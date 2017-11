Fiscales usan acuerdos de culpabilidad como arma para deportar

Fuente: The Intercept

Jeff Sessions, el Fiscal General de Estados Unidos, está presionando a los fiscales federales para que los acusados inmigrantes no tengan una chance en los tribunales de inmigración, como parte de un estrategia extrema del gobierno de Trump para poder deportarlo rápidamente.

En las negociaciones de la acusación, los fiscales están presionando a los inmigrantes extranjeros a firmar documentos para que ellos desestimen sus derechos de poder permanecer en el país. En otras palabras, aceptar que una vez que sea condenado en una corte penal, ya no tenga el derecho al debido proceso ante una corte de inmigración.

En los casos más dramáticos, inmigrantes acusados ​​de delitos están firmando acuerdos de declaración de culpabilidad, en los que dicen “no tener ningún temor a la tortura” si son regresados a su país de origen. Las declaraciones de culpabilidad les impiden buscar asilo o protección contra la persecución, dice un reporte de The Intercept.

Cuestionan su constitucionalidad

Si bien los acuerdos de declaración de culpabilidad como estos, no son completamente nuevos —y son difíciles de rastrear—, algunos abogados defensores especializados en inmigración, temen que se conviertan en algo común bajo el comando de Sessions. También están preocupados de que los fiscales lo apliquen en casos de delitos menores, que anteriormente no habían causado a que un juez de inmigración ordenara la deportación.

Los expertos en inmigración cuestionan la imparcialidad de tales disposiciones en los acuerdos de declaración de culpabilidad e, incluso, en su constitucionalidad en general. Algunos dicen que podrían violar los tratados internacionales.

Susan Church, una abogada que fue una de las primeras en demandar al gobierno por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, dijo que la influencia que ejercen los fiscales en la mesa de negociación de culpabilidad aumenta el riesgo de abuso.

“Obviamente, tengo graves preocupaciones acerca de eliminar el pequeño nivel del debido proceso que se otorga a los inmigrantes en un tribunal de inmigración”, dijo. “No deberían ser propuestos en lo absoluto como parte de un acuerdo de culpabilidad”.

Disposiciones “no negociables”

Un examen de los registros judiciales, los memorandos del Departamento de Justicia y otros documentos, así como las entrevistas con abogados, sugieren que los fiscales federales son cada vez más propensos a exigir acuerdos de culpabilidad en los que los inmigrantes firmen la exclusión de sus derechos al debido proceso.

En un caso reciente en Massachusetts, el fiscal dijo que las disposiciones eran “no negociables”, según el abogado del acusado.

En un memorando de abril, Sessions ordenó a todos los fiscales federales que otorguen mayor prioridad a ciertas infracciones de inmigración, incluida el ingreso ilegal, el reingreso ilegal y el transporte ilegal de inmigrantes indocumentados. Además, instruyó a los fiscales, cuando sea posible, que busquen “órdenes judiciales de expulsión” que permitan a los jueces federales ordenar la deportación sin una audiencia en un tribunal de inmigración.

“Sé que muchos de ustedes ya están buscando estas medidas en los tribunales de distrito”, escribió Sessions. “Le pido que continúe este esfuerzo para lograr los resultados consistentes con esta guía”.

Acuerdos “como moneda de cambio”

Tres meses después, en su boletín regular a los fiscales federales estadounidenses, Sessions invitó a los fiscales del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a compartir consejos sobre lo que llamaron un “cambio de juego”: Convertir la deportación en parte de los acuerdos de culpabilidad ofrecidos a los inmigrantes acusados ​​de delitos.

Esta estrategia “poco utilizada” ofrecería “una herramienta poderosa y eficiente para enjuiciar a los delincuentes extranjeros —una que brinda un enorme valor al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y promueve nuevas políticas del Departamento de Justicia”, según el texto del memorándum. El documento, además, enumera los beneficios, incluido el uso de las exenciones “como moneda de cambio para negociar una declaración de culpabilidad con un acusado que está menos interesado en combatir su deportación, que en litigar la sentencia de prisión”.

Michael Cohen, un ex fiscal federal que ahora es un abogado de defensa criminal en Florida y Nueva York, dijo que había escuchado sobre la nueva estrategia del Departamento de Justicia, pero aún no la ha visto en acción. Dijo que dudaría en aconsejar a un cliente que firme tal renuncia.

Sin embargo, dijo Cohen, un fiscal podría no tener la misma discreción a la luz de las directivas de la administración.

“Estás obligado a seguir las políticas de tu oficina”, dijo. “Eso es lo que yo entiendo”.

Devin O’Malley, vocero del Departamento de Justicia, dijo que este tipo de acuerdos de declaración de culpabilidad pueden “aumentar la eficiencia del sistema judicial de inmigración, ahorrar dólares de impuestos a los estadounidenses y promover un buen gobierno”.

“Este compromiso de sentido común con el estado de derecho, ayudará a reducir la presión a los tribunales de inmigración, a la espera de un número de casos pendientes que se ha más que duplicado desde el 2011”, dijo O’Malley en un correo electrónico.

Texto original: https://theintercept.com/2017/11/15/deportations-plea-bargains-immigration/

Traducción: A. Mondragón