Familiares de menores indocumentados atrapados en operaciones anti-tráfico humano

En un cambio del proceso que sucedía bajo el gobierno de Obama, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) está persiguiendo a los familiares que han recibido a menores indocumentados, entregados por las propias autoridades de inmigración.

Por Hannah Dreier / ProPublica

En el verano pasado, Edwin, un inmigrante que vive en Kansas City, recibió una llamada de funcionarios de inmigración que le informaron que habían recogido a su sobrino en la frontera sur. Querían liberar al adolescente y entregarlo a su cuidado. Por esto, Edwin fue al internet y compró una cama para recibir al menor.

Unos días después fue contactado nuevamente, esta vez por un detective de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), quien tocó a su puerta. El agente le dio una carta a Edwin donde lo citaban para que fuera a la oficina principal de ICE y respondiera sobre tres delitos federales: conspiración, fraude de visas, y contrabando de personas.

A través del país, personas como Edwin que han acogido a parientes indocumentados, están siendo arrestados por lo que ICE llama una represión contra los familiares que, supuestamente, han pagado a contrabandistas humanos para traer ilegalmente a sus familiares a Estados Unidos.

Detenidos “víctimas colaterales”

Más de 400 personas han sido arrestadas en el transcurso de dos meses el verano pasado, como parte del nuevo enfoque. Otros aún siguen esquivando las entrevistas de ICE, han aceptado pasar por los procedimientos de deportación, o se han dado a la fuga. Algunos de los afectados admiten que pagaron a los “coyotes” para reunirse con sus hijos menores.

Sin embargo, muchos de los detenidos son “víctimas colaterales”: Indocumentados que estaban en la casa cuando ICE llegó, o parientes que, en un gesto humanitario, acordaron recibir a los adolescentes después de haber llegado solos a EE.UU.

“El mensaje queda claro: No apoyen a nadie si están aquí de manera ilegal, o tendrán problemas”, dijo Claude Arnold, un agente especial de ICE jubilado, quien apoya la nueva ley. “La idea es tener un efecto disuasorio, por lo tanto, cuando un adolescente dice: ‘Tío, puedo pagar mi propio viaje, ¿puedo quedarme con ustedes?’, el tío va a decir ‘No, de ninguna manera’”.

En riesgo por aceptar a sobrino

Edwin, quien pidió que no se mencionara su apellido debido a posibles cargos penales pendientes, ha vivido en EE.UU. por más de 15 años y dice que nunca le pagó a nadie para ayudar a su sobrino a cruzar la frontera. Señala que ha hecho todo de manera legal desde que emigró desde El Salvador a Missouri en el 2001. Apenas entró, consiguió un trabajo en una tintorería y obtuvo Estatus de Protección Temporal (TPS), que le permite vivir y trabajar en EE.UU. mientras mantenga un récord criminal limpio.

Él no sigue las noticias y no sabía que se estaba arriesgando a ser deportado por aceptar a su sobrino. Pero dijo que no le habría importado, ya que él no podía haberle negado la ayuda al hijo de su hermana.

“Mi sobrino esta grande y él toma sus propias decisiones. Todo el mundo hace su propio camino. Pero él es mi familia y es mi deber ayudarlo”, dijo Edwin.

Wilbur, el sobrino de Edwin, vivió en Kansas City con Estatus de Protección Temporal cuando era niño, pero sus padres decidieron llevarlo de regreso a El Salvador cuando tenía seis años. Él dijo que tomó la decisión de regresar a los Estados Unidos después de graduarse de la escuela secundaria esta primavera, porque se sentía amenazado por las pandillas. Wilbur tomó un bus a través de Guatemala, viajó a través de México en una camioneta pickup, y cruzó la frontera de Texas en la parte de atrás del remolque de un tractor, un mes antes de cumplir 18 años. Fue capturado casi inmediatamente por la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Más del 90% entregados

Alrededor del 90 por ciento de los menores detenidos en la frontera sur han sido entregados a un familiar. Es un sistema diseñado para liberar al estado de tener que cuidar a los niños y permitir a los jóvenes vivir con familias normales, mientras sus solicitudes de asilo y visa se procesan a través de los tribunales.

Bajo la orden del Presidente Barack Obama, ICE fue instruyó no perseguir a los adultos que venía a reclamar a sus familiares, incluso si ellos estaban ilegalmente en EE.UU. A los guardianes se les dijo que no tenía razón alguna para temer de presentarse ante las autoridades. Bajo el presidente Donald Trump, esa política se ha revertido.

Los funcionarios del gobierno de Trump dicen que es un retorno sensato a la aplicación de las leyes de inmigración.

La excusa del tráfico humano

En un memorándum enviado en febrero, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, dijo que aunque todas las leyes de inmigración deberían ser obligatorias, es especialmente importante ir tras la gente involucrada “directa o indirectamente” en el contrabando humano, porque el viaje al norte puede ser muy peligroso para los niños.

“Independientemente de los deseos de reunificación familiar, o de las condiciones en otros países, el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable”, escribió.

Debido a que Edwin está protegido por un TPS, él ha continuado con su vida tras ser citado a las oficinas de ICE. Pero para las personas que se encuentran de manera ilegal en el país, las cosas han sido muy distintas.

Familiares buscados por ICE

Una pareja que vivía en Nuevo Mexico huyó del estado después de que los agentes del ICE se aparecieron en agosto, preguntando por un sobrino que ellos habían recibido recientemente. Ellos le dijeron a su abogado que ni siquiera sabían que el joven estaba en camino hacia EE.UU., desde Guatemala.

En Tennessee, dos agentes del ICE llegaron con pistolas y chalecos antibalas a arrestar a una madre que se escondió en su casa móvil. La madre dijo que ella no tenía ni idea de que su hija de 16 años estaba en camino desde Honduras. Los agentes abandonaron el sitio cuando los vecinos comenzaron a tomar fotos.

El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, el cual tiene un contrato con el gobierno de los EE.UU., para ayudar a unir a los menores no acompañados con sus familiares, ha visto casos en los últimos meses de primos y medio hermanos detenidos en a la ofensiva. En junio, tres miembros de una sola familia en Missouri, fueron puestos en proceso de deportación después de que ICE les preguntó sobre el tráfico de indocumentados.

Unos 400 arrestados en 1 mes

En total, más de 400 personas fueron detenidas entre finales de junio y finales de agosto, como parte de lo que ICE describe como “una oleada de implementación de la ley”, para reforzar la estrategia de ir tras de los familiares y/o guardianes.

La gran mayoría de esas 400 personas fueron acusadas de violaciones a leyes de inmigración, no de delitos relacionados con el tráfico de indocumentados.

En julio, un grupo de miembros demócratas del Congreso le pidió a ICE los detalles sobre el cambio del enfoque, pero aún no han recibido ninguna respuesta.

Por ahora, Edwin está ignorando su citación. Dijo que cuando él no compareció ante la oficina de ICE, un agente fue a la tintorería donde trabaja para revisar sus documentos de empleo. Él está esperando que el agente pierda interés, pero ya no sabe qué suponer.

“He estado aquí más de una década y nunca he tenido ningún problema con los oficiales. Ahora, está cambiando todo”, dijo. “Ahora, todo es peligroso”.