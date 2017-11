ICE cumplió con las redadas anunciadas, pero el 70% fue “encontrado” de casualidad

Redacción LTH

Hace dos semanas una agencia de noticias dio a conocer un memorándum interno de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., donde se mencionaba los planes para realizar una serie de redadas a escala nacional, desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 de julio, con el objetivo de arrestar a los menores no acompañados que entraron en el país en los últimos cuatro años y que sean presuntos miembros de las pandillas.

ICE cumplió con sus amenazas arrestando a 650 inmigrantes, pero dos tercios de ellos no estaban siendo buscados, sino que estaban en los lugares donde se hicieron las redadas.

ICE anunció el martes 1 de agosto, en un comunicado en su sitio web, que una operación de cuatro días titulada Operación Border Guardian / Border Resolve, resultó en la detención de 650 inmigrantes indocumentados, entre los días 23 al 26 de julio.

Los supuestos objetivos

De acuerdo al comunicado de ICE, la operación fue diseñada para dirigirse a “las personas que entraron en el país como niños extranjeros no acompañados y unidades familiares”, pero que han cumplido 18 años. La operación también supuestamente se dirigió a los inmigrantes ilegales de 16 años que son sospechosos de ser miembros de pandillas.

Esta acción, como era de esperarse, ha causado indignación entre los defensores de los inmigrantes.

“La práctica de tener como objetivos a menores no acompañados que huyeron de la violencia en Centroamérica es espantosa. El hecho de que ICE también esté arrestando a los miembros de la familia que les dieron refugio es aún peor. Estados Unidos solía ser una nación que miraban con respeto a los que huían por su seguridad. Ahora enviamos a agentes armados a los barrios para atacar a los que vinieron aquí a buscar refugio. La Estatua de la Libertad debe estar llorando”, dijo Frank Sharry, Director Ejecutivo del Fondo de Educación de America’s Voice.

Según ICE, todos los detenidos durante esta operación “recibieron una orden final de remoción por un juez federal de inmigración y no tuvieron apelaciones ni mociones para volver a abrir su caso pendiente ante los tribunales de inmigración del país”, dijo la ICE en la declaración.

El 70% no eran buscados

De los 650 detenidos en todo el país, 73 eran miembros de unidades familiares y 120 ingresaron ilegalmente al país como menores no acompañados. Pero otros 457 (el 70%)fueron detenidos por, simplemente, haber sino “encontrados durante esta operación”, según ICE.

Que alrededor del 70% de los detenidos, en esta llamada “operación dirigida”, no eran los objetivos previstos, sino indocumentados que “encontraron”, solo significa “que entraron en vecindarios, detuvieron a quienes quisieron y exigieron que mostraran sus documentos. Y aquellos que no lo hicieron, fueron detenidos y detenidos”, dijo Sharry.

Y agregó: “Este tipo de operativos está diseñado a producir terror en el corazón de las comunidades de inmigrantes. ¿Es esto en lo que nos hemos convertido? ICE es una fuerza policial para, supuestamente, combatir a los ‘hombres malos’, pero la mayoría de sus agentes van a capturar a los más inocentes y vulnerables en la comunidad”.