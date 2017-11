De explotados en el campo salvadoreño, a esclavos de un GPS en Long Island

Lo que usted leerá a continuación, es el relato de dos hermanos campesinos que tuvieron que huir de El Salvador cuando las maras querían obligarlos a sembrar marihuana en medio de las milpas. Ellos trataron de denunciarlos a la policía, pero los “agentes del órden” eran compinches de los mareros. Con sus vidas en peligro, ellos decidieron huir a los EE.UU. donde ahora viven, en Long Island, esclavos de una deuda.

Fuente: El Faro

—Somos del departamento de La Unión (El Salvador), del municipio de El Carmen. Somos agricultores. Sembramos maíz, frijoles —dice el mayor de los hermanos, de 21 años.

A su lado, en el restaurante de postres en el pueblo de Westbury, está su hermano menor, de 20. El mayor estudió hasta sexto grado. El menor, nada. Sembraron desde niños.

Dejaron su país un 24 de agosto de 2016. Su hermana, que vive en Long Island desde hace 20 años, pagó a un coyote 7,000 dólares por cada uno. Ellos estaban resignados a vivir y morir como pobres. Su opción era trabajar seis días a la semana, de 6 a 11 de la mañana, en tierra ajena, por 36 dólares semanales, y solo durante la estación lluviosa. Seis dólares al día. Pero la Mara Salvatrucha no les permitió continuar con su precaria vida de campesinos.

Marihuana en las milpas

—Querían que sembráramos marihuana, para ellos venderla. Nosotros les íbamos a sembrar y cuidarla, así como hacíamos con el maíz: cuidarlo. Querían que sembráramos droga en medio de las milpas. Nosotros somos cristianos evangélicos. Nosotros no podemos hacer eso —explica el mayor.

Por no aceptar, un 10 de agosto del 2016, los amenazaron con pistolas. El 15, los hermanos fueron a denunciar a la subdelegación policial de El Carmen.

—Ellos (los policías) dijeron que fuéramos a enseñarles quiénes eran. Nos subieron a la patrulla, pero nos llevaron a un callejón algo solo, se llama El Cacho. Eran dos policías. Nos arrodillaron y nos preguntamos por qué no habíamos aceptado la propuesta. Porque vamos a la iglesia. Comenzaron a pegarnos patadas. Nos amenazaron diciendo que nos iban a obligar a cooperar. Nos dejaron ahí. No hallábamos a quién pedir ayuda —dice el mayor.

Mareros y policías compinches

Unos días después, los mismos policías, pero vestidos de civil, los subieron a un carro y los encapucharon. “Nos llevaron a una casa sola. Cuando nos bajaron, estaban los pandilleros. Comenzaron a preguntarnos otra vez lo mismo. Respondimos que no, que creemos en Dios. Sí se enojaron con tanta furia que ahí sí nos golpearon fuerte. Puñetazos, patadas, en el suelo nos tiraron. Eran cuatro pandilleros y esos dos señores policías. Nos descargaron varios tiros cerca. Dijeron que la próxima vez sí nos iban a matar si no cooperábamos —dice el mayor”.

Entonces no había otra salida que huir de El Salvador. Unos días después empezaron los arreglos con el coyote. El 24, a las 5 de la mañana, su travesía de un mes inició. Cruzaron el río Bravo un día de septiembre a las 8 de la noche. Caminaron tres días por el desierto… pero tres días despues la Patrulla Fronteriza los arrestó.

Encerrados en las “hieleras”

Entonces, les pasó lo que pasa a miles cada mes. Primero, a las hieleras, cuartos desalentadores donde viven su primera detención los migrantes. Cemento frío como castigo por migrar. Después, fueron trasladados a un centro de detención a esperar su deportación. Pero a los 15 días un juez les dio una fianza. Si querían esperar en libertad la respuesta a su proceso de asilo, los campesinos que ganaban 36 dólares semanales tenían que pagar 12,000 dólares.

—¿Quién pagó? —pregunto.

Los dos hermanos hacen el mismo gesto. Se inclinan, remangan sus pantalones y dejan ver el aparato tamaño cargador de celular que llevan enganchado a sus tobillos.

—Esto es por parte de una empresa. Ellos me andan controlando donde sea que esté. Pueden verme —dice el hermano mayor.

Endeudados en “libertad”

Los hermanos, desde que huyeron, asumieron una deuda con su hermana de 7,000 dólares cada uno. 14,000 dólares debían los hermanos antes de empezar a cortar grama en Long Island. La vida no estaba como para pagar una fianza de 12,000 dólares por cabeza a los Estados Unidos. Entonces entran las compañías de fianzas. En la historia de estos hermanos entró Libre by Nexus. Por más enredo y melodrama con que lo expliquen en sus páginas de internet, estas empresas no son sino usureros de la migración.

Las fianzas de 24,000 dólares por los dos hermanos las pagó Libre by Nexus. Eso quiere decir que cada hermano no solo debe 7,000 dólares a su hermana, sino también 12,000 dólares a Libre by Nexus. O sea, cada hermano, antes de poder siquiera podar un jardín, debe 19,000 dólares. Aun falta, porque Libre by Nexus tiene que ganar un poco también en el país de la libertad. Por eso, la empresa cargará el 20 % más de la fianza a cada hermano: 2,400 dólares más por cabeza.

Seguidos por un GPS

Cada hermano, antes de siquiera empuñar una cuma en Estados Unidos, debe 21,400 dólares. Pero la cosa no termina ahí. ¿Cómo va a estar segura Libre by Nexus de que unos pobres hermanos campesinos de La Unión pagarán sus 42,800 dólares?

Entonces, Libre by Nexus le traba un GPS en el tobillo a cada hermano. Pero en esta tierra nada es gratis. Libre by Nexus no regala gepeeses, los alquila. Cada hermano tiene que pagar 420 mensuales a Libre by Nexus por el alquiler de sus negros gepeeses. Si el juicio de los hermanos tarda, digamos, un año en ocurrir, ellos deben pagar 5,040 dólares a Libre by Nexus por el GPS. Si lo rompen, son 3,800 dólares.

Cada hermano, antes de siquiera oler la grama estadounidense, debe a Libre by Nexus y a su hermana 26,440 dólares, si se trata de un año; 31,480 dólares, si se trata de dos… Y así, hasta pagar, conectándose todas las noches dos horas a la electricidad, para que el GPS de Libre by Nexus no se descargue y la empresa pueda saber dónde está su dinero, dónde están sus campesinos salvadoreños —que arreglan jardines como empleados de una compañía en Long Island Nueva York. Ganan 100 dólares diarios de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Jóvenes como estos son la mayoría de los que vienen. Jóvenes que destripan muchachitas con bates son la ínfima minoría. Sin embargo, así funcionan las cosas, no es noticia que un joven honesto corte grama para pagar miles de dólares a una empresa y vivir. Sí es noticia que jóvenes destripen a unas muchachitas. De una cosa no habla un presidente; de la otra, sí.