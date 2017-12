En Navidad madre se autodeporta con sus 4 hijos nacidos en EE.UU.

Redacción LTH

Mientras el presidente Trump se jactaba en Twitter, escribiendo que, gracias a él, los estadounidenses vuelven a “decir Merry Christmas de nuevo”, María Santiago García, una madre indocumentada regresaba a Guatemala el día de Navidad con sus cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, para empezar una nueva vida.

El regreso de la madre con sus hijos, se produjo después de tres años y medio de intentos de luchar contra la deportación. El pasado mes de septiembre Santiago solicitó una suspensión del proceso pero, de acuerdo con la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ella no entregó un pasaporte válido de su país, que es un requisito para pedir la suspensión del trámite, y su petición fue denegada.

Robert M Culleyl, Director de la oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportaciones, en Salt Lake, declaró a Univision que “María Santiago García ha recibido el debido proceso legal y ha agotado sus peticiones a través de las cortes de migración al igual que con ICE”.

Sin embargo, Santiago sostiene que su solicitud era válida. “Mi pasaporte tenía validez de cinco años, ellos perdieron mis documentos y ahora me echan la culpa a mí de su negligencia”, lamentó.

“No todo el tiempo vas a huir”

Aunque algunas personas le dijeron a ella que se mudara a otro estado y no dejara rastros de su nueva dirección, ella rechazó los consejos ante la idea de vivir sin documentos y estar huyendo constantemente con sus hijos.

“Dije no, las cosas hay que enfrentarlas si no todo el tiempo vas a huir…”, señaló Santiago García, que asumió el costo de los pasajes de toda la familia para volver a su país, antes de que sean expulsados por las autoridades estadounidenses.

“Son unos sentimientos encontrados, yo sufro por mis hijos. A mí me mandan a mi país, de donde yo soy, pero ellos son de aquí, ellos tenían derecho de agarrar sus estudios aquí, y tener las oportunidades que yo no tuve en mi país”, aseguró Santiago, que llegó al estado de Utah, en el 2013, y donde vivió todo ese tiempo en EE.UU.

No tiene familia en Guatemala

“Soy una huérfana y huí de mi hogar de crianza cuando tenía 9 años porque me maltrataron”, dijo Santiago García en septiembre pasado, a una multitud de casi dos docenas de seguidores en los escalones del Capitolio de Utah, durante una protesta para evitar su deportación. “No tengo familia allí”, en Guatemala.

En sus 14 años en los Estados Unidos, Santiago García tuvo cuatro hijos, que ahora tienen entre 3 y 11 años, y se ganaba la vida vendiendo comida latinoamericana tradicional.

“Siento que soy parte de este país”, dijo entonces. “Y siento que mis hijos están seguros y protegidos aquí también”.

Ahora están en Guatemala, donde ella piensa salir adelante y tratará de poner un negocio para vender comida. Y todo por Trump.