Iba a recoger a su hijo recién nacido cuando fue arrestado por ICE

Redacción LTH

En la mañana del lunes 22 de mayo, la compañera de Oscar Millán lo llamó desde un hospital de Boston para decirle que el hijo de ambos, Oscar Matías, había salido bien de una operación y que le habían dado de alta.

Oscar Matías había nacido dos semanas antes con una grave enfermedad que impedía que los alimentos pasen del estómago al intestino delgado. Pero ese día, él había sido sometido a una cirugía exitosa, e iba a ser operado por segunda vez a principios de junio.

Millán le dijo a su compañera, Evanice Escudero, que estaría allí para recogerlos en un par de horas, después de chequear un trabajo de jardinería que tenía que hacer ese día.

Pero Millán, un inmigrante mexicano indocumentado de 37 años, nunca llegó al hospital.

Mientras conducía al lugar de trabajo, él fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que lo buscaban cerca de su casa en Framingham, Massachusetts, a unos 20 kilómetros de Boston, según reportó ProPublica.

En el 2008, un juez de inmigración había ordenado que Millán fuera deportado, después de una fallida solicitud de asilo, pero Millán se había quedado en el país con su familia hasta que recientemente se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol.

Un portavoz de ICE dijo que el arresto de Millán fue causado tanto por la orden de deportación como por la condena por conducir ebrio.

Cumpliendo las órdenes de deportación

La decisión de detener a Millán es otra señal de que el gobierno de Trump está cumpliendo su promesa de seguir estrictamente las leyes de inmigración, para maximizar su capacidad de deportar a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Un portavoz de ICE dijo que Millán “permanecería en custodia de ICE hasta que fuera deportado de Estados Unidos”.

En el comunicado de prensa anunciando el aumento en las detenciones, el director interino de ICE, Thomas Homan, dijo que la agencia ya no omitiría las órdenes de deportación —como la que Millán había tenido durante años— y las haría cumplir.

“Somos una nación de leyes, e ignorar las órdenes emitidas por jueces federales socava nuestro gobierno constitucional”, dijo Homan.

Un último recurso casi imposible

Después de su arresto el pasado 22 de mayo, Matthew Cameron, el abogado de Millán, ha presentado una solicitud de emergencia para suspender su deportación —un último recurso— pidiendo a ICE que “le permita permanecer con su familia durante este momento crítico en la vida de su hijo recién nacido”. Él dijo que aún no ha recibido una respuesta, pero, en la era Trump, una solución positiva tiene mínimas sino nulas posibilidades.

En este punto, el caso de Millán hace recordar el caso del inmigrante mexicano Andrés Magaña Ortiz, de 43 años y padre de 3 hijos estadounidenses, que vivió en EE.UU. 28 años y recientemente se le negó una estancia de emergencia por parte del ICE. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dijo, a finales de mayo, que no tenía autoridad para impedir su deportación.

Aun cuando se casó con una ciudadana

ICE había concedido a Magaña Ortiz múltiples estancias de emergencia a lo largo de los últimos años, pero negó sus últimas dos peticiones, presentadas en marzo y abril de este año. Durante el tiempo que le permitieron permanecer en el país, él había comenzado el proceso para convertirse en un ciudadano de EE.UU., después de casarse con una ciudadana estadounidense en el 2015. Y aunque tuvo dos convicciones por manejar ebrio, eso no le impidió recibir las estancias de emergencia en el pasado.

En la era Trump, sin embargo, dos jueces del 9º Circuito dijeron no tener la autoridad para conceder a Magaña Ortiz una estancia de emergencia. Pero uno de ellos, el juez Stephen Reinhardt, un nominado liberal, utilizó su opinión concurrente para criticar al gobierno de Trump.

“El gobierno nos obliga a participar en la separación de una familia”, escribió Reinhardt. “La decisión del gobierno de deportar a Magaña Ortiz demuestra que incluso los ‘buenos hombres’ no están seguros”.