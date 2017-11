Gobierno de Trump cancela TPS a 50,000 haitianos ¿Seguirán los hondureños y salvadoreños?

Redacción LTH

El gobierno de Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó, el lunes 20 de noviembre, el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 50,000 inmigrantes haitianos que, tras una extensión provisional del programa, tendrán hasta el 22 de julio del 2019 para abandonar el país.

La protección para los haitianos expirará el próximo 22 de enero. Luego de esa fecha, los beneficiarios tendrán un año y medio para regularizar su estatus migratorio, si tienen esa posibilidad, salir del país o permanecer indocumentados, con los riesgos pertinentes.

“Esta decisión sigue al anuncio del secretario (John) Kelly hecho en mayo de 2017 de que Haití ha hecho un progreso considerable”, se lee en el comunicado de DHS con el anuncio.

El TPS fue otorgado a los haitianos en el 2010, luego del catastrófico terremoto ocurrido en ese país que dejó unos 300,000 fallecidos. “Desde el terremoto de 2010, el número de desplazados de Haití ha disminuido 97%. Pasos significativos han sido tomados para mejorar la estabilidad y calidad de vida de los ciudadanos haitianos y Haití es capaz de recibir con seguridad niveles tradicionales de ciudadanos devueltos”, dice el comunicado.

Sin base de principios

Sin embargo, Tom Jawetz, vicepresidente del Immigration Policy at the Center for American Progress, dijo que “no hay una base de principios para el anuncio” del gobierno para terminar el TPS para los haitianos. “Hace solo seis meses” el DHS “llegó a la conclusión de que las condiciones sobre el terreno justificaban una extensión del TPS para Haití. En los meses transcurridos, las condiciones solo han empeorado, ya que Haití experimentó inundaciones y devastaciones adicionales debido a los huracanes Irma y María”.

La nota del DHS asegura que los beneficiarios del TPS ahora deberán solicitar nuevamente sus documentos de autorización de empleo para trabajar legalmente en el país hasta que culmine el plazo de salida del país dado por el gobierno.

“De la misma manera que la administración Trump creó una crisis innecesaria para casi 800,000 Dreamers, al dar por terminada la iniciativa DACA, el gobierno ha creado un gran temor e incertidumbre para 50,000 haitianos que han vivido y trabajado legalmente en el país por muchos años, así como también sus 27,000 niños nacidos en los Estados Unidos”, dijo Jawetz.

Alerta roja para hondureños y salvadoreños

El anuncio ocurre dos semanas después de que la administración de Trump pusiera fin al TPS para los nicaragüenses, dándoles plazo hasta el 5 de enero del 2019 para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.

Pero el anunció también es un anuncio de alerta roja para los casi 57,000 hondureños y unos 200,000 salvadoreños, protegidos por el TPS, que podrían enfrentar el mismo destino de los nicaragüenses y haitianos.

Hace unas semanas, a los hondureños les extendieron el permiso por 6 meses más, al igual que a los haitianos, por lo que les puede suceder lo mismo. En tanto que a los salvadoreños, su permiso actual del TPS vence en enero próximo y si el gobierno aplica los mismos criterios, el fin también estaría cercano.

El TPS para los hondureños y salvadoreños fue concedido por catástrofes que pasaron hace más de 17 y 19 años, en tanto que el terremoto de Haití fue hace 7 años.