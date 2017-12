Los “Dreamers” no deben entrar en pánico e incertidumbre, posibilidades para lograr un status legal

George A. Terezakis, Abogado

Existe mucho temor e incertidumbre alrededor del anuncio del gobierno del Presidente Trump, efectuado el 5 de Septiembre del 2017, sobre la cancelación del programa de Acción Diferida para Llegada de Menores (DACA, por sus iniciales en inglés).

Los beneficiarios del Programa DACA deben comprender que este hecho no significa que su estatus del DACA ha terminado inmediatamente. Con el objeto de minimizar la confusión existente, a continuación hemos detallado los principales puntos del anuncio del gobierno y preparamos un análisis de como el mismo va a impactar o afectar a los beneficiarios del programa. La segunda sección incluye las diferentes posibles alternativas que podrían estar disponibles para que los beneficiarios del DACA puedan adquirir un status legal en los Estados Unidos.

Es importante recordar que, en la mayoría de las circunstancias, con limitadas excepciones que se discuten en los párrafos subsiguientes, los no ciudadanos sin estatus legal, sujetos a procedimientos de remoción o deportación que se encuentren presentes en los EE.UU., tienen derecho a una audiencia ante un Juez de inmigración, en la que podrán ser representados por un abogado, buscar ser liberados u obtener la libertad provisional bajo fianza y solicitar un remedio contra la deportación.

I. ¿Qué significa el anuncio de la Administración de Trump sobre la rescisión del Programa DACA para los beneficiarios actuales?

La Orden del gobierno de Trump no deja sin efecto de manera inmediato los beneficios del programa DACA, ni sus autorizaciones de trabajo (EAD) que actualmente tienen validez legal.

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EE.UU. (USCIS), procesarán las solicitudes de renovación del DACA y las solicitudes de autorizaciones de trabajo que hayan sido aceptadas hasta el 5 de Septiembre de 2017.

Los individuos que hayan recibido el DACA y cuyos beneficios expiren en o antes del 5 de Marzo de 2018, pueden solicitar para renovar su estatus DACA y su EAD, siempre y cuando las mencionadas solicitudes hayan sido recibidas por el USCIS en o antes del 5 de Octubre del 2017 – un término o fecha límite extremadamente corto, el mismo que vence en menos de un mes. Las solicitudes deben ser preparadas y presentadas antes de la conclusión del término antes indicado, ya que las solicitudes que se presenten con posterioridad a esta fecha serán rechazadas.

Los primeros perdedores

Los beneficiarios de DACA cuya autorización de trabajo se expira después del 5 de Marzo del 2018 no tendrán derecho a renovar su status, y su estatus se revertirá al de no autorizado que tenía antes de haberse otorgado los beneficios bajo del programa DACA.

Los beneficiarios DACA con permiso de viaje que, en la actualidad, se encuentren fuera del territorio de los EE.UU., deberían ser admitidos de nuevo, siempre y cuando ellos regresen antes de la expiración del permiso de viaje. Y a los que se les concedió el permiso de viaje y aún no lo han usado, se les recomienda no viajar fuera de EE.UU. en virtud de que siempre existe la posibilidad de un control excesivamente agresivo, que resulte en la negación de la entrada a EE.UU. cuando retorne. En el futuro, el USCIS no aprobará nuevas solicitudes de permisos de viaje para beneficiarios del programa DACA.

II. Alternativas Viables para un Estatus Legal

No existe una manera simple, clara o fácil para evaluar si, en la actualidad, un beneficiario de DACA es elegible para adquirir un estatus legal o calificar para un remedio y evitar la deportación, en consideración a que esta evaluación o análisis debe ajustarse a los hechos del caso de cada persona en particular. Los factores para determinar si una persona es elegible o no para un remedio, incluyen: Cómo ingresó originalmente a EE.UU., si la persona viajó fuera de EE.UU. después de no tener un estatus legal y si subsecuentemente fue admitido o se le concedió un permiso de viaje para regresar a EE.UU.; si la persona tiene padres, cónyuge o hijos que son Residentes Permanentes Legales o Ciudadanos de EE.UU.; si la persona teme persecución o tortura en caso de ser deportado a su país de origen; y la naturaleza de cualquier convicción criminal que tenga la persona. Si la persona pudo haber sido únicamente elegible para el programa DACA en el momento o fecha de la aplicación inicial, la misma persona podría ser elegible para otras formas de remedio o podría tener otras alternativas para su legalización.

A continuación se detallan algunas alternativas para obtener un estatus legal que podrían estar disponibles para los beneficiarios DACA o para otras personas indocumentadas. Mientras DACA es un programa valioso, estas otras alternativas para alcanzar un estatus legal deberían ser consideradas.

Ajuste de Estatus. En ciertas circunstancias, una persona que se encuentra sin un estatus legal podría ser capaz de ajustarlo y convertirse en un Residente Permanente Legal, sin necesidad de abandonar EE.UU. La persona debe haber sido admitida o debe haber obtenido un permiso de viaje para ingresar en los EE.UU. – incluyendo el otorgamiento de un permiso de viaje mientras era beneficiario de DACA o en el caso de ser beneficiario de una petición de una visa de inmigrante presentada antes del 30 de Abril del 2001. También es posible ajustar el estatus por medio de una petición basado en matrimonio de buena fe con un ciudadano/a estadounidense.

Procesamiento Consular de una visa de inmigrante, conjuntamente con un perdón provisional de inadmisibilidad debido a su presencia ilegal en los EE.UU. La persona debe demostrar primero que es beneficiario de una visa de inmigrante disponible de manera inmediata, solicitada por su padre o cónyuge Residente Permanente Legal (LPR, por sus iniciales en inglés) o Ciudadano de EE.UU., y que su padre y/o cónyuge LPR o el ciudadano de los EE.UU. sufra una dificultad extrema si se les niega el perdón. Si el beneficiario ya se encuentra en proceso de expulsión o remoción, este remedio todavía podría estar disponible, pero el proceso es más complicado.

Cancelación de Deportación para un residente no permanente: El inmigrante podría solicitar este remedio una vez que se haya iniciado, o haya sido ubicado para el procedimiento de deportación/remoción, la persona debe demostrar que ha residido de manera continua en el territorio de los EE.UU. por un periodo mínimo de 10 años, antes de ser ubicado para el procedimiento de deportación; además que su padre, madre, cónyuge o hijo, quien es LPR o ciudadano americano, sufriría dificultades excepcionales y extremas en caso de su deportación; que es una persona de moral y buenas costumbres que merece este remedio al ser una medida discrecional, y que no tiene una condena penal o criminal que lo descalifique para la elegibilidad.

Ley de Violencia contra la Mujer. Esta ley permite a esposas/os, padres, o hijos de ciudadanos americanos y/o de Residentes Permanentes Legales, quienes han sufrido abuso, asalto, o maltrato por parte del familiar ciudadano o residente permanente, solicitar, en ciertos casos, un estatus legal y eventualmente convertirse en Residentes Permanentes Legales.

Estatus Especial Juvenil de Inmigración. Esta protección se concede a los individuos de estado civil solteros, menores de 21 años, en cuyo caso una corte juvenil o de familia ha encontrado evidencia y ha declarado que la reunificación del menor con uno de sus padres, no es viable por causa de la existencia de abuso previo, negligencia o abandono.

Visas T y U para víctimas de crímenes: Visas T se encuentran disponibles para individuos indocumentados que pueden demostrar haber sido víctimas de forma severa de tráfico de personas; se encuentran presentes físicamente en el territorio de los EE.UU. debido al tráfico de personas, en caso de ser mayores de 18 años han colaborado en la investigación y enjuiciamiento del tráfico de personas, y podrían sufrir dificultades extremas, o incluso daño, en caso de ser deportados de los EE.UU. Las Visas U se encuentran disponibles para individuos indocumentados que han sido víctimas de ciertos crímenes, que como resultado han sufrido abuso o daño físico y mental substancial, y quienes se encuentran colaborando o que hayan colaborado con los oficiales de la policía o la fiscalía en sus investigaciones, y con el enjuiciamiento de los perpetradores o autores del delito. En caso de ser otorgado una visa T o U, la persona podría después solicitar al Ajuste de Estatus y convertirse en Residente Permanente Legal.

La Ley de Ajuste y Remedio para Centroamericanos y Nicaragüenses (NACARA). En ciertas circunstancias, los niños que hubiesen sido menores de 21 años, en el momento en que sus padres obtuvieron el Estatus de Residente Legal Permanente amparados en la Ley NACARA, podrían ser elegibles para ajustar su estatus y convertirse en Residentes Permanentes Legales.

Asilo, Retención, o Aplazamiento bajo la Convención contra la Tortura: El asilo, así como lo relacionado con la retención y el aplazamiento, se encuentran disponibles para las personas que tienen un temor bien fundado de persecución en su país de origen, por razón de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social; o quienes temen tortura por parte de sujetos del gobierno o por parte de personas u organizaciones que el gobierno no puede o no desea controlar. Una concesión de asilo permitirá al beneficiario solicitar un ajuste de estatus y convertirse en un Residente Permanente Legal, mientras que una concesión de retención o aplazamiento le permite a la persona evitar la deportación y permanecer bajo la seguridad que le ofrece los EE.UU, pero no concede estatus legal.

Una persona “Indocumentada” podría ser un ciudadano de los EE.UU. por Operación de la Ley. En ciertos casos o en ciertas circunstancias, un niño nacido fuera de los EE.UU., hijo de un ciudadano de los EE.UU., puede adquirir la nacionalidad americana al nacer. Además, los niños nacidos en los EE.UU. o en cualquier territorio de los EE.UU., son ciudadanos de los EE.UU., a excepción de los hijos nacidos de diplomáticos.

En los párrafos precedentes hemos expuesto una visión general de las posibles alternativas, o caminos disponibles, para obtener un estatus legal en EE.UU. y el propósito de este artículo es para ayudar a los actuales beneficiarios del programa DACA a entender que, a pesar de que su protección pronto expirará, todavía existen razones para mantener la esperanza de quedarse legalmente en EE.UU.

Sin temor a ICE

Los actuales beneficiarios de DACA y otros individuos indocumentados, no deberían temer que serán capturados por los agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), puestos en un avión y deportarlos.

Todos los individuos dentro de EE.UU. tienen derecho a las protecciones o garantías del debido proceso establecido en la Constitución, independientemente de su status legal. Esto significa que antes de que una persona sin estatus legal pueda ser deportada, la persona tiene que ser puesta dentro de los procedimientos de deportación ante un juez de inmigración.

Durante un proceso de deportación-expulsión, la persona tiene el derecho a ser representada por un abogado de su elección, y puede solicitar un remedio a la deportación. También tienen el derecho de apelar cualquier orden de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, y de ser el caso, incluso, podría solicitar una nueva revisión ante los tribunales federales. (Los individuos que ya han recibido su orden de deportación y que ha re-ingresado ilegalmente a los EE.UU. después de haber sido deportados físicamente; o que han permanecido por más tiempo del autorizado tras haber sido admitidos en EE.UU. bajo el programa de autorización de viaje, en general, son sujetos de deportación sin comparecer ante un juez de inmigración. Sin embargo, en ciertos casos limitados, todavía es posible solicitar la reapertura de una orden de deportación existente y luego solicitar el remedio descrito anteriormente.)

Ojo con “notarios” y charlatanes

Los beneficiarios de DACA deben explorar todas las alternativas de remedios que se encuentren disponibles para ellos.

Por lado, deben tener mucho cuidado en evitar ser victimizados por “notarios” u otros charlatanes inescrupulosos, quienes se benefician del clima o situación actual para tomar ventaja del miedo y defraudar a los no ciudadanos.

También deben resistir a la presión para consentir su deportación y, por el contrario, buscar la asesoría o asistencia de abogados especializados en inmigración con experiencia y buena reputación. En el caso de que una persona no pueda pagar a un abogado privado, es recomendable consultar por asistencia de abogados que estén dispuestos a proporcionar representación gratuita o de bajo presupuesto, a su asociación local de abogados o a organizaciones no lucrativas como: la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA); El Proyecto de Defensa del Inmigrante ubicado en la ciudad de Nueva York (IDP), el Centro Centroamericano de Refugiados (CARECEN) localizado en Hempstead, Nueva York; así como el Programa de Asistencia para Inmigrantes de las Caridades Católicas, con sede en Amityville, Nueva York.