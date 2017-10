Los beneficiarios del Daca y el TPS deben prepararse para lo peor

Después de una reunión del Caucus Hispano Congreso con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, parece que millones de inmigrantes documentados podrían convertirse en deportables este año, advierte el Congresista Luis Gutiérrez.

Por Luis V. Gutiérrez

Hoy (miércoles 12 de julio) estuve entre los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) que se reunió con John Kelly, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional. En la reunión a puerta cerrada, que duró más de una hora, el Secretario Kelly fue interrogado acerca de la continuación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Niñez), las detenciones de ICE de los padres y familiares de los niños que buscan refugio, la detención y deportación de personas sin antecedentes penales y / o órdenes de deportación, la renovación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para numerosos países, y la deportación de veteranos estadounidenses.

Creo que tenemos que prepararnos para lo peor y prepararnos para luchar contra la deportación masiva. Los DREAMers y las personas que han vivido aquí legalmente durante décadas con el TPS, están en peligro inminente.

DACA sentenciado a muerte

El secretario Kelly, quien determinará el futuro de TPS, nos dijo básicamente que no está seguro si lo extenderá a cientos de miles de personas. También dijo que el futuro del DACA corresponde al Fiscal General Jeff Sessions, el principal líder contra la inmigración en Estados Unidos, por lo que Kelly nos estaba diciendo básicamente que el DACA está enfrentando una sentencia de muerte. Ellos quieren hacer que millones de personas que ahora están documentadas –a través de nuestro propio gobierno– se conviertan en indocumentados, y luego ir tras ellos y sus familias.

Por lo tanto, me temo que esto le pasará a cualquiera que esté actualmente protegido por el DACA o el TPS.

Esta fue una llamada de alerta para saber que Trump, Sessions y Kelly hablan muy seriamente acerca de la deportación masiva y están ansiosos por empezar. Es un llamado a la acción para las personas que se oponen a la deportación masiva y a convertir a los documentados en indocumentados para que puedan ser deportados.

Haciéndose el desentendido

Al ser interrogado, el Secretario Kelly dejó en claro que no entiende cómo funciona su agencia ni cómo funciona el Congreso. Se mantuvo firme en sus pasadas observaciones de que el Congreso debería cambiar la ley si no nos gusta, como si los demócratas no han estado luchando contra la obstrucción republicana durante años y pidiendo una votación sobre la reforma migratoria, el DREAM Act y otras leyes. Segundo, Kelly dice que depende del Congreso, pero su partido es el obstáculo que se interpone en el camino de un sistema moderno de inmigración.

El secretario Kelly dijo que no podía ayudar a la gente y a sus hijos ciudadanos estadounidenses que no tienen antecedentes penales y que están siendo deportados, como si no entendiera que tiene el poder bajo la ley actual de salvar a la gente a través del poder de la discreción. Le dije directamente que él podía evitar la deportación de Francisca Lino –la esposa de un ciudadano de los Estados Unidos y la madre de niños ciudadanos de Estados Unidos en Chicago– con sólo coger el teléfono y parecía no saber que tiene ese poder.

Con la agenda de Trump

O bien no entiende su autoridad bajo la ley actual, era una táctica para bloquear una solución, o hacía un muy convincente papel tonto –o tal vez alguna combinación de los tres. Él quiere cumplir con la agenda de Trump para deportar a millones y fingir no entender sus poderes para hacer algo al respecto. “Seguir las órdenes” no es una defensa válida, especialmente cuando se tiene el poder de prevenir una tragedia para millones de ciudadanos estadounidenses y sus familias.

Trump, Sessions y Kelly quieren hacer que 800,000 DREAMers con DACA y cientos de miles con TPS, que están registrados en el gobierno y en cumplimiento con la ley, sean convertidos en criminales, por violar la ley de inmigración al convertirlos en indocumentados, y deportados en los próximos meses. Cualquier persona con conciencia, que piensa que la inmigración legal es una parte integral de quienes somos nosotros como un país, debe hacer un llamado y prepararse para la acción en defensa de los inmigrantes.

Luis V. Gutiérrez es el Representante del 4to Distrito de Illinois en el Congreso de EE.UU., desde 1993.