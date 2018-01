El TPS ya fue, ahora toca buscar alternativas para la residencia, aquí hay algunas

Por: Francisco Manrique/LTH

Lo que muchos temían sucedió. El Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) anunció el lunes 8 de enero la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 200 mil salvadoreños. Con ello, se terminó su ilusión de vivir legalmente en los Estados Unidos desde el 2001, tras lo cual establecieron familias, compraron casas y crearon negocios. Es decir, echaron raíces en lo que creían era la tierra prometida y ahora todo parece desmoronarse bajo sus pies.

“Con base en la información disponible, la secretaria de DHS determinó que las condiciones legales que respaldan la designación de TPS de El Salvador, sobre la base de un desastre ambiental como la devastación causada por terremotos importantes en 2001, ya no existe. Como resultado el TPS no se extenderá”, expresó un alto funcionario del DHS en una conferencia telefónica.

“Para permitir una transición ordenada, la fecha de vigencia de la terminación de TPS para El Salvador se retrasará 18 meses, para dar tiempo a las personas con TPS para organizar su partida o buscar un estado de inmigración legal alternativo en los Estados Unidos, si es elegible”, explicó el DHS en un comunicado.

Y aunque el plazo vence el 9 de septiembre del 2019, los beneficiarios del TPS se deberán reinscribir al programa como lo han hecho en los últimos años.

De esta manera, los salvadoreños amparados por el beneficio migratorio en Estados Unidos tendrán hasta el nueve de septiembre de 2019 para regresar a su país o encontrar otra manera de regularizar su estatus migratorio.

Gobierno cómplice en romper familias

Como era obvio, las reacciones a la cancelación del TPS para los salvadoreños no se hicieron esperar.

“Una vez más, Estados Unidos ha dado la espalda a la promesa de otorgar refugio para quienes sufren violencia y… le ha dicho a 200 mil de nuestros amigos, vecinos y colegas –personas que buscaron seguridad en los Estados Unidos y tuvieron durante 17 años plena autorización para construir sus vidas aquí– que tienen 18 meses para empacar sus cosas y regresar a El Salvador, un país con la más alta tasa de homicidio de América Latina, con un índice de impunidad de 95 por ciento, y con violaciones cada vez más graves de derechos humanos”, dijo Oscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas, en un comunicado emitido tras conocerse la no renovación del TPS.

También agregó que este gobierno está siendo cómplice en romper familias, pues cerca de 275 mil niños nacidos en Estados Unidos tienen un padre o madre beneficiario de TPS, y que su deportación contribuirá a la desestabilización de países vecinos.

Y señaló los efectos de estas acciones en la economía estadounidense, ya que expulsar a los beneficiarios del TPS dejará un vacío, como lo han citado algunos estudios. Recordó que el 88 por ciento de los beneficiarios de TPS participan actualmente en la fuerza laboral, el 11 por ciento han creado negocios, y el 30 por ciento adquirieron hipotecas para viviendas que, si se dejan de pagar, tendrá un efecto negativo en la industria de bienes raíces.

La incapacidad del Congreso

Para Omar Henríquez, integrante de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), la noticia no le causó sorpresa, “porque sabíamos que esto podría pasar, teniendo en cuenta lo que ya le ha sucedido con los haitianos y nicaragüenses a quienes no les renovaron el TPS”. Sin embargo, remarcó, “lo que debe llamar la atención es la total inacción e ineptitud del Congreso, que no ha sido capaz de poner el tema en el tapete, para impulsar medidas que alivien no solo a los del TPS, sino también a todos los inmigrantes indocumentados que viven en este país”.

Henríquez, dijo que con el fin del TPS, se deberá trabajar denodadamente por la búsqueda de la residencia. “Ahora tenemos claro que la solución para quienes están aún protegidos por el TPS es la residencia legal, ya que ellos cumplen con todos los requisitos que los republicanos han exigido en todas sus reformas migratorias. Ahora si no lo aprueban, es porque estarán asumiendo una posición antiinmigrante, antilatina”, dijo.

Marcha a Washington D.C.

Cecilia Martínez, coordinadora del Comité Pro residencia TPS de Long Island, señaló a LTH que no todo está perdido y que no se cruzarán de brazos por lo que seguirán en la lucha.

“Vamos a marchar nuevamente a Washington D.C. los días 4, 5 y 6 de Febrero, con el objetivo de impulsar el pedido de una residencia para los beneficiarios del TPS, actividad que estamos coordinando con organizaciones nacionales similares, que sumaremos unas setecientas personas. Todos los que quieran ir, solo tienen que contactarse conmigo al (631) 896-4701, o con Omar Salinas (516) 369-3977”, dijo.

Alternativas para obtener la residencia permanente

Aunque ahora muchos esperan que el Congreso y Trump lleguen a un acuerdo para una ley que permita la residencia legal, tanto a los beneficiarios el TPS, como a los “Dreamers”, es importante remarcar que bajo las leyes actuales de inmigración, también hay otras alternativas.

LTH consultó con el conocido abogado de inmigración David Sperling, si existen otras vías legales y dijo: “Hay muchas alternativas, pero hay que recordar que solamente un juez de inmigración tiene la autoridad de ordenar la deportación. ICE no puede deportar a alguien que no tiene una orden previa de deportación”, dijo.

“La gran mayoría de beneficiarios de TPS –especialmente aquellos de El Salvador, Honduras y Nicaragua– tienen mucho tiempo y otras alternativas. Para empezar, van a extender TPS hasta el 9 de septiembre, 2019. Esto significa que quienes no tienen una orden previa de deportación pueden aplicar para otros tipos de arreglo, incluyendo el asilo. Los que tienen hijos o esposos (as), que son ciudadanos o residentes permanentes, pueden estar elegibles por Cancellation of Removal (Ley de 10 años). Los que tienen hijos adultos (más de 21 años) nacidos en Estados Unidos o un esposo(a) a quien deben cuidar, pueden pedir una tarjeta verde sin salir el país”.

Quien están en mayor riesgo

No obstante, Sperling dijo que la mejor solución es un proyecto de ley, que otorgue una tarjeta verde a todos los beneficiarios con TPS. “Pero en el peor caso, hay varias otras salidas, especialmente los que tienen esposos o hijos nacidos en Estados Unidos. Los que están más en riesgo, son los que actualmente tienen orden previa de deportación, record criminal o asociación con maras. Pero, mi consejo es que deben acudir a un buen abogado de inmigración para analizar su remedios posibles y evitar cualquier problema con la ley, o con otros inmigrantes involucrados en actividades criminales”.