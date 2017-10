Detenido de ICE castigado por protestar contra un salario de esclavitud

Spencer Woodman / The Intercept

En junio pasado, funcionarios de un centro privado de detención de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en una zona rural en el estado de Georgia, sentenciaron a un inmigrante detenido a un mes de confinamiento solitario, como un castigo por alentar a sus compañeros a realizar una huelga en protesta por los bajos salarios en la instalación. Tres días después de que el detenido gritó “No pago, No trabajo” en una cocina de la instalación, según los registros de ICE, “el detenido fue encontrado culpable de alentar a otros a participar en un paro laboral y fue condenado a 30 días de segregación disciplinaria”.

Pago de $1 por día

Los inmigrantes confinados en las instalaciones de ICE suelen trabajar por un salario de $1 por día, pero las directrices de la agencia de inmigración estipulan que todo ese trabajo debe ser voluntario. A principios de este año, un juez federal abrió el camino para una demanda colectiva iniciada por nueve detenidos de ICE, en la que se alega que GEO Group, un contratista de ICE, se había aprovechado del trabajo forzoso, en violación a las leyes federales antiesclavitud.

En el caso de la instalación de Georgia, los registros del ICE, obtenidos mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información, simplemente citan el “paro laboral”, como la razón por la que se utilizó el aislamiento para castigar al detenido inmigrante, originario de Haití.

ICE se lava las manos

En respuesta a las preguntas de The Intercept, ICE no intentó defender el uso del castigo de aislamiento en la instalación, el Centro de Detención Stewart, que es administrado por el contratista privado CoreCivic (antes conocido como Corrections Corporation of America).

Un portavoz de ICE dijo que el trabajo de los detenidos en Stewart se rige por el “programa de trabajo voluntario” de la agencia y envió un enlace (link) sobre los estándares de detención de ICE, que estipulan: “Los detenidos podrán ser voluntarios para trabajos, excepto para hacer limpieza personal”. El portavoz le dijo a The Intercept que se contactara con CoreCivic sobre las preguntas de acción disciplinaria.

Amenazas a los inmigrantes

Azadeh Shahshahani, abogado del grupo de justicia social Project South, con sede en Atlanta, quien ha criticado ampliamente las condiciones en Stewart, dijo en un correo electrónico que este no es el primer indicio de trabajo forzado en las instalaciones privadas.

“Esto es extremadamente inquietante”, dijo Shahshahani. “Seguimos escuchando de ICE y de la corporación de prisiones que el programa es ‘voluntario’. Siempre hemos cuestionado ¿cómo un programa de trabajo en una cárcel corporativa, con sub-salarios mínimos, podría ser verdaderamente voluntario? En el pasado, hemos documentado por lo menos un caso en el que los inmigrantes detenidos que no querían trabajar, eran amenazados con ser puestos en el agujero”.

El término de “confinamiento solitario”

En respuesta a las preguntas sobre la colocación del inmigrante haitiano en régimen de aislamiento, CoreCivic no proporcionó detalles a The Intercept, pero defendió ampliamente la calidad de sus servicios.

“Proporcionar un ambiente seguro, humano y apropiado, para los que están bajo nuestro cuidado, es nuestra principal prioridad, y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios de ICE para asegurar el bienestar de los detenidos en el Centro de Detención Stewart”, dijo en un correo electrónico Jonathan Burns, el portavoz CoreCivic.

Burns también cuestionó el uso de The Intercept del término confinamiento solitario, para referirse a las condiciones en las cuales los detenidos son mantenidos en aislamiento en la mayor parte del día.

“CoreCivic no usa el ‘confinamiento solitario’ en el Centro de Detención Stewart (ni en ninguna de nuestras otras instalaciones)”, dijo Burns. “Yo le solicito a usted no usar el término en su cobertura con respecto a Steward [sic], daría a lectores una impresión falsa de la realidad del confinamiento restringido en la facilidad”.

Anteriormente, CoreCivic ha planteado objeciones similares a esta formulación. Burns envió a The Intercept una lista de los servicios en la unidad de viviendas restrictivas en la instalación Stewart, incluyendo acceso a la biblioteca de derecho, visitas, correo, visitas con ICE, una hora de recreación diaria y acceso a duchas los lunes, miércoles y viernes.

Burns dijo que la instalación de Stewart sigue las normas para el programa de trabajo voluntario de ICE. Sin embargo, no respondió a una pregunta sobre sí el detenido haitiano estaba ganando algún salario por su trabajo.

Texto original: https://theintercept.com/2017/10/10/ice-immigrant-detainee-solitary-confinement-work-stoppage/

Traducción: A. Mondragón