ICE ha deportado a más inmigrantes residentes que en la frontera

Adriana todavía estaba amamantando a su hija Riley, de meses de nacida, cuando la policía llegó a su casa en Texas y arrestaron a ella, a su esposo y a su hermano. Ella estaba en una habitación diferente con sus hijos en ese momento y dijo que los oficiales parecían saber exactamente lo que estaban buscando.

The Intercept / Redacción LTH

Cuando entraron en la habitación de su cuñado, encontraron una pequeña cantidad de marihuana. Adriana, de 23 años y madre de dos hijos, estuvo encarcelada durante un mes, luego estuvo en un Centro de Detención de Inmigrantes durante seis meses y, finalmente, deportada a su México natal. Riley, la niña de 10 meses arrancada por la fuerza de su madre, es ciudadana de los EE.UU. y permanece en Texas. “No les importaba para nada”, dijo Adriana.

Orlando cruzó la frontera de los EE.UU. cuando tenía 13 años y pasó gran parte de los siguientes 33 años en Texas. Inicialmente, él trabajó en la agricultura, pero finalmente abrió una tienda de mecánica y ayudó a su esposa a abrir un salón de belleza. Estaba tan acostumbrado a la vida en los EE.UU. que, cuando tuvo una discusión con su hermano, Orlando olvidó “la regla cardinal” de muchos inmigrantes indocumentados: “Nunca llames a la policía”. Terminó en la cárcel con un cargo de agresión doméstica, a pesar de que su hermano firmó una declaración declarando que Orlando nunca lo golpeó.

Oscar y Humberta Campos vivían en Bridgeton, Nueva Jersey, y eran propietarios de una compañía de jardinería. El viernes 8 de diciembre se despidieron de sus hijos en el aeropuerto de Newark y abordaron un vuelo con destino a la Ciudad de México. Sus hijos tienen 24, 22 y 16 años y son ciudadanos estadounidenses. WCAU-TV informó que, tras un largo proceso para obtener visas de trabajo, los funcionarios federales de inmigración les ordenaron que abandonaran el país.

Más de 226,000 deportados

Pero hay muchas historias similares a las de Adriana, Orlando y los esposos Campos, son cuatro de los 226,119 hombres, mujeres y niños deportados de los EE.UU. en el 2017. El martes 5 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional publicó sus números de inmigración de fin de año: “Los resultados de un año de volver a hacer cumplir la ley, manteniendo la integridad de nuestro sistema legal de inmigración y manteniendo a salvo a los Estados Unidos”, dijo la agencia en un comunicado.

Una revisión de las deportaciones de este año publicada por Human Rights Watch el mismo martes, que incluye entrevistas con 42 deportados, revela que muchos de ellos habían vivido décadas en EE.UU. y tenían profundas conexiones familiares en el país. Muchos están casados ​​con ciudadanos estadounidenses y tienen hijos nacidos en Estados Unidos.

Human Rights Watch también descubrió que el número de personas detenidas dentro de los EE.UU. fueron más que en la frontera —revelando que no eran recién llegados—, aumentó un 42 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que las detenciones de personas sin convicciones criminales casi se triplicaron.

Un tercio sin condenas penales

Como informó The Intercept a principios de este año, el gobierno de Trump ha emprendido un tipo de “campaña sucia” para retratar su campaña de inmigración como una cuestión de seguridad pública. El exsecretario de Seguridad Nacional y actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, en un momento se dirigió a funcionarios de Inmigración y Aduanas en todo el país, para destacaran en los medios de comunicación los “casos más atroces” de aprehensiones criminales. Desde que Trump asumió el mando, hasta el final del año fiscal, 110,568 personas fueron arrestadas dentro de EE.UU., en comparación con las 77,806 durante el mismo período en el 2016. Entre ellas, 31,888 no tenían condenas penales, en comparación con 11,500 durante el mismo período en 2016.

Las deportaciones en números oficiales

La revisión de Human Rights Watch, confirmada por las cifras publicadas por el DHS el martes 5, muestra que el arresto y la deportación de inmigrantes con vínculos de familiares directos en EE.UU. —principalmente madres, padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses— y con antecedentes penales menores o nulos, no fueron la excepción, o una cuestión de “aprehensiones colaterales”, como ICE a veces ha llamado el arrestos de inmigrantes que no son objetivo de sus redadas —sino la norma.

De acuerdo a las cifras del DHS, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 310,531 arrestos en el 2017, menos que los 415,816 del año pasado. “Los muros que tenemos ahora funcionan”, dijo Ron Vitiello, comisionado adjunto en funciones de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE.UU. “Las paredes que estamos pidiendo nos ayudarán a mejorar” agregó, para no restarle argumentos a Trump, aunque la certeza de los números lo contradice.

“Vemos esto como un serio problema de derechos humanos y uno que ha sido exacerbado por esta administración”, dijo Grace Meng, investigadora principal de Human Rights Watch, a The Intercept.

Argumento contra el Muro

Como muestran las cifras publicadas por el DHS el martes 5, mientras que el número de personas arrestadas en el interior se ha disparado, el número de arrestados cruzando la frontera con México es el más bajo en décadas, socavando el argumento de Trump para su promesa de campaña de construir un muro fronterizo . Si bien los funcionarios de inmigración le atribuyeron a Trump el descenso en los cruces fronterizos, y el clima antiinmigrante que ha fomentado es indudablemente un factor contribuyente, las cifras decrecientes son en realidad consistentes con una tendencia en curso, ya que hay menos personas que cruzan la frontera, impedidos por vallas y patrullas. Y menos mexicanos, en particular, han estado tratando de llegar a EE.UU., mientras que muchos han estado regresando a su país, ya que las oportunidades han disminuido a causa de la cacería de inmigrantes.

Fuente: https://theintercept.com/2017/12/06/trump-immigration-deportation-dhs/