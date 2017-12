El TPS en Peligro, el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dice que beneficiados “ya pueden regresar” a sus países

En la guerra contra los inmigrantes, el gobierno de Donald Trump sigue demostrando que no tiene límites para aprovechar cualquier cosa con el objetivo de sacar de Estados Unidos a la mayor cantidad de inmigrantes, latinoamericanos en particular. Ahora los nuevos objetivos podrían ser los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como el TPS, que tienen un permiso legal para vivir y trabajar temporalmente en EE.UU., pero podrían ser obligados a abandonar el país.

Redacción LTH

En una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press, la semana pasada, el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, envió fuertes señales de que los privilegios del TPS serían cancelados para cientos de miles de personas de Centroamérica y Haití.

“El punto no es que el país (del que llegaron) se recuperará completamente de todos sus males”, dijo Kelly. “El punto es que, cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese evento ha concluido y ya pueden regresar” a sus países, fue la amenaza tácita.

Kelly dijo que aún no ha hablado con los gobernantes de países centroamericanos sobre poner fin al estatus temporal. Sin embargo, hizo énfasis en que la intención al dar esos privilegios es que fueran temporales, y que los gobiernos del pasado no han administrado el TPS de esa manera.

“Las personas en mi puesto —al parecer sin pensarlo mucho— simplemente lo prorrogaron automáticamente”, afirmó Kelly. “No estaban actuando con el mismo enfoque ante la ley como yo lo estoy haciendo”.

Salvadoreños los más afectados

De hacerse realidad la amenaza de Kelly, eso podría afectar a unos 263 mil inmigrantes de El Salvador, así como a 86 mil inmigrantes de Honduras, junto con más de 5 mil inmigrantes de Nicaragua.

Los inmigrantes de esas tres naciones representan el 80% de las 435 mil personas de 10 países que en la actualidad cumplen los requisitos para recibir el TPS. A los salvadoreños les toca renovarlo de nuevo el año próximo, pero ya viven la angustia de que lo cancelen.

Las declaraciones de Kelly, como era de esperarse, ha causado ya una alarma entre los salvadoreños protegidos por el TPS y las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

Una “política racista y xenofóbica”

“Los comentarios del secretario Kelly demuestran que su posición está muy fuera de la realidad. Los países afectados están muy lejos de poder enfrentar no solo el regreso de sus ciudadanos, sino también de no poder recibir más las remesas que estos envían”, lo cual representa miles de millones de dólares anuales para las economías de esos países, dijo Omar Henríquez, un vocero y organizador de la “National Day Laborer Organizing Network” (NDLON).

“Al igual que el presidente Trump, las declaraciones de Kelly son irresponsables, no basadas en hechos, sino más en la política racista y xenofóbica que el presidente Trump ha venido expresando desde su campaña presidencial”, enfatizó Henríquez.

En este contexto, hay que tomar cuenta que a unos 58,000 inmigrantes haitianos el TPS fue renovado sólo por seis meses. Kelly ha dicho que volverá a evaluar cómo está la situación en Haití antes de determinar si suspende o continúa extendiendo dichos beneficios, pero también indicó que los haitianos deberían poner sus asuntos en orden y prepararse para volver a casa.

En el limbo de la incertidumbre

El temor es que no solo los haitianos beneficiados por el TPS tendrían que abandonar tierras estadounidenses, sino también que eso podría ocurrir con los centroamericanos, cuya gran mayoría ya ha asentado sus raíces en EE.UU., con hijos y hasta nietos nacidos aquí, sino también son dueños de casas y pequeñas empresas.

“El postergar este beneficio por solo seis meses y/o amenazar a estos inmigrantes con tener que ‘prepararse para regresar’, implica tortura emocional y económica”, dijo Henríquez, agregando que una breve postergación del TPS sólo será como “extender su agonía de vivir en el limbo de la incertidumbre”.

El contra-ataque: La campaña para la residencia permanente

Si bien los defensores de los inmigrantes ya se estaban preparando para prever cualquier cambio en el TPS, las recientes declaraciones John F. Kelly, Secretario de Seguridad Nacional, sobre la cancelación de este beneficio, ha causado una clarinada de alerta roja.

Por esta razón, el próximo viernes 23 de junio, en Washington, D.C., se lanzará a nivel nacional campaña de lograr la Residencia Permanente para los Beneficiarios de TPS, que sólo puede lograrse a través de una ley aprobada por el Congreso de EE.UU., como sucedió con el NACARA, en 1997, que concedió la residencia permanente a los beneficiados salvadoreños del TPS en 1990, además de nicaragüenses, guatemaltecos y otros nacionales del ex-bloque de la desaparecida Unión Soviética.

“El propósito inicial de esta campaña es que los beneficiarios del TPS conozcan la naturaleza de la campaña y, en primera instancia, acudan a la manifestación de Washington, para lo cual se ha iniciado recaudación de fondos para gastos de viaje”, dijo Omar Henríquez, uno de los promotores de la campaña en Long Island, Nueva York.

Henríquez mencionó que en la reunión del jueves 1 de junio, en el Consulado de El Salvador en Long Island, se recaudaron $1,476.00, “gracias en parte a una donación de $1,000 de la abogada salvadoreña-americana Alexandra Mayen Rivera, de Huntington”. De igual manera en Glen Cove, salvadoreños dueños de negocio se han comprometido con cubrir gastos de viaje para los que irán a Washington, D.C.

La hora de la verdad

“Será ahora que descubriremos quienes son realmente nuestros aliados y amigos, ya que tendremos que recurrir a su ayuda. Solos no lo lograremos, pero con la solidaridad y asistencia de políticos, abogados y dueños de pequeños negocios y compañías cuya mano de obra depende de trabajadores con el TPS”, dijo Henríquez.

Para los que quieran ir a Washington, D.C., quieran auspiciar el viaje con donaciones, o saber más de la campaña y fechas de reuniones, pueden llamar al (516) 410-6471, o llevar su donación al Consulado de El Salvador, en Brentwood, NY.