando a los integrantes del Comité Pro residencia TPS.

“Lo que se ha conseguido hasta ahora es mérito de los propios organizadores y hay que destacar ese trabajo. Ellos mismos están convocando a las reuniones a través de las redes sociales otros medios, porque no quieren perder no solamente el TPS, sino la posibilidad de lograr la ansiada residencia definitiva”, dijo Henríquez, quien señaló que su aporte solo ha sido informativo y logístico.

“Para el viaje a Washington, que será por tres días, estamos recibiendo el apoyo de muchas personas con aportes voluntarios, porque hay que pagar la movilidad, el hospedaje, la comida. Hasta el momento tenemos un aporte de una abogada, que nos dio mil dólares y también de otros aportantes anónimos que el Comité administrará. También se nos ha acercado la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana, para ver cómo pueden colaborar, toda suma es buena”, dijo Henríquez.

También hondureños y nicaragüenses

En esta actividad no solo participan salvadoreños, “nuestro movimiento es para apoyar a todos los centroamericanos que gozan de este beneficio, es decir hondureños y nicaragüenses, también”, agregó.

Para los interesados en participar en la Primera Conferencia de Beneficiarios del TPS, los días 22, 23 y 24 de junio en Washington, D.C., pueden ponerse en contacto con Rosa Cecilia Martínez (631) 896-4701, Mauricio Espinal (631) 875-1814 y Omar Henríquez (516) 410-6471.