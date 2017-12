Fiscales generales demandan al gobierno de Trump, para proteger a los “Dreamers”

La demanda se argumente que el fin del DACA viola los derechos del debido proceso; Afecta a los residentes, instituciones y economías de los Estados; y viola la cláusula de igual protección por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78% de los recipientes de DACA.

Redacción LTH

Veinticuatro horas después de que el presidente Trump cancelara el programa que beneficiaba a los “Dreamers”, el Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, encabezó una coalición de 16 fiscales generales en la presentación de una demanda contra el gobierno federal, para proteger a los recipientes de Acción Diferida por Llegadas Durante la Niñez (DACA).

La demanda, que fue presentada en la tarde del miércoles 6 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, detalla cómo la administración Trump ha violado la cláusula de Igual Protección de la Constitución discriminando a los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los beneficiarios de DACA; violó los derechos del debido proceso; y perjudicó a los residentes, instituciones y economías de los Estados.

“La inmigración es la fuente de vida del Estado de Nueva York. La decisión de la administración Trump de poner fin a DACA es cruel, inhumana y devastadora para los 42.000 neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa”, dijo el Fiscal General Schneiderman, en un comunicado de prensa.

“Estos soñadores juegan por las reglas. Trabajan duro y pagan impuestos. América es el único hogar que han conocido –y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación”, agregó.

Gran daño económico a NY

“Es por eso que estamos llevando la administración de Trump a los tribunales para proteger a los soñadores y a los empleadores de Nueva York que dependen de ellos. Está claro que la derogación de DACA del Presidente Trump causaría un gran daño económico a Nueva York y que está impulsada por el sesgo anti-mexicano personal del Presidente Trump. Los Fiscales Generales no han dudado en actuar para proteger a aquellos a quienes servimos – y estoy comprometido a seguir usando todas las herramientas legales y constitucionales para proteger a los neoyorquinos”, concluyó el Fiscal General Schneiderman.

La demanda está encabezada por el Fiscal General de Nueva York Schneiderman, la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, y el Fiscal General de Washington Bob Ferguson, y presentada por un total de 16 Fiscales Generales: Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.

42,000 “Dreamers” en NY

Nueva York es el hogar de casi 42,000 recipientes de DACA. Hay aproximadamente 800,000 receptores de DACA en todo el país. Según el Centro para el Progreso Americano, el 97 por ciento de los beneficiarios de la DACA están empleados o van a la escuela; pagan $ 140 millones anuales en impuestos estatales y locales en Nueva York, como ha detallado el Instituto de Política Tributaria y Económica. Rescatar a DACA costaría a la economía de Nueva York más de 38.000 millones de dólares en la próxima década, según un estudio del Instituto Cato.

La demanda también incluye una serie de declaraciones de empresas, instituciones académicas, gobiernos locales, beneficiarios de DACA, y otros afectados por la decisión de la administración Trump de poner fin a DACA.

Como establece la demanda:

“… desde 2012, DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes vivan, estudien trabajen en Estados Unidos y se conviertan en miembros estables e incluso más productivos de sus comunidades, sin temor a que puedan ser arrestados y colocados en deportación en cualquier momento. En todo el país, los beneficiarios de DACA son empleados por varias empresas y agencias estatales y municipales, que se benefician de sus habilidades y productividad. Los beneficiarios de DACA también contribuyen significativamente a los ingresos y bases tributarias estatales y locales. Sin embargo, como resultado del memorándum del DHS, aproximadamente 1.400 beneficiarios del DACA perderán su autorización de trabajo y pondrían perder sus empleos a medida que sus términos comiencen a expirar.

“… más del 78 por ciento de los recipientes de DACA son de origen mexicano, que es más del doble del porcentaje de personas de origen mexicano de la población total nacida en el extranjero (29 por ciento) de los Estados Unidos … finalizando DACA, cuya mayoría de participantes es de origen mexicano, es la culminación de los declarados propósitos del presidente Trump, ya sea que lo crea personalmente, o haga declaraciones para apaciguar a una parte de sus seguidores, o una combinación de ambos, de castigar y menospreciar a México y a las personas con raíces mexicanas.

“… Las personas que han confiado en DACA son ahora más vulnerables a la remoción que antes de que el programa se iniciara, ya que entregaron información sensible al gobierno federal en sus solicitudes. A pesar de las reiteradas promesas del gobierno federal de que no utilizaría esa información para llevar a cabo medidas coercitivas, el memorando no explica cómo el gobierno mantendrá dicha información segura, ni ofrece garantías de que los agentes de inmigración no utilizarán dicha información para encontrar y deportar a los que solicitaron DACA.

“… Rescindir DACA causará daño a cientos de miles de residentes de los Estados, lesionará colegios y universidades estatales, trastornará los propios lugares de trabajo de los Estados, dañará las economías de los Estados, las compañías estatales y trastornará las leyes estatales y los intereses regulatorios.

El Fiscal General está facultado para hacer avanzar la política pública fuerte e importante de Nueva York contra la discriminación ilegal. La Constitución de Nueva York garantiza a todas las personas el derecho a la igualdad de trato bajo la ley y prohíbe la discriminación basada en la raza, el color, el credo o la religión. Véase N.Y. Const. art. I, § 11. Y las leyes de Nueva York reiteran el fuerte interés del Estado en combatir la discriminación y los prejuicios, dice el comunicado de la fiscalía.