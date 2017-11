Demandan al Condado de Nassau por entregar a inmigrantes a ICE

Redacción LTH

“Independientemente del estado legal de una persona, todas las personas en el condado de Nassau están obligadas a cumplir con las leyes locales, estatales y federales actualmente vigentes”, dice Teniente Det. Richard LeBrun, de la oficina de información pública del Departamento de Policía del Condado de Nassau.

A raíz de esta política, es frecuente que los inmigrantes indocumentados arrestados por la policía de Nassau, y sin siquiera ser declarados culpables, terminen detenidos por los agentes de inmigración y luego deportados a sus países de origen.

Esta situación ha dado lugar que un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda, el lunes 20 de noviembre, impugnando la política del Departamento de Policía del Condado de Nassau de detener a los inmigrantes buscados por la agencia federal de Control de Inmigración y Aduanas, para su deportación.

La demanda, presentada ante un tribunal estatal en nombre de una mujer inmigrante no identificada de 26 años y del Centro Centroamericano de Refugiados, dice que política en cuestión “es ilegal” porque contradice las leyes del estado de Nueva York.

Colaborando con la “migra”

El argumento legal surge de la política del departamento policial de llevar a cabo búsquedas de datos de los inmigrantes detenidos y de retener hasta 48 horas a los inmigrantes buscadas por ICE, bajo las solicitudes administrativas de la agencia federal, en lugar de requerir órdenes emitidas por jueces federales.

Según la ley de procedimiento penal estatal, la demanda sostiene que “un oficial solo puede realizar un arresto sin una orden judicial, si hay motivos razonables para creer que se está cometiendo o se ha cometido un delito”. Estar en el país ilegalmente “no es un delito a causa de que no es un crimen ni un delito menor”, dice la denuncia.

La demanda fue presentada en el Tribunal Supremo de Nueva York, en Mineola, y los que asisten en la demanda son el personal y estudiantes de derecho en la Deportation Defense Clinic, en Hofstra Law School.

Miedo entre los inmigrantes

La política causa miedo en los corazones de los inmigrantes respetuosos de la ley que están sujetos a la deportación, dicen los demandantes.

“Estamos desafiando la política del Departamento de Policía del Condado de Nassau de cooperar con ICE, luego del arresto de individuos nacidos en el extranjero”, dijo Roni Amit, investigador clínico de Deportation Defense Clinic.

“Como resultado” de la política, declaró al Newsday, “cualquier interacción (de un inmigrante) con la policía, puede llevar a un contacto con ICE, incluso si no hay motivos iniciales para sospechar del individuo, aparte del hecho de que él o ella nació en el extranjero. Esto significa que incluso los encuentros policiales más rutinarios, incluidas las detenciones de tráfico, pueden dar lugar a detenciones ilegales a petición de ICE”.

Fue detenido y luego deportado

La queja no especifica si Jane Doe fue detenida bajo la política de NCPD.

Pero docenas de defensores protestaron frente al cuartel central de la policía de Nassau en agosto, luego de que retuvieran a un inmigrante detenido por una infracción vehicular y lo entregaran a los agentes de ICE, que lo deportaron a El Salvador.

Carnell Foskey, abogado del condado, dijo que el gobierno no hace comentarios “sobre asuntos de litigio”. Pero el portavoz de la policía emitió un comunicado explicando la política está limitada a los detenidos.

“El Departamento de Policía del Condado de Nassau no investiga el estado de inmigración de ninguna persona, a menos que sean arrestados por un delito. Esto incluye el estado migratorio de las víctimas de delitos, testigos y cualquier persona que llame a la policía en busca de ayuda”, dijo LeBrun.

Suffolk también está demandado

Las agencias del condado de Suffolk también detienen a los inmigrantes buscados por ICE y es mencionado en una demanda federal presentada por separada en agosto pasado, por el grupo de defensa LatinoJustice PRLDEF y la firma de abogados Winston & Strawn, en nombre de un inmigrante.