La descomunal bayuncada del Presidente Trump

Alexandr Mondragón

Si lanzar papel higiénico a los puertorriqueños que acababan de sufrir una catástrofe con el pasó de un huracán en la isla, fue una de las peores “bayuncadas” (estupideces) que había cometido por entonces, lo que el Sr. presidente Donald Trump dijo de algunos países latinoamericanos y africanos, el pasado jueves 11 de enero, fue como hundirse en la vileza más cruel que él ha dicho hasta ahora. Y, una vez más, revela su supina ignoracia histórica –en este caso, sobre las políticas intervencionistas de Estados Unidos, como causa de una de las mayores emigraciones masivas de la historia centroamericana.

Pero primero pasemos a los hechos de lo que pasó en La Casa Blanca.

En un arranque de ira, mientras estaba reunido con varios legisladores en la Oficina Oval, el jueves 11 de enero, mientras discutían la protección de los inmigrantes de Haití, El Salvador y algunos países africanos (amparados por el TPS o Estatus de Protección Temporal), como parte de un acuerdo bipartidista de inmigración, según varias personas presentes y conocedoras de la reunión, el presidente Trump lanzó una de las vulgaridades más excecrables en lo que va de su gobierno –porque seguramente no será la última que diga.

“¿Por qué estamos teniendo aquí a todas estas personas de esos países de mierda?”, dijo Trump, según varios legisladores presentes en la reunión, refiriéndose a los países mencionados por los legisladores, de acuerdo a un reporte del The Washington Post (WP) que fue el primer medio en dar a conocer el hecho.

Y para que no quepan dudas, Trump señaló directamente a Haití y les dijo a los legisladores que los inmigrantes de ese país deben ser excluidos de cualquier trato, dijeron los legisladores, según el WP.

“¿Por qué necesitamos más haitianos?”, dijo Trump, según personas familiarizadas con la reunión. “Bótenlos”, remarcó.

De echo, no es la primera vez que el presidente hace referencias peyorativas sobre Haití. En diciembre pasado, The New York Times informó que el presidente había dicho en una reunión en la Oficina Oval que todos los haitianos tenían sida, aunque la Casa Blanca negó tales comentarios.

Las reacciones la vulgaridad

Tras conocerse las declaraciones de Trump, las reacciones fueron inmediatas.

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, denunció en un programa de MSNBC la conducta “repugnante” de Trump, más propia de cuando la segregación racial era ley en EEUU.

“Tenemos en la Casa Blanca alguien que podría liderar el Ku Klux Klan en Estados Unidos, alguien que podría ser líder de los neonazis”, dijo Gutiérrez, quien cuestionó el equilibrio mental de Trump, y afirmó que cualquier otro ejecutivo sería despedido de una empresa por comentarios similares.

La congresista Mia Love, de origen haitiano y la primera afroamericana del Partido Republicano en la Cámara Baja, dijo que Trump debe disculparse, porque su conducta es “divisoria, elitista” y contraviene los valores del país.

Love dijo que sus padres emigraron de Haití, juraron alianza a EEUU “y nunca tomaron nada del gobierno federal” sino más bien contribuyeron con su trabajo e impuestos.

“Síndrome de la Estupidez”

El diario Newsday de Long Island, Nueva York, donde residen decenas de miles de salvadoreños-americanos de primera, segunda y hasta tercera generación, en su página título un editorial con: TPS = Trump Pinhead Syndrome (Síndrome de la Estupidez de Trump), escrito por la Junta Editorial, señalando que el “comentario pone de manifiesto las peores manifestaciones del racismo estadounidense y la indiferencia global ante la difícil situación de nuestros compañeros humanos”.

“Y deja pocas dudas sobre nuestro presidente”.

El New York Daily News fue más feroz en su crítica. En la portada del diario, se observa a un “emoji” que representa al excremento humano caracterizado como Trump.

El titular del diario norteamericano es más explícito, afirmando que Trump tiene “mierda en el cerebro” (Shit for Brains), agregando que el presidente “vomitó” un insulto racista contra los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

Mientras que Vicente Fox, el ex presidente de México, que ya lo ha encarado por sus ataques contra México, le dijo en Twitter que “su boca es el cagadero más fétido en el mundo”, y no debería olvidar sus raíces inmigrantes.

No niegan los comentarios

La Casa Blanca envió un comunicado atribuido al secretario de prensa, Raj Shah (de padres indios), en el que no niega los comentarios vulgares de Trump.

“Ciertos políticos de Washington eligen luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre luchará por el pueblo estadounidense. El presidente solo aceptará un acuerdo de inmigración que aborde adecuadamente el sistema de lotería de visas y la migración en cadena, dos programas que perjudican a nuestra economía y permiten la entrada de terroristas en nuestro país”, expresa el comunicado.

Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, reaccionó a los comentarios intentando apaciguar los ánimos de los salvadoreños que respondieron indignados en redes sociales, ante declaraciones xenófobas de Trump.

“Estados Unidos valora la amistad y la relación con el pueblo Salvadoreño”, escribió la diplomática en su cuenta de Twitter. Luego habló el primera persona y señaló que ha tenido “el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país”, refiriéndose a El Salvador, calificando de “un honor” vivir y trabajar en dicho país.

La supina ignoracia histórica

Y ahora volvamos a la su supina ignoracia histórica, en este contexto las políticas intervencionistas de Estados Unidos, como causa no solo de una de las mayores emigraciones masivas de la historia centroamericana, sino también como acentuó la devastación socio-económica del istmo centroamericano. Y la historia es bastante reciente.

Para cualquiera que revise la verdadera historia, debe saber que en la década de los 1980’s, durante la presidencia de Ronald Reagan –y a la sombra de la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética– se desató una histeria sobre la supuesta “amenaza comunista” en Centroamérica, luego que los sandinistas capturarán el gobierno de Nicaragua en 1979, y el gobierno de EE.UU. lanzó una intervención militar en la región.

Sobre esta intervención y la tragedia que esto significó para Centroamérica, existe una vasta información, a través de libros, ensayos, artículos y reportes de investigación, en particular sobre la ayuda económica y asistencia militar que EE.UU. prestó a regímenes opresivos en la región y que causaron la muertes de miles de civiles de inocentes y –para el caso al que nos referimos en este artículo– el éxodo que causó de decenas de miles de personas que simplemente buscaban salvar sus vidas.

La intervención militar y el Éxodo

Fue este período, desde mediados de 1970 hasta principios de los 1990’s, a causa de la represión militar apoyada por EE.UU. en El Salvador, fue el inicio de un gran flujo migratorio proveniente de diversos países de Centroamérica que se veían castigados por olas de violencia y represión política. Entre ellos, El Salvador –a quien Trump se refirió como “país de mierda”– fue el epicentro de uno de los más sangrientos conflictos en la historia de Latinoamérica, que se prolongó hasta 1992 y que aún hoy sufre las consecuencias.

Los enfrentamientos entre el gobierno salvadoreño, armado por EE.UU., y los grupos insurgentes se cobraron la vida de “75,000 civiles y miles de soldados e insurgentes” y más de “un millón de personas fueron desplazadas dentro de El Salvador o se convirtieron en refugiados en Centroamérica, México o Estados Unidos”, a donde llegó la gran mayoría, según un artículo publicado en el American Historical Review en diciembre 2015.

Así que sí hoy en día en los Estados Unidos viven alrededor de 2 millones de salvadoreños, no es porque la gran mayoría de ellos decidieron hacerlo para buscar el “Sueño Americano”, sino porque ellos escapaban de la muerte a causa de una cruenta guerra sostenida con la ayuda militar de EE.UU. que, en aquellos años, convirtieron a El Salvador en un infierno de lo que ahora menciona el Sr. Trump.

Las “armas y balas de EE.UU. fueron utilizadas” en El Mozote

Y el Sr. Trump también debería recordar lo que en diciembre pasado (https://www.tribunahispanausa.com/el-salvador/congresista-de-ee-uu-pide-su-gobierno-rendir-cuentas-por-el-mozote/#.WlhXQ3lG3V8) dijo el Congresista de Estados Unidos James McGovern, quien pidió a la cámara que pertenece publicar “toda información en nuestros archivos militares y de inteligencia que sean relevantes”, para el esclarecimiento de la participación de EE.UU. en la Masacre de El Mozote, un operativo militar que culminó con el asesinato de 978 personas, entre el 8 y el 12 de diciembre de 1981”.

“Estados Unidos estableció y entrenó al Batallón Atlacatl”, dijo McGovern, que describió al batallón como “una fuerza élite de contrainsurgencia” y “un actor principal en el asesinato masivo en El Mozote” y en el asesinato de los jesuitas. El congresista también recordó que “en El Mozote, las armas y balas de EE.UU. fueron utilizadas para masacrar bebés, niños, mujeres y hombres”.

El karma de los EE.UU.

Hasta el día de hoy, ningún presidente de Estados Unidos ha admitido publicamente la responsabilidad del gobierno de ese país en la guerra civil salvadoreña. Aunque tal vez lo han hecho tácitamente desde que en los últimos 27 años otorgaron el TPS a los salvadoreños en dos ocasiones –en 1991, a causa de la guerra civil, y en el 2001, a causa de dos terremotos– como una forma de mea culpa por lo que causaron –y tampoco gratuitamente porque también impusieron la dolarización de El Salvador, justamente a principios del 2001, que profundizó la pobreza en grandes sectores de la población salvadoreña, que siguió viendo el éxodo como su única forma de sobrevivir.

Así que sí hoy en día viven hasta tres generaciones de salvadoreños-americanos en Estados Unidos, es porque los países también deben pagar su propio karma en esta vida.

Tal vez debería ver Barry Seal

Sabemos que el presidente Trump no lee ni por casualidad, pero quiza algún consejero debería recomerdarle que vea la película “Barry Seal” (https://www.youtube.com/watch?v=q7XZk91GpuE), y tal vez pueda entender a quien se refería el personaje del film, basado en una historia real, cuando dice: “El cartel más gran de la droga del mundo”. Y eso que la película solo dice una fracción de la historia real que puede leerse aquí

http://www.cubadebate.cu/especiales/2005/06/29/dentro-del-pulpo-la-historia-de-barry-seal/#.WlhHvXlG2Uk y aquí

https://progresismohumano.wordpress.com/2014/05/03/el-gobierno-de-ee-uu-mueve-la-droga-y-sus-carteles-en-el-mundo/.

Finalmente, los afectados no deben olvidar lo que dijo Cicerón: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.