El ideólogo de Trump que usó a la MS-13 para justificar la agenda anti-inmigrante

Lee Fang / The Intercept

En la campaña del presidente Trump para restringir la inmigración a Estados Unidos, la MS-13 se ha convertido en el villano perfecto. Trump se ha centrado obsesivamente en la pandilla ligada a los inmigrantes de El Salvador, apareciendo en eventos en todo el país para resaltar los brutales asesinatos cometidos por miembros el grupo, particularmente en Long Island, Nueva York.

Pero hay un ángulo político con el peculiar enfoque en la MS-13. El gobierno de Trump ha hecho estrictas demandas para eliminar a la pandilla a la par de otros puntos de su agenda anti-inmigrantes, como sus explícitos llamados contra las ciudades santuario, promover leyes para acelerar las deportaciones y ampliar la detención de inmigrantes, así como ampliar las bases de datos para el seguimiento de las pandillas de inmigrantes y la creación de grupos especiales anti-pandillas, hasta delegar las tareas federales de inmigración a los departamentos de policías locales; y en los últimos días, incluso, para justificar la derogación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA).

En resumen, Trump está aprovechando los horrores de MS-13 en un intento de promulgar gran parte de su agenda de inmigración.

No hay nada nuevo acerca de la demonización de Trump de los inmigrantes, pero su enfoque en la MS-13 no parece tener tanto tiempo. The Intercept buscó en sus discursos y declaraciones durante la campaña electoral alguna referencia a la MS-13, pero fue en vano, no se obtuvo nada. Al parecer, él recién descubrió a la pandilla en abril pasado, cuando cuatro adolescentes fueron asesinados en Long Island por presuntos miembros de la MS-13, y desde entonces ha tuiteado sobre ellos nueve veces.

Estrategia de la extrema derecha

La estrategia de usar a las pandillas violentas para demonizar a los inmigrantes, puede ser nueva en los pasillos del poder en Washington, pero ha existido por mucho tiempo en la extrema derecha. De hecho, un blogger y analista legal que ahora tiene una posición de poder dentro del gobierno de Trump, durante años promovió un plan detallado para enardecer los peligros de MS-13, con el fin de ampliar radicalmente las leyes contra la inmigración.

En enero del 2017, Jon Feere fue nombrado asesor especial de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de una década de trabajo en el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), un grupo de investigación anti-inmigrante. Feere esbozó la estrategia de usar a la MS-13 como el villano perfecto para acelerar una represión nacional contra los inmigrantes, según lo revela un documento del 2008 que él co-escribió en el CIS.

Acciones elaboradas por Feere

Aunque las promesas de Trump de eliminar a los “malos hombres” son anteriores a la contratación de Feere, las acciones del gobierno en materia de inmigración reflejan casi a la letra las propuestas del documento escrito por Feere, quien se centró en los peligros planteados por la MS-13 y, al igual que Trump y sus aliados están haciendo hoy, sugirió que una mayor represión de la inmigración —desde la remoción de las protecciones de las ciudades santuario, hasta el otorgamiento de poderes de inmigración a la policía local— era necesario para reprimir a las pandillas.

Feere y su colega del CIS, Jessica Vaughan, expusieron argumentos similares en un video publicado en el canal de YouTube del CIS. El dúo enfatizó la amenaza de la MS-13 y explicó que una respuesta podría incorporar políticas antiinmigrantes amplias, para prevenir que las personas indocumentadas obtengan empleo, no puedan acceder a los servicios sociales, ni obtener documentos de identificación, y así evitar que los inmigrantes se “mezclen dentro la comunidad”.

De lo marginal a lo oficial

Las recomendaciones pueden haber parecido marginales en ese momento. El CIS, después de todo, fue fundado por John Tanton, un médico con sede en Michigan que ha desempeñado un papel destacado en el movimiento anti-inmigrante, y quien ha llamado la atención por sus puntos de vista de la supremacía blanca. Tanton quien ha advertido de un “ataque latino”, se preguntó “si las minorías… pueden dirigir una sociedad avanzada”, y declaró que “para que la sociedad y la cultura europea-americana persista, requiere una mayoría europea-americana y que clara en eso”.

Pero Feere ya no es más un opinólogo. En enero, fue nombrado para servir como asesor especial de ICE. Y Julie Kirchner, ex directora ejecutiva de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana, o FAIR, otro grupo anti-inmigrante patrocinado por Tanton, también fue nombrada en enero para asesorar al comisionado interino de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (BCP).

Plan exhibido en Long Island

El nuevo enfoque sobre la MS-13 estuvo en plena exhibición en julio, cuando Trump viajó a Long Island para dar un discurso oscuro contra la MS-13, advirtiendo que el grupo ha “transformado parques pacíficos y hermosos vecindarios tranquilos, en campos de matanza ensangrentados”.

Trump, acompañado por una multitud de policías, prometió una respuesta enérgica a la amenaza de las pandillas a través de una nueva oleada de políticas de inmigración, desde el control fronterizo hasta la aprobación de un proyecto de ley denominado “Ley de Kate” —en nombre de una mujer asesinada por un inmigrante indocumentado—, que impone nuevas penas para la inmigración ilegal, incluyendo hacer más difícil para los acusados desafiar las órdenes de expulsión.

Los pensamientos de Feere acerca de los inmigrantes

El CIS, como era de esperar, ha celebrado la agenda de la MS-13 de la administración Trump. Feere, antes de unirse a ICE, trabajó desde el 2006 como analista de políticas legales en el CIS. Allí, argumentó sin descanso por la disminución de la inmigración —legal e ilegal—, culpando a la migración por delitos, terrorismo y enfermedades.

En un artículo de blog que criticaba las quejas sobre la muerte de migrantes en los centros de detención de ICE, Feere argumentó que las tasas de mortalidad eran “notablemente bajas” y que los defensores de los derechos humanos debían culpar al “sistema de salud inadecuado en los países de origen de un detenido”.

En Twitter, Feere comparte misivas pro-Trump, comentarios políticos y mensajes con matices raciales. Feere citó a The Economist para demostrar que la inmigración “ha llevado a Estados Unidos a entrar en una ‘era de declinación blanca'”, y citó a Joe Biden para decir que “aquellos de nosotros con raíces europeas serán una minoría absoluta”. El también tuiteó que la población “97% latina” de una ciudad de California, muestra que “la inmigración masiva y no diversa lleva a cosas como nombrar a extranjeros ilegales a comisiones” municipales.

El año pasado, Feere twitteó un artículo de VDare, un sitio de eugenesia anti-inmigrante y dirigido por Peter Brimelow, un escritor que argumenta que las políticas migratorias deben favorecer a los blancos. El artículo resalta un incidente en el que un inmigrante mató a un hombre. “Es hora de rehacer la política de inmigración”, escribió Feere en su último mensaje antes de unirse a ICE.

Los funcionarios de ICE declinaron explicar el rol de Feere en la agencia, pero su uso continuo de los medios sociales brinda una ventana en su trabajo.

Traducción: A. Mondragón