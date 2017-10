El plan-chantaje de Trump con los “Dreamers” como rehenes

Redacción LTH / Agencias

Como ya se había anticipado, la cancelación del programa DACA, a principios de septiembre pasado, fue la primera movida de la estrategia del presidente Trump, para usar a los “Dreamers” como peones en su enfrentamiento con el Congreso y obtener la aprobación de acciones anti-inmigrantes —a cambio de apoyar una ley aprobada por los legisladores que ayude a legalizar a los soñadores.

En la noche del pasado domingo 8 de octubre, Trump hizo su segundo movimiento, al firmar una larga lista de drásticas medidas contra la inmigración legal e ilegal.

Las exigencias incluyen cambiar el sistema para el otorgamiento de tarjetas de residencia, contratar 10,000 agentes adicionales de inmigración, construir un muro en la frontera sur con México y deportar más fácilmente a los menores refugiados procedentes de Centroamérica. Los legisladores demócratas han rechazado explícitamente muchas de estas políticas.

A cambio del DREAM Act

Sin embargo, funcionarios del gobierno de Trump dijeron que el mandatario insistirá en que el Congreso las apruebe a cambio de apoyar una iniciativa, como el DREAM Act, que permita la legalización formal de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

“Estas prioridades son esenciales para mitigar las consecuencias legales y económicas de cualquier subvención o categoría otorgada a los beneficiarios del DACA”, señaló el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Marc Short, a la prensa.

“Estamos solicitando la inclusión de estas reformas en cualquier proyecto de ley concerniente a la situación de los beneficiarios del DACA”, agregó.

Son unas demandas racistas

Los defensores de los inmigrantes dijeron que Trump, al firmar la lista de peticiones, está siguiendo los lineamientos del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y del Fiscal General, Jeff Sessions, quienes son acérrimos opositores a cualquier medida que le dé estatus legal a los “Dreamers” e indocumentados en general.

“Nadie debe confundir lo que el gobierno de Trump ha lanzado anoche, como algo más que los deseos grotescos de un supremacista blanco y su Fiscal General racista”, dijo Javier H. Valdés, Co-Director Ejecutivo de Make the Road New York.

“Las demandas nativistas que establecieron no son propuestas para iniciar un debate de inmigración razonable. Después de que Trump creara una crisis al actuar para poner fin a las protecciones de la DACA para 800,000 jóvenes inmigrantes, la solución sigue siendo clara… (más) armas para la máquina de deportación de Trump”, dijo.

Las demandas de Trump

– Que se haga más difícil la entrada al país de los menores no acompañados, que en su mayoría proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala.

– Que se destinen fondos para la construcción del muro en la frontera.

– Que se limiten las “green cards” o tarjetas de residencia a los esposos (o esposas) y los hijos menores de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales, lo mismo que se establezca un sistema de puntos para ganar futuras “green card”.

– Que se actúe con más fuerza legal contra las llamadas “ciudades santuario”.

Deportación de menores refugiados

– Que se haga más fácil deportar a los pandilleros y a menores no acompañados que ingresan ilegalmente a Estados Unidos

– Que se reforme el sistema de asilo haciendo más difícil que el mismo se conceda.

– Que se contrate a 10 mil nuevos agentes de inmigración.

– Que se aplique el sistema “E-Veify” de manera obligatoria, el cual se usa para comprobar que una persona que comienza en un trabajo tiene autorización para trabajar en el país.

Demócratas: “Dreamers no son moneda de cambio”

Trump le dio al Congreso seis meses para aprobar una legislación que reemplace el DACA, pero su lista de peticiones, al parecer, son más trabas que empujones para solucionar el problema de los inmigrantes indocumentados. Los demócratas del Congreso se oponen tajantemente a muchas de las exigencias de la lista.

En un comunicado conjunto, la líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijeron que la lista “rebasa lo razonable” y “no supone intento alguno para un acuerdo”.

“El gobierno carece de seriedad para lograr un acuerdo o ayudar a los ““Dreamers”” si comienza con una lista que es anatema para los “Dreamers”, la comunidad inmigrante y la vasta mayoría de estadounidenses”, dijeron ambos legisladores.

“Si el presidente habló en serio sobre proteger a los “Dreamers”, su personal no ha hecho un esfuerzo de buena fe para lograrlo”, agregaron.

El representante demócrata Joaquín Castro, de Texas, dijo que el gobierno pretende “utilizar a los “Dreamers” como moneda de cambio para lograr sus metas de deportaciones y detenciones”.

“El Congreso debe rechazar esta lista legislativamente complicada de políticas perversas contra los inmigrantes”, agregó. “Los inmigrantes son seres humanos, debemos elaborar políticas que les den ese trato”, apuntó.

Doug Andrés, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que el grupo de trabajo sobre inmigración de la cámara baja revisará la lista y la consultará con los miembros republicanos y el gobierno.

“Dreamers” en cifras

Bajo un plan escalonado anunciado el mes pasado por Trump, más de 150,000 beneficiarios de DACA cuyos permisos expiraban antes del 5 de marzo, tenían la oportunidad de solicitar una renovación hasta el jueves 5 de octubre.

Si bien las cifras finales no se conocerán en los próximos días, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional David dijo que unos 118,000 de los aproximadamente 154,000 jóvenes que podían pedir unan renovación lo habían hecho hacia el mediodía del 5 de octubre. A eso hay que sumar las 55,258 ya habían entregado al USCIS solicitudes de renovación, antes del anuncio de Trump.

Así, unos 170,000 “Dreamers” no tendrán problemas hasta el 2020, al menos, mientras que unos 630,000 lo irán perdiendo progresivamente dese el 6 de marzo del 2018.