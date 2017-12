Deportado a El Salvador, atrapado entre las pandillas y Trump

The Intercept

A miles de kilómetros de su hogar y familia, José Escobar vive en una pequeña comunidad rural en La Unión, El Salvador, entre campos de caña de azúcar y maíz, bordeado por el volcán Chaparrastique y el Golfo de Fonseca. Escobar, de 31 años, está desesperado por salir de El Salvador, pero se siente atrapado. Fue deportado de Estados Unidos el pasado 2 de marzo.

Escobar emigró a Estados Unidos con su madre cuando era adolescente y construyó allí una vida. Se casó, tuvo hijos y se ganaba la vida dirigiendo una empresa de pintura y administrando una empresa de construcción en Houston, Texas. Antes de ser deportado, dijo, pasó mucho tiempo en su casa escondiendo los marcadores y bolígrafos de su hija de casi 2 años, que recientemente había descubierto las alegrías de dibujar en las paredes.

Después de 17 años en Houston, Escobar se convirtió en una de las más de 40,000 personas arrestadas por la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre enero y mayo pasados, bajo el mandato del presidente Trump de deportar a los “hombres malos”. Pero Escobar, al igual que otros 11,000 detenidos, no tenía antecedentes penales. Era un miembro prominente de su comunidad local, y su esposa e hijos eran ciudadanos estadounidenses.

Tenía el TPS pero lo perdió

Escobar estaba amparado bajo el Estatus de Protección Temporal, pero lo perdió cuando era un adolescente después de que su madre no solicitó la renovación. Cuando trató de volver a solicitarlo en el 2006, un tribunal de inmigración ya había emitido una orden de deportación. Después de una protesta de las comunidad donde él vivía, ICE le dio permiso a Escobar para quedarse y trabajar en el país si se registraba anualmente. Este año, cuando Escobar regresó para registrarse, los funcionarios lo detuvieron, deportándolo días después.

Las deportaciones ya habían alcanzado un máximo histórico bajo la presidencia de Obama, pero el gobierno de Trump se ha centrado en grupos, como estudiantes universitarios y antiguos residentes, que anteriormente estaban protegidos o al menos eran tolerados para quedarse junto a su familia.

Al igual que en Estados Unidos, el poder de la retórica de Trump en El Salvador es la imagen que vende, dijo Gerardo Alegría, funcionario de la oficina del Defensor del Pueblo en San Salvador. El número de deportados ya era “escandaloso” bajo Obama, dijo Alegría, pero la “especulación y el miedo” que Trump ha causado, llevaron al gobierno salvadoreño a construir programas de asimilación de deportados. “La necesidad de esto no es nueva”, dijo, “pero podemos aprovechar la atmósfera para mejorar los servicios y el apoyo legal que todo el mundo necesita para defender sus derechos”.

En estado de shock en El Salvador

Escobar y su esposa, Rose Escobar, están cuestionando la legalidad de su deportación, al igual que la Congresista demócrata Sheila Jackson Lee, de Texas.

El día en que fue deportado, Escobar bajó del avión en El Salvador en estado de shock. La mayoría de los otros deportados en su vuelo no habían pasado más que unos pocos años viviendo en Estados Unidos y sabían qué esperar. Un representante gubernamental del programa “Welcome Home” para los retornados se presentó ante ellos y les ofreció una comida, información básica sobre la situación de seguridad en el país y un folleto sobre oportunidades de trabajo con los centros de llamadas. Los cargaron en una furgoneta y los llevaron para su procesamiento a una comisaría situada en uno de los barrios más violentos de San Salvador, La Chacra, que se extiende por el territorio de las tres pandillas principales de El Salvador y está dividida por las fronteras invisibles y los disparos.

“Los tiroteos me hicieron recordar mis días en la escuela en Inframen”, dijo Escobar, refiriéndose a la escuela pública a la que asistió en San Salvador antes de emigrar, donde las pandillas nacientes estaban arraigadas, antes de extenderse por todo el país. Esa violencia fue la razón por la que su madre lo envió a Houston a los 15 años.

“No quería estar allí. Así que consideré ir a Mejicanos”, dijo, refiriéndose a una comunidad donde vivió antes de emigrar, “pero eso ha cambiado totalmente, está controlado por las pandillas, eso es diferente”.

Rumbo al puerto de La Unión

Escobar sería un extraño en Mejicanos ahora, y si él iba allí, podría no salir vivo. Así que él y otro hombre que venía deportado en el mismo avión juntaron su dinero y encontraron a un taxista que, tras tres horas de viaje, los llevó hasta el puente sobre el río Lempa, donde las tías de Escobar, notificadas por una llamada telefónica de Rose, lo estaban esperando.

Cuando vivía en Houston, Escobar ganaba entre 120,000 y 130,000 dólares al año, dijo él, y había pagado impuestos desde el 2005. Como muchos inmigrantes, también envió dinero a El Salvador.

Después de llegar por primera vez a Estados Unidos, Escobar asistió a la escuela secundaria pero pronto se fue a trabajar en un negocio de contratación para mantener a su familia. Allí aprendió a lavar las alfombras, poner las baldosas y hacer el mantenimiento de apartamentos. Luego se fue a trabajar a otras compañías y eventualmente se convirtió en el encargado. Sus empleados lo respetaban por su familiaridad con el trabajo, dijo. “Solía ​​ser uno de ellos, y sé lo difícil que es el trabajo”, dijo.

Luchando por adaptarse

En La Unión, Escobar está luchando por adaptarse. Sus improvisadas referencias culturales —bromeó que nuestras cámaras que lo seguían alrededor de la casa eran extrañamente similares a la de la película “The Blair Witch Project”— le recuerdan constantemente a él, y a las dos tías y tres primos que viven en la casa, donde vive ahora. La violencia omnipresente significa que Escobar no salir de la casa sólo. Cuando le pregunté a su tía Emilia si el vecindario era peligroso, ella respondió de la manera de alguien acostumbrado a la violencia: “No. Cerramos todas las ventanas y las puertas a las 8 de la noche y ya no salimos”.

Esto no es fácil para su familia salvadoreña. La tía Emilia, con los ojos azules claros y el pelo gris en una cola de caballo, le lava sus camisas a Escobar en un fregadero de hormigón al aire libre.

—No lo dejamos solo en la casa, dijo.

“Lo llevamos a la iglesia con nosotros los domingos”. Su hijo de 26 años actúa como guardaespaldas porque es conocido por la policía local y miembros de pandillas, por lo que lleva a Escobar a un paseo diario a la tienda de la esquina para comprar un refresco. El resto del tiempo Escobar permanece dentro, sentado o paseando por la casa. Emilia limpió la camisa y observó a Escobar en un banco que recorría su teléfono para recibir las últimas noticias de su casa en Houston. “Sus hijos”, murmuró, como si tratara de no asustarlo. “Está loco por volver con sus hijos”.

Todo en las manos de Rose

Escobar también está preocupado por su esposa, Rose. “Ella llega a casa después de un largo día en el trabajo y ella tiene que cambiar el chip mental a ‘mamá’. Entonces los niños se van a la cama y tarde en la noche cambia el chip de nuevo para hacer mi defensa legal”, dijo. “Todo está todo sobre sus hombros. Y no puedo hacer nada para ayudarla”.

En una rotonda de hierba, cerca de la entrada del barrio de Escobar en La Unión, se encuentra una gigantesca cruz de hormigón, un monumento conmemorativo al arzobispo Oscar Romero, asesinado por el ejército salvadoreño en 1980 por denunciar el militarismo y la injusticia. Romero había criticado la violencia económica que obligaba a la gente a huir de su hogar. “Es triste tener que abandonar la patria”, dijo una vez en una homilía de 1978, “porque no hay un sistema justo donde se pueda encontrar trabajo”.

Romero podría haber estado hablando de los Escobar. Cuando José y su madre se fueron hace 17 años, huían de la violencia. Enviaron dinero para apoyar a los que se quedaron. Ahora la deportación divide de nuevo a la familia Escobar. José está enjaulado en esta casa que su sueldo de los Estados Unidos ayudó a construir. Sus tías están desesperadas por aliviar su dolor, pero se sienten incapaces.

“No quiero dejarlos”

En Houston, Rose hace todo lo posible para mantener a su marido presente. “Trato de asegurarme de que José esté allí, como cuando estamos cenando. Yo lo llamo para que podamos tener nuestra conversación como siempre hacíamos, donde Walter dice: “Entonces, papá, ¿cómo fue tu día hoy? Mamá, ¿cómo estuvo tu día hoy?”.

Rose ha instalado cámaras dentro de la casa para que Escobar se sienta como si estuviera en su casa, y alrededor de la medianoche, todas las noches, él activa la alarma de su casa en Houston desde su teléfono celular en La Unión. “No quiero dejarlos”.

Para pasar el tiempo, Escobar decidió hace varias semanas construir una jaula más grande para los periquitos verdes de sus tías. Acarició una barra de hierro de la jaula nueva y explicó por qué. No podían volar.

Texto original: https://theintercept.com/2017/05/21/deported-to-el-salvador-trapped-between-the-gangs-and-trump/

Traducción: A. Mondragón