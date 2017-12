La fecha límite real de DACA es el 5 de octubre del 2017, sólo unos 250,000 “Dreamers” tienen esa opción

Por Eduardo Fraysinnet

La cruel decisión del Presidente Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA por sus siglas en inglés), también ha generado un malentendido desenfrenado sobre los plazos y el escaso tiempo que tienen entre 200,000 y 250,000 beneficiarios del programa, para no perderlo hasta el 2020. Solo tienen unas cuantas semanas para re-inscribirse.

La cifra de entre 200 mil y 250 mil está calculada de la suma de los 201,678 “Dreamers” cuyos permisos vencen el 2017, y una fracción de los 275,344 cuyos permisos venzan hasta el 5 de marzo del 2018, de acuerdo a las cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Pero la fecha crítica para que puedan hacerlo es el 5 de octubre del 2017.

Trump: “¡Ninguna acción!”

Hasta Trump estuvo equivocado cuando twitteó: “Para todos aquellos (amparados bajo el) DACA que están preocupados por su situación durante el período de 6 meses, usted no tiene nada de qué preocuparse. ¡Ninguna acción!”.

¿Fue un mensaje para confundir o el mismo Trump no sabía de lo que estaba escribiendo —como es usual?

Sea cual fuera la respuesta, el plan del DHS para cerrar DACA es mucho más complicado que la “fecha límite” del 5 de marzo. No es que pateando la lata del DACA hasta los próximos seis meses. Lo real es que estará tomando medidas draconianas para poner fin al programa desde el 5 de octubre del 2018, para todos aquellos que, bajo los nuevos límites anunciados por USCIS, ya no puedan pedir una extensión de la protección.

La advertencia es muy clara

Mientras que la mayoría de los medios le ha prestado atención a la fecha del 5 de marzo de 2018, el plazo más apremiante que enfrenta el 25% y el 31% de los 800,000 beneficiarios de DACA es el 5 de octubre de 2017, es decir sólo unas semanas.

En este contexto, la advertencia de USIS es muy clara. Para los beneficiarios actuales del DACA cuyo permiso de trabajo y estatus vence antes del 5 de marzo de 2018, las solicitudes de renovación deben presentarse y estar en manos del DHS antes del 5 de octubre de 2017.

A reunir los $495 de la renovación

El impacto de este plazo arbitrario podría ser significativo. Se calcula que unos 200,000 a 250,000 beneficiarios de DACA tienen que reunir $495 antes del 5 de octubre para pagar la cuota y llenar el papeleo perfectamente, en apenas unas semanas, con el fin de obtener la renovación. Si no saben sobre el nuevo plazo, o no pueden recaudar los fondos, o colocan alguna información incorrecta en la solicitud, las consecuencias funestas podrían comenzar ya en octubre.

Además, para los inmigrantes que eran elegibles para DACA, y no lo habían solicitado —o quienes eran menores de 15 años (la edad mínima para solicitar el DACA), pero que habrían calificado cuando cumplieran 15 años— el DACA simplemente ya no existe más.

Qué pasara luego que expire el permiso

Una vez que expire el DACA de un individuo, ¿se enviará su caso al Servicio de Investigación sobre Inmigración y Aduanas (ICE) para que se le aplique la ley?

“La información que se le entregue a USCIS en una petición DACA no será con el propósito directo de que se proceda con la aplicación del siguiente paso en la ley, a menos de que el peticionario cumpla con los criterios para que se expida un Aviso de Presentación, o una referencia a ICE bajo los criterios que guían el Aviso de Presentación de USCIS (www.uscis.gov/NTA). Esta política, la cual puede ser modificada, supeditada o rescindida en cualquier momento sin aviso previo, no tiene la intención, ni pone en efecto, ni puede ser considerada para crear ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, para ser aplicado por ley por ninguna parte en ningún asunto administrativo, civil o criminal.

¿El USCIS compartirá con ICE la información de individuos cuyas peticiones pendientes hayan sido rechazadas proactivamente para propósitos de que se le aplique la ley?

En general, la información que se incluyó en peticiones DACA no será entregada de manera proactiva a otras entidades de procuración de justicia (incluyendo al ICE y CBP) para el propósito de aplicación de la ley de inmigración a menos que el peticionario presente un riesgo a la seguridad nacional o pública, o cumpla los criterios para la emisión de un Aviso de Presentación, o sea referido a ICE bajo esos criterios. Esta política, la cual puede ser modificada, supeditada o rescindida en cualquier momento sin aviso previo, no tiene la intención, ni pone en efecto, ni puede ser considerada para crear ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, para ser aplicado por ley por ninguna parte en ningún asunto administrativo, civil o criminal.